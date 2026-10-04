AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Ekiplerimiz sahada can kaybı yok

Adana'nın Saimbeyli ilçesi 17 dakika arayla 4,8 ve 4,9'luk iki deprem sallandı. Adana'daki depremlerin ardından Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde ise 5,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Depremin ardından AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulundu.

İşte Çelik'in açıklamalarından öne çıkanlar:

Ülkemiz bir deprem ülkesi. Depremle yaşamak zorunda olan bir ülkeyiz. Aktif fay hatlarımız var. Cumhurbaşkanımızın verdiği talimat doğrultusunda bütün kurumlarımız, anında organize olacak bir model geliştirdiler. Tüm kurumlarımız hemen sahaya iniyorlar. Tek bir vatandaşımızı dahi sahipsiz bırakmıyorlar. 6 Şubat depremleri, Avrupa’daki birçok ülkenin yüz ölçümünden daha büyük bir alanı etkiledi. Oradan çıkardığımız dersler oldu.

"BÜTÜN EKİPLERİMİZ SAHADA"

AFAD, Kızılay, jandarma, polis, bütün sağlık ekiplerimiz ve tüm kurumlarımız uyum içerisinde. Sarsıcı, üzücü bir durumla karşı karşıya değiliz. Saha taraması devam edecek. En ufak şekilde etkilenen vatandaşımız varsa ona ulaşılacak. Burada önemli olan şey, dezenformasyona karşı uyanık olmak. Bu tip durumlarda resmî kurumların açıklamalarını dikkatle dinlemek lazım. Dezenformasyona kulak verilmemeli. Bütün ekiplerimiz sahada.

Vatandaşlarımız sıkıntılı bir durum gördüğünde sahada çalışan arkadaşlara iletsinler. Özellikle muhtarlara iletsinler ve onlar da resmî kurumlarımızla iletişime geçsinler.

OKULLAR TATİL EDİLECEK Mİ?

Okullarımız çok önemli. Şu ana kadar okullarımızda bir hasar yok. İl Millî Eğitim Müdürümüz takip ediyor. Eğitim öğretim devam edecek. Ailelerimiz müsterih bir şekilde evlatlarını okula gönderebilirler.

"GELEN OLUMSUZ BİR RAPOR YOK"

,Kriz Koordinasyon Merkezimiz 7/24 esasıyla çalışıyor. Valilerimiz ve tüm kurumlarımız işin başında. Bu çalışma güçlü bir şekilde devam edecek. Şu anda gelen olumsuz bir rapor yok. Olumsuz bir rapor olmamasına rağmen, atlanan bir şey olup olmadığını belirlemek için çalışmalar devam ediyor. Tek bir vatandaşımız dahi yalnız kalmayacaktır.