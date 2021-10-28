PKK’nın kanlı eli ne ile temizlenir: “İyi Parti ile canım, İyi Parti ile!”

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin dünkü grup toplantısında ilginç bir söz sarfetti..

“Hani bir reklam vardı ya, ‘Mintax’la canım, Mintax’la’, aynısı…” dedi..

Genç nesil belki bu reklamın gündem olduğu yılları bilmez..

Gömlek batmış, çıkması hiç muhtemel olmayan lekeler içinde..

Kadın, komşusuna, “Gömleği atacağım, başka çaresi yok” dercesine, ümitsiz bir şekilde soruyor:

“Bu leke ne ile çıkar?”

Aslında “Çıkmaz” cevabı bekliyor..

Ama komşu mahir..

Bilgili..

Bir çamaşır tozunun ismini vererek, ne kadar kolay bir şekilde, çıkması imkansız lekeleri bile çıkartabileceğini söylüyor..

Reklamı yapan çamaşır tozu, gerçekten lekeleri çıkartabiliyor muydu, bilmiyorum..

Ama reklamın çok tuttuğunu, ilgili ilgisiz herkesin dilinde pelesenk olduğunu söyleyebilirim..

Şimdi..

Eli kanlı teröristlerin, ellerini yıkamaları için..

Onların, “Durun daha.. Biz başkan Apo’nun heykelini dikeceğiz, heykelini” sözlerini unutturmak için..

O sözleri sarfeden, eli kanlı teröristlere destek verenleri meşrulaştırmak için.. Temiz göstermek için..

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e görev verilmiş olmalı ki, şimdi Selahattin Demirtaş’a kahvaltı hazırlamaya soyundu..

İyi Parti Genel Başkanı’nın hazırlıkları, HDP’nin elindeki “PKK kirleri”ni temizlemeye yetecek mi?

Şehit yakınları, Meral Akşener’in HDP ile birlikte seçime girme hazırlığını, nasıl yorumlayacak?

Bekleyip göreceğiz..

Bakalım, Meral Hanım’ın gücü yetecek mi, HDP’nin kirlerini temizlemeye..

Meral Hanım’ı boşverin, İyi Parti’nin tümünün gücü yetecek mi, teröristlere “Gerilla” diyen terörist yaltakçılarının kirini temizlemeye..

Bakalım seçmen, “Aaa, ne güzel.. Bakın, öğrenci andını okutma konusunda ölümüne mücadele veren İyi Parti bile HDP ile birlikte hareket ediyorsa, o partinin PKK ile ilişkisi yoktur” şeklinde oluşturulmak istenen algıya, eyvallah edecek mi?

Bunları süreç içinde göreceğiz..

Okuyucularımızın bir kısmı diyecek ki, “Anladık, İyi Parti, HDP’yi aklamak için Mintax görevi üstlenmeye çalışıyor.. İyi de, Meral Hanım bunu, bu şekilde mi ifade etti? Gerçeği niye yazmıyorsun?”

Yazalım..

Net olarak söyleyelim..

Meral Hanım, AK Parti iktidarını suçlamak için, “Hani bir reklam vardı ya, ‘Mintax’la canım, Mintax’la’, aynısı” sözlerini sarfediyor..

Vurguncuların, kara para aklayıcılarının, uyuşturucu baronlarının, mafya bozuntularının paralarını aklamaları için, AK Parti iktidarının “Mintax” görevi ifa edecek varlık barışı çıkarttığını söylüyor..

Bize de..

“Yazık bu ülkeye.. Yazık bu millete” demek düşüyor..

Niye?

Çünkü, anayasada, kanunlarda olmayan başbakanlık koltuğuna oturmayı düşleyen Meral Hanım, varlık Barışı kanunu ile, sanıyor ki, uyuşturucu parası aklanıyor..

Sanıyor ki, mafya babalarının suç niteliğindeki eylemleri vasıtası ile elde ettikleri paralar aklanıyor..

Yok böyle bir şey..

Çıkartılan kanun, suç niteliğindeki eylemlerle elde edilen paraların, yurtiçine getirilmesi ile vergi takibinden kurtulacağını söylemiyor..

Ya neyi söylüyor?

Suç niteliğinde olmayan işlemlerle, örneğin, vergi mükellefi olarak ve vergisini ödeyerek yapmanız gereken bir ticari çalışmayı, vergi dairesine bildirmeden yaptınız.. Sonuçta da 1 milyon TL kazandınız..

Bu parayı da yurtdışında tutuyorsunuz..

Türkiye’ye transfer etmeye kalktığınız an, bu paranın varlığından haberdar olan vergi dairesi, “Bir dakika, senin bizde herhangi bir vergi mükellefiyetin gözükmüyor. Sana kalmış bir miras da yok. Acaba sen bu parayı, vergi kaydı yaptırmaksızın, yaptığın şu ticaret ile mi kazandın” diye sorabilir endişesi ile..

Parayı yurtdışında tutmaya devam edenlere..

Varlık barışı dediğimiz imkan ile..

Tekrar altını çiziyorum..

“Suç niteliğindeki eylemlerle kazanılmamış” ise..

İsviçre’de parayı tutup, o ekonomiye para kazandıracağınıza..

O varlığın Türkiye’ye getirilmesine imkan tanınıyor.

Ve kişiye de, “Türkiye’ye getireceğiniz bu para sebebi ile, sana ‘Nereden kazandın’ diye bir şey sormayacağız” deniliyor..

Eğer kişi, uyuşturucu ticareti yapıyor ise..

Vergi dairesi değil..

Savcılık onun ensesinde bitecektir..

Ama..

Kemal Kılıçdaroğlu’nun, uyuşturucu baronlarından vergi alacağını açıklaması gibi.

Kemal’in ortağı, Meral Akşener de.. Ortağı ile aynı cahiliyeti yaşıyor olmalı ki..

Dünkü konuşmasında şöyle diyor:

“Türkiye’de gerçekten para aklanıyor mu? Evet, maalesef aklanıyor. Bizzat devlet eliyle aklanıyor. Mesela yurt dışında paranız varsa veya yurt içinde kanunsuz yollardan kazandığınız parayı yurt dışına çıkardıysanız bu parayı aklamak için uğraşmanıza hiç gerek yok. Nasıl mı? Hemen varlık barışı için müracaat edip yüzde 1 komisyonla, bu parayı kolayca aklayabiliyorsunuz. Yani yüzde 1 komisyon ödeyince kimse size o parayı nereden buldun diye hesap soramıyor. Yani bu ucube sistemde iktidar diyor ki, uyuşturucu mu satıyorsun, getir paranı, kaçakçılık mı yapıyorsun, getir paranı, Türkiye’den para mı kaçırdın, getir paranı, yüzde 1 komisyonla paranı da seni de aklıyorum. Bu kadar basit. Çamaşır suyu reklamı değil, AK Parti iktidarı.”

Hodri meydan.. Tezkereye partinin hilafına hayır oyu veren Merkez Bankası eski Başkanı Durmuş Yılmaz mı çıkar cevaplandırır..

Yoksa hukukçu İP’liler mi cevaplandırır..

Kim cevaplayacaksa, buyursun söylesin:

“Varlık barışı ile, uyuşturucu parası aklanır mı, aklanmaz mı?”

Hodri meydan..

Bakalım..

Bunlar ülkeyi yönetmeye kalktıklarında ne yapacaklar, görelim..

“Ceza hukuku anlamında suç nedir? Vergi hukukundaki usulsüz işlem nedir” bilmeyenler!

Vergi barışı ile, uyuşturucu paralarının aklanacağını sananlar..

Bakalım bir satır cevap verebilecekler mi?

Şunu da belirtelim..

Meral Hanım, söyleyebilir mi acaba, “Vergi barışı çıkmadığı takdirde, yurtdışındaki paranın, orda kalmaya devam etmesinden, senin ne menfaatin var?”

Veya şuna da bir cevap verse, “Türkiye’yi, kara parayı aklama konusunda gri listeye alan çakallar, suç işlenerek kazanıldı ise, o paranın ülkelerinde tutulmasına niye sesiz kalıyorlar?”

Sesiz kalıyorlar ki..

AK Parti, varlık barışı çıkartınca, Meral Hanım küçük aklı ile, “Bu varlık barışı uyuşturucu paraları için çıkartıldı” diyebiliyor..

Barış, uyuşturucu parası için çıkartıldı ise, İsviçre’de uyuşturucu parasını tutmak, o ülkenin kanunlarında suç değil mi? Onlar niye izin veriyorlar?

Ve onlar niye gri listede değil de, Türkiye gri listede?

Ve Meral Hanım, dünkü konuşmasında, o çakal devletlere sahip çıkıp, niye “Türkiye kara para aklanan bir ülke” deme hainliğine imza atabiliyor?