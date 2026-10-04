Nolo Kasırgası hızla şiddetlendi! Mercan adaları için alarm verildi

Pasifik’te yeniden güç kazanan Nolo Kasırgası kısa sürede kategori 3 seviyesine çıktı.Miami merkezli ABD Ulusal Kasırga Merkezi tarafından yapılan açıklamada, fırtınanın merkezindeki sürekli rüzgar hızının saatte 185 kilometreye kadar çıktığı bildirildi. Son verilere göre Nolo, Lisianski Adası'nın yaklaşık 320 kilometre güney-güneybatısında saptandı ve saatte 31 kilometre hızla batı yönünde ilerleyişini sürdürüyor.

Kasırganın rotası üzerindeki Papahanaumokuakea Deniz Ulusal Anıtı koruma bölgesinde, Maro Resifi ile Lisianski Adası arasındaki hat için tropikal fırtına uyarısı yayımlandı. Yetkililer, fırtınanın oluşturduğu dev dalgaların bölgedeki alçak rakımlı ıssız mercan adalarını sular altında bırakacağını duyurdu. Buna karşın kasırganın rotasının Hawaii'nin nüfus yoğunluğuna sahip ana adalarından ve yerleşim merkezlerinden oldukça uzakta seyrettiği, yerleşim alanları için herhangi bir risk öngörülmediği açıklandı.

Cuma günü yeniden kasırga evresine girdi

Geçen hafta Hawaii açıklarını teğet geçtikten sonra gücünü kaybederek tropikal fırtınaya gerileyen Nolo'nun, sıcak deniz suları üzerinden geçerken cuma günü yeniden kasırga evresine girdiği ve kısa sürede kategori 3 seviyesine ulaştığı belirtildi.

Meteoroloji yetkilileri, Pasifik'in doğusundaki kategori 1 şiddetindeki 'Rachel Kasırgası'nın da Meksika'nın batı kıyılarından uzaklaşarak açık denize doğru hareket ettiğini, ancak bölge sahillerinde tehlikeli dip dalgaları oluşturmayı sürdürdüğünü kaydetti.