THY- Noukşot
0553 313 94 23

Onlar “şiddete hayır” dedikçe şiddet artıyorsa!?

26 Kasım 2018 Pazartesi

Dün, “Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü” imiş.

Gazetelerde sayfa dolusu mesajlar, haberler..

Televizyonlar saatlerce aynı konuda yayınlar yaparak vakit geçirdi..

Kimse kimseyi dövmesin..

Eyvallah..

Hele hele çocukları hiç kimse dövmesin.. Ne babası, ne annesi, ne abisi, ne ablası, ne öğretmeni..

Eyvallah..

Kadınları da kimse dövmesin..

Eyvallah..

Ama bunu söylerken..

İş tersine çevrilip de..

“Dövmeme, şiddet uygulamama” bir kenara konulup..

İş, “Şunu da yapamazsın.. Bunu da yapamazsın..” boyutuna getirilirse..

Orada uzun uzun düşünmemiz gerekir..

Amaç şiddete karşı çıkmak mı?

“Şiddeti çoğaltmak için tahrikte bulunmak” mı?

Konuyu anlamak için..

“Şiddet”e karşı çıkma ile yetinme yerine..

“Yapılamazlar listesi” yayınlanmasının ele verdiği bilinç altı operasyonunda..

Benim en fazla dikkatimi çeken sloganik cümle şu idi:

“Belki tam şu anda bir kadın, eve neden bir saat geç döndüğünü, parasını nereye harcadığını, telefonu neden ilk çalışında açmadığını açıklamaya çalışıyor karşısındaki erkeğe. Şiddetin farklı yüzleri var çünkü.”

Ne kadar çirkin..

Ne kadar şiddeti tahrik eden..

Ne kadar sinir bozucu bir söylem..

Oysa..

Böyle sinir bozucu bir söylem geliştirme yerine..

Bahsedilen o kadın, kendisinden hesap soran erkekle evliyse..

Kendisi kocası ile konuşurken, aynı soruları eşine yöneltmiyorsa..

Kocasına eve neden bir saat geç döndüğünü sormuyorsa..

Parasını nereye harcadığı konusunda bir merakı yoksa..

Telefonu ilk çaldığında açmamasının sebebini, “Beni hiç ilgilendirmez” diye kocasından öğrenmek istemiyorsa..

“Evlilik tek taraflı olmaz.. Kusura bakma. Ben sana sormuyorum.. Sen de bana sorma” der..

Boşanır..

Taraflar evli değil de.. Kadına karşı şiddetin arttığı algısı oluşturmak isteyenlerin önerdikleri türden metres ilişkisi içindeki sevgili(!)ler ise..

Ayrılırlar, olur biter..

Ama böyle kavgasız, acısız, tartışmasız çözüm kabul edilir mi?

Dışarıdan milyon dolarlar alınarak kurulan vakıf adı altındaki gizli amaçlı yapılar sayesinde Türk aile yapısını dinamitlemek isteyenler..

Böyle pratik bir çözüm ile olayın sonuçlanmasına razı olurlar mı hiç? 

Onların derdi, kavga çıkartmak..

Boşanmanın çok ötesinde, toplumu felç etmek..

Erkeği kızdırıp, kadının üzerine saldırtmak..

Kadını tahrik edip, erkeğin tepesine çıkartmak..

Boşanma, olayın en masumane çözümü..

Taraflar birbirlerine şiddet göstermeli..

Şiddet ne kelime.. 

Vicdansızca öldürmeli..

Sadece eşini değil, annesini, babasını, kardeşini de öldürmeli..

Hatta küçücük çocukları bile kurşunlamalı.

En sonunda da kendi kafasına sıkmalı ki..

“Kadına şiddet” algısı ile insanları sokağa dökmeye çalışanlar rahatlasınlar..

Onun içindir ki..

Bir avuç feminist kadın, 6284 sayılı yasayı AK Parti iktidarına çıkarttırdı..

O yasa çıktıktan sonra, kadına şiddet olayları iki misli arttı..

Ama onlar, “6284 sayılı kanun şöyle güzel, böyle güzel” söylemleri ile, hâlâ o kanuna toz kondurtmuyorlar..

Neymiş?

“Bir alo diyorsunuz, polis anında evinize geliyor”muş..

“Bir dilekçe veriyorsunuz, mahkeme anında, koruma kararı veriyor”muş..

Eeee?

Polis geliyor da ne oluyor?

Mahkeme koruma kararı veriyor da ne oluyor?

Rakamlar ortada..

Öldürülen kadın sayısındaki artış ortada..

Kendi kafasına sıkan koca sayısı, cinnet sonucu vahşice öldürülen çocuk sayısı ortada..

6284 sayılı yasa ile birlikte, bu sayıların hepsi artmış..

Demek ki, yanlış yapılan bir şey var..

Getirilen kanun ile önlenmek istenen şiddet,  azaltılamamış.. Tam aksine artmış..

Tabii ki, hiç kimsenin, “Erkekler, eşlerini öldüresiye dövsün” dediği yok....

Ama lütfen..

Kadına şiddet önlenmeli derken..

“Erkek de neymiş. Evlenmem, hayatımı yaşarım. Bir akşam onunla.. Diğer akşam bununla” kafasındaki feministlerin söylemleri ile de çözüm aranmamalı..

“Vücut benim değil mi, istersem doğururum, istersem düşürürüm” diyenlere..

“Sen vücudunu ister para karşılığı sat.. İstersen zevk uğruna erkeklerin kölesi ol.. Ama lütfen, evli kadınların sorunlarına burnunu sokma” demediğimiz müddetçe..

“Kadına şiddet” bitmez..

Ailenin içine, polisi soktuğumuz müddetçe.. 

Hakimi, savcıyı karıştırdığımız müddetçe, şiddet azalmaz, artar..

Rakamlar ortada..

 

YORUM YAZ

  • abdulmuttalib el-Arabi bin Rükneddinabdulmuttalib el-Arabi bin Rükneddin15 dk önce
    bu kadar teferruata gerek yoktu muhterem Ali Bey kardesim :)
  • AHMET AHMET 21 dk önce
    helal olsun sana ali ağabey.
  • muminmumin27 dk önce
    Kadını 2.sınıf insan yapan,çocuk doğuran çocuk bakan insan kapsamı dışına çıkarmayan,onun üzerinden ayıp,namus ve bir çok özgürlük kuralları koyan zihniyetlerde her zaman dayak oranı fazla olur.Cünkü bu zihniyetler gelişime uzaktır,kapasitesi kısıtlıdır,kompleksleri ve tramvayları vardır...
  • ŞAMİLŞAMİL30 dk önce
    ŞAMİL YÜCEL DİYOR Kİ, KADINA ŞİDDET. BİR DİN ÂLİMİ ARIYORUM. BU AYETLER İÇİN ALLAH’IN KATINDANDIR DESİN. VARSA BUYURSUN. YOKSA HANİ SİZ MÜSLÜMAN’DINIZ? “Ey Peygamber! Mehirlerini verdiğin hanımlarını, Allah'ın sana ganimet olarak verdiği ve elinin altında bulunan cariyeleri, amcanın, halanın, dayının ve teyzenin seninle beraber göç eden kızlarını sana helâl kıldık. Bir de Peygamber kendisiyle evlenmek istediği takdirde, kendisini peygambere hibe eden mümin kadını, diğer müminlere değil, sırf sana mahsus olmak üzere (helâl kıldık). Kuşkusuz biz, hanımları ve ellerinin altında bulunan cariyeleri hakkında müminlere neyi farz kıldığımızı biliriz. (Bu hususta ne yapmaları lâzım geldiğini onlara açıkladık) ki, sana bir zorluk olmasın. Allah bağışlayandır, merhamet edendir”.( Kuran Ahzab 5 “Kadınlarınız, tarlalarınızdır. Tarlalarınıza dilediğiniz gibi girin ve kendiniz için de önceden hazırlıkta bulunun. Allah'tan sakının ve bilin ki ona ulaşacaksınız. Müjdele inananları.(Kuran: Bkara 223) . “Erkeklerinizden iki şahid tutun; eğer iki erkek, şahidlerden razı olacağınız bir erkek, biri unuttuğunda diğeri ona hatırlatacak iki kadın olabilir.( Kuran: Bakara 282)“ Allah çocuklarınız hakkında, erkeğe iki dişinin hissesi kadar tavsiye eder.(Kuran: Bakara 282) ŞAMİL YÜCEL
  • İsmayıl Kazazoğluİsmayıl Kazazoğlu54 dk önce
    Andız1sen karışma sana  atan yok çünkü sen Kripto FETÖ cüsün. Başka kapıya.
  • OSMANOSMAN1 sa önce
    mc kinsey olayında gösterilen tepki geri adım attırdı......2002 DE 50 BİN OLAN BOŞANMA 600 BİNLERE ÇIKMIŞO ZAMANKİ NÜFUSA GÖRE BU RAKAMIN 300 400 MİLYONLARDA YAKALANMASI GEREKİRDİ...SON 14 YILDA 2,5 MİLYEN TEKİL BOŞANMA....YAHUDİYE MASONA AİLE KURUMUNU TESLİM EDENE HAKKIMDA OYUMDA HARAM OLSUN..AİLE MAHKEMELERİNDE SİLAHLI GASBI DİLE GETİRMEYEN LER VAR...
  • İkrarİkrar1 sa önce
    Bu kanun kaldirilsin,gec bile kalindi erkek ,karisini kanundan daha iyi korur.askerlik yaptigimizda neden as,ust emir komuta neden var bir komutan bir tokatda kulagimin zarini patlatdi almanyada amaliyat oldum.sikayet edecek merci yok.cok defa sirf kadinlar cuma gunu hocaya baglaniyor agliyor hoca boyle merhametsiz koca olamaz sayin nihat hatipoglu haricinde diger hocalari tv cikarmayin dini bildileri de saptiriyor insanlarin istegine gore cevapliyor kadinlarin kirita kirita konusmalari sonuc bir askerde emir komuta varsa olmasaydi kimkimi takardi,bir is yerinde is arkadasin beraber calisiyon kadin olsun erkek olsun ise gec gelsin veya gelmesin tel acsin acmasin calis,sin calismasin bundan arkadasi sorumlu deyil ama isveren bir dorumlusu var her yerde bir sorumlu varsa neden evlilikde yokbir deli kanli ciksin sorumlu kadin desin. Yoksa bu olaylarin sorumlusu sensin.Almanyada soz sahibi evde kadin ab den yardim hatirina bu kazik yenmez gecen austuryadan hukukcuymus ,egerAihm karatlarini tanimazsa turkiye yardim alamaz diyor yardim hatirina turk aile yapisina buzulum yapilamaz.
  • CemilCemil1 sa önce
     Bir de ...
  • ş.ali topalş.ali topal1 sa önce
    Sayın hocam bu yazınızı diğer yazılarınızdan çok beğendim. Allah için bu yasa mıdır nedir aile içine polis girdikten sonra bu olaylar katlanarak artıyor.kavgasız aile olmaz ama sen polisi gönderip adamı kapı dışarı edersen bu olaylar çığ gibi büyür. Bence bu yasa iptal edilmeli başka çözüm yolu bulunmalı bunu.Yıkılan ailelerin bedduası bu memleteti yakar.slm.
  • Ebu Bekir AliEbu Bekir Ali1 sa önce
    ... dört bir yandan kuşatılmışken islamın son sancağı olan ülkemiz karahasanoğlu! Söylede bilelim...
  • AndızAndız2 sa önce
    ... Kendi elinizle inşa ettiğiniz bu "yeni sistem"'den sizin şikayetçi olma hakkınız olduğunu da sanmıyorum...
  • Mardinli hocaMardinli hoca2 sa önce
    Sayın Ali bey dilinize yüreğinize sağlık Allah razı olsun.Bugün yazdığınız konu çok önemli bir kurumdur.Çünkü aile bu kokuşmuş kanunla korunmaz aksine aile dağılıyor.Halbuki 6284 .madde çıkarılmadan önce kadına karşı şiddet yoktu gel gelelim bugünün durumuna bakalım her gün kadın cinayeti oluyor niye oluyor?kadın kadınlığın dan çıkardılar erkeğin kadına karşı bir laf söylerse kadın vicdani bozarsa erkeğini dışarıya atabilir.Bumu insan hakları bumu kocanın hakkı?dışarıya atılan adam artık o hanımın kıymetini bilmez sonunda ailenin dağılmasına sebeb olur.Zatenfenemistletin istedikleri budur aileyi yıkmaktır.Hele bunların hedefi budur bu Akparti ye ne oluyor boyna bu konuda kanun üstüne çıkarıyorlar turkiyede olan şeyler işitmiyorlarmi ?ısıtıyorlar ama küfür güçlerin oyununa geldiler bilsinler bu konuda ne kadar cinayet olursa o günaha ortaktırlar.Çünkü akparti iktidarında aile bakanı ihdas ettiler olaylarcogaldi aileler yok oldu bir an önce bu batıl maddeler ıptal etsinler
  • TÜRKAY TÜRKAY 2 sa önce
    Mükemmel bir yazı tebrikler Ali bey! Bilindiği gibi aile ve özellikle kadın toplumun, kültürün ve dini hayatın yaşanması için kilit noktayı oluşturur. Bu sebepten kendi değerlerini kaybeden batı akp aracılığı ile şimdi de TÜRK aile yapısını çökertiyor.Hem de yavaş yavaş göz göre göre.Düşünün Zina ile yaşayıp eşcinsel evlilik reklamları yapan vakıflar kapatılmıyor bilakis destekleniyor. ab’nin kucağına oturmuş bir siyasi yapı bunu sadece seyrediyor. Darbe dönemlerinde hatta en sevmediğimiz solcu hükümetler döneminde bile “lezbiyen ve gay” lirin sesi çıkmazken liberalizmin öncüsü bu hükümet döneminde en iğrenç dövizleri açıp rahatça gösteri yapabiliyorlar. Camii ,İHL ve ilahiyat açmak güzel ama aileyi kurtarmak en önemli iş. Bu işe Türkiye’yi dişileştirmeye çalışan, özgürlük adı altında aile yıkımına alet olan veab güdümünde çalışan lüzumsuz aile bakanlığını kapatmakla başlamak gerekir.ab standartlarına göre ısrarla kadın evin dışına çekilmeye çalışılıyor yeterki evde oturmasın bakıcı parasını bile biz öderiz diyor hükümet. Fakat aynı hükümet kim çocuk doğuracak kim geleceğin asker ve nesillerini yetiştirecek bunu düşünemiyor çünkü kuyruğunaoturduğu ab yasalarında bunun önemi yok .Her konuşmamızda herkesin inine gireceğiz deyip esip gürlerkenbizim aile içimize kadar girip bizi ve gelecek neslimizi yok etmeye çalışanları ya göremiyoruz veya verdiğimiz sözlerden dolayı görmezlikten geliyoruz.
  • ayhanayhan3 sa önce
    şaşırtıcı olan muhafazakar söylemli bir iktidar döneminde çakal sürüsünün bu rezaletin çoğalmasını sağlamaları bunu chp bile asla yapamazdı...atatürkü koruma kanununu dp çıkarttı aileyi yıkma ve zinayı serbest etme kanununu ak parti yaptı...oysa konu o kadar basit ki suç işleyeni cezalandıracaksın olur biter. aileyi, kadını ne karıştırıyorsun ki ...suç işleyen ister erkek ister kadın cezasını verdin mi, mesele zaten çözülür...ama çözülen aile oldu...İYİ Mİ?
  • İbrahim Akman-Konya.İbrahim Akman-Konya.3 sa önce
    Sayın hocam farkında olmamız gerekenTehlike bu. Sağ olasın.
  • Metin UyulanMetin Uyulan5 sa önce
    Her yer aynı lakin bizden başka yaygara yapan yok bütün kirli çamaşırlarını ortaya döken yok.Eskiden Vatandaş yıkanmış iç çamaşırını ulu orta asmazdı onu da yapmaya başlamışlar.İşin aslı şu şiddet devrinde yaşıyoruz Devletler vatandaşları rahat durmadığı zaman basıyor Sopayı bakmıyor kadın mı erkek mi .Vatandaş dan da Zina dahil iki gözünü iki Kulağını kapatmasını bekliyor. Şimdi bizim Ülkeyi bırakıp bu tuhaf Fikirlerin ana Vatanına bakalım Almanya da Polise bildirilen Kadına karşı şiddet olayların sayısı 2017 de 150 bin civarında 147 Kadın Erkek akrabası veya sevgilisi tarafından öldürülmüş bir de şüpheli vakalar var. Neyse biz kendimizi Reklam etmeye Rezil etmeye devam edelim belki Avrupalı aferin der.
  • bu gibibu gibi7 sa önce
    bi cagda ... gibiler oldugu muddetce tabiki kadinlar öldürülur

Ali Karahasanoğlu

Son Yazılar

Bugünkü Yazılar

Öğretmeni Fuat Oktay'ın nasıl bir öğrenci olduğu anlattı
Öğretmeni Fuat Oktay'ın nasıl bir öğrenci olduğu anlattı
Ahmet Hakan: Mansur Yavaş'ın adaylığı kesinleşti
Ahmet Hakan: Mansur Yavaş'ın adaylığı kesinleşti
Rusya'dan kritik Türkiye açıklaması! 'S-400'leri kullanacak alanları yok'
Rusya'dan kritik Türkiye açıklaması! 'S-400'leri kullanacak alanları yok'
MEB duyurdu! Ülkede 3 tane açılıyor
MEB duyurdu! Ülkede 3 tane açılıyor
Egemen Bağış'tan önemli açıklama: Türkiye'ye ihtiyaçları var
Egemen Bağış'tan önemli açıklama: Türkiye'ye ihtiyaçları var