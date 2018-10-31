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Mirasını siz alın, adını da AK Parti kendi eserine koysun!

31 Ekim 2018 Çarşamba

 

Şu kemalistler ömür insanlar..

Kendileri bir esere imza atmıyorlar..

İzmir’de belediye onlarda.

Eskişehir’de onlarda..

Aydın’da onlarda..

Sorsak, “Neyiniz var, övüneceğiniz” diye..

“Çöp dağlarımız var, akmayan sularımız var, delik deşik caddelerimiz var” derler..

De..

Övünebilecekleri tek bir eser gösteremezler..

Didinen, çalışan, başaran AK Parti’ye de..  

Hem eserler hayata geçirilirken engellemeler yaparlar..

Hem de...

Eserler bittiğinde akıl verirler: 

“Bizim partimizin kurucu liderinin ismini vereceksiniz!”

İyi de bey abiler, miras söz konusu olduğunda, “Atatürk’ün mirası bize ait” diyorsunuz..

Ama iş külfete gelince..

“Çalışın, didinin, eseri inşa edin.. Sonra da mirasına bizim konduğumuz kişinin adını o esere verin” diyorsunuz..

Adalet mi bu?

AK Parti iktidarında başlanıp..

Ak Parti iktidarında bitirilen bir esere Atatürk ismi verilmesi gerekiyorsa..

O zaman, Atatürk’ün Türkiye İş Bankası’ndaki % 28’lik hissesinden koklamalık ölçüsünde de olsa, bir pay da AK Parti’ye verseniz ya..

Oysa AK Parti’nin kendisine bir şey istediği de yok..

“O hisseler Hazine’ye devredilsin” diyor..

“İstanbul Havalimanı’na, Atatürk’ün ismi verilmeliydi” diyen CHP’liler..

“Asla.. Vermeyiz.. Veremeyiz” deyip, karşı çıkıyorlar..

Yeni havalimanına Atatürk isminin verilmesini de, kendilerince şöyle bir haklı gerekçe ile izah ediyorlar: “Şu an faaliyette olan Atatürk Havalimanı’nın faaliyetine yeni havalimanı yapılması sebebi ile son verilecek.. Kapanan havalimanının adının yenisine verilmesi, bu açıdan zorunlu..”

CHP’nin mühendisi de bunu söylüyor, doktoru da bunu söylüyor, en önemlisi hukukçusu da bunu söylüyor.

Hani işin geçmişini bilmesek..

Atatürk para verip, Yeşilköy’deki havalimanının adını kendi ismi ile değiştirmiş sanırsınız..

Veya..

O havalimanının yapıldığı taşınmazın mülkiyetine sahiptir de, bedava tahsis yapılmıştır zannedersiniz..

Dolayısı ile..

“Mülkiyet hakkı”nın söz konusu olduğunu sanırsınız..

O zaman da..

Haliyle..

Arsasını kendi mülkiyetinden bedava verdiğine göre..

Veya isim hakkını para verip aldığına göre..

Şimdi artık o havalimanındaki Atatürk ismi kullanılmayacağına göre..

Ya taşınmazı kendisine iade edin..

Ya ödediği isim hakkını geri verin..

Ya da..

O havalimanı yerine yapılan yeni havalimanına, “Atatürk ismini vermeye mecbursunuz” dersiniz..

Ama hepimiz biliyoruz ki..

Ne isim hakkı bir bedel ödenip Atatürk tarafından alınmış.

Ne taşınmaz hibe edilmiş..

Ne de o havalimanının yapılmasında, Atatürk’ün direkt bir katkısı olmuş..

Dahasını söyleyeyim..

O havalimanı, yıllarca Yeşilköy Havalimanı adı ile hizmet vermiş..

İlk yapıldığında ismi, Atatürk değilmiş..

CHP’lilerin çok sevdikleri 1960 darbecileri, Yeşilköy ismini Atatürk ile değiştirmemiş..

İsmet İnönü ara ara iktidara gelmiş, o da, Yeşilköy Havalimanı’nın adını Atatürk olarak değiştirmemiş..

Bülent Ecevit’in ara dönemde başbakanlığı var..

O da böyle bir değişikliği yapmamış..

Taaa ki..

12 Eylül darbesinden sonra..

Bugünlerde CHP’lilerin de sıkça eleştirdiği darbeci Kenan Evren’in cumhurbaşkanlığı döneminde..

Yine CHP’lilerin hiç sevmediği Turgut Özal’ın da başbakan olduğu 1985 yılında..

Yeşilköy Havalimanı’nın adı..

Bir oldu bitti ile..

Atatürk Havalimanı olarak değiştirilmiş..

Eeee?

Darbeci Kenan Evren, bir havalimanına Atatürk ismini verdirdi diye..

Artık Türkiye’de yapılacak tüm havalimanlarına, Atatürk ismi mi vereceğiz?

Darbelere karşı olduğunu iddia eden.

Özellikle de 12 Eylül darbesini yerden yere vuran CHP’liler..

Şimdi ne oldu da, o darbenin mimarı Kenan Evren’in bir icraatına sıkı sıkı sarılıyorlar?

Yoksa darbe karşıtlıkları, palavradan mı ibaret?

**

“Yeni havalimanına Atatürk’ün ismi verilsin” diyenler, hani şöyle bir nezaket içinde olurlar..

“Yani vermek zorunda değilsiniz ama verirseniz de şık bir hareket yapmış olursunuz” diyerek, şöyle alttan alıcı bir talepte bulunurlar.

Anlarım..

Adamlar Cumhuriyet balosu diyerek..

Türkiye’nin içinde.. Yurtdışında..

Danslı-içkili eğlenceler düzenliyorlar..

“Cumhuriyet’in ilk ilan edildiği coşku ile kutluyoruz” diyerek, içkili etkinlikler düzenliyorlar..

“Devletin dini, din-i İslam’dır” maddesinin yer aldığı Cumhuriyet’in ilk halini unutturup, “İlk günkü gibi” diyerek, o gün de içkili toplantı yapılmış gibi izlenim veriyorlar..

Atatürk’ün mirasını tek başlarına sahiplenip, “Bize vasiyet etti.. Siz nereden çıktınız? Atatürk size mi bıraktı? Hazine’ye niye verecekmişiz ki?” diyerek tek başlarına sahiplendikleri Atatürk’ün mirasını (ki o miras da Atatürk’ün kendi malı değildir.. Atatürk’e emanet edilen bir paradır) Hazine’ye bile iade etmiyorlar..

Bu cevvalliği elden bırakmadan, bir de talimat veriyorlar: “Atatürk ismini vermek zorundasınız!”

Oldu canım..

Siz işin keyfini sürün..

Paranın üzerine yatın..

AK Parti de..

Gece gündüz demeden didinip çalışsın..

Arada, sizin engellemelerinizi ekarte etmek için ilaveten hukuk kurumları ile uğraşsın, mücadele etsin..

Bir eseri bitirdikten sonra da..

Siz kafanızı çıkarıp..

“Biz burdayııız.. Bizim mirasbırakanımızın adını vereceksiniz” diye dayatmada bulunmaya kalkışın..

Geçin beyler, bunları..

Sizin borunuz ötmez artık..

 

YORUM YAZ

  • Dinle ağaDinle ağa57 dk önce
    Akitide okurum.Cumhuriyetide.Sözcüyüde. Sabahıda...
  • GolgeAdamGolgeAdam59 dk önce
    Benim korkum zaten o Havalimanina Ataturk ismini verip,secim meydanlarinda kendilerini herkezden daha iyi Ataturkcu oldugunu idda edecekleri idi!
  • HasanHasan1 sa önce
    Allah razi olsun hayatta göremeyeck oldugumuz projeleri Bu parti yapti ister kabullen ister Kabul etme ve bazi arkadaslar yaziyor ki caldi yapti etti Bi köprüyü veya yolu kastaneleri havaalanlarini alip götürecek hali yaptigi eserler devletimiz var oldugu müttetce vatandaslari kullanacakBurdan asiri Atatürkcülere gelince o dingile verdiginiz degeri eminimki ne babaniza nede 600 sene den fazla hükümdarlik sürdüren osmaliya verdiniz Ama dogru dedelerimiz din imanlan calisiyor du Sizin dedeniz kagurluk hirsizlik milletin hakkini calmaklan ugrasiyordu Biz türk milleti sükürsüz milletiz Erdogan tüm vatandasa 100 bin tl hibe etsin yarin sabah kalkariz niye 200 vermedi deriz biz Böyle milletiz
  • BaşeğmezBaşeğmez1 sa önce
    Ali bey siz bunlara ne deseniz boş takmışlar birleşe şövenistce gözü kapalı yürüyorlar. Allah (cc) buyuruyor ya mealen: onlara ne delil getirsende inanmazlar kulakları sağır gözleri kördür.
  • Abdullah Kasım Abdullah Kasım 1 sa önce
    Sizde yapın sizde istediğiniz ismi verin.Yazın Antalya'dankışın da meyhanedenvakit bulabilirseniz eğer. Kaleminize sağlık. .
  • ahmedahmed1 sa önce
    "Düşmanım,sen benim ifademsin,hızımsın,Gündüz geceye muhtaç,bana da sen lazımsın."demiş rahmetli Necip Fazıl Kısakürek."CHP,sen benim ifademsin,hızımsın,Siyaset sahnesinde,bana tek sen lazımsın."diye diye bu milleti daha ne kadar uyutacaksınız bakalım.
  • mehmetmehmet1 sa önce
    bütün şehirlere,köylere mahallelere,caddelere, sokaklara ,apartmanlara Atatürk adı verilmeli.Niye biliyor musunuz adres sorma derdimiz olmaz.Herkes her yerin adresini bilmiş olur.
  • azerazer1 sa önce
    ... ülkenin kurucu liderinin ismi neden zorunuza gidiyor, ülke kurulduğundan beri sayısız eser yapıldı...
  • macitmacit2 sa önce
    Sen neyinle övünüyorsun bize ödettiginiz hırsızların çaldığı (KKBedeli) elektiriklemi tüm sattıgınız Kamu malları ilemi, bizlere ödettirdiğiniz yollarla köprülerle mi Fetöyle kolkola gezerken girdiğiniz KOZMİK odalarlamı, Ensar Vakfındaki Tecavüz sonucundaki 'Birkereden Birşey Olmaz ' sözlerinizlemi. Getirdiğiniz Suriyelilerle yaşanmaz hale getirdiğiniz ülkeyle mi övünüyorsun Haburda Halay çektiğiniz hainlerlemi yoksa Tunceli de dondurduğunuz ülke ile mi övünüyorsun. Yoksa halkın seçtiklerini metal yorgun diye enselerinden tutup partiden attıklarınızla mı övünüyorsunuz.Ne yazayım bitmezki. Size Kol saatimi taktılar acaba.
  • enginengin2 sa önce
    ...  milletin eseri olur. partizanların çok olduğu yerde ülke her zaman kaybeder.
  • Rasim DUMANRasim DUMAN2 sa önce
    Ellerinize sağlık kıymetli kardeşim, sağolun varolun inşallah. Selâm ve dua ile.
  • Uğur KartalUğur Kartal2 sa önce
    Atatürk ü anlamak ... Cumhuriyet fikri hür vicdanı hür insanların yönetimidir.Bu nedenle siz ve sizin gibilerin Gazi Mustafa Kemal Atatürk ü ve Cumhuriyeti anlamanızı beklemek doğru olmayacaktır.
  • NurNur3 sa önce
    Teşekkürler vallayazı cuk olmuşdolanmadan yazıyorsunuz bu yüzden sizi okuyorum bizi dile getiriyorsunuzböyle yazmaya devam Ali bey
  • serdarserdar3 sa önce
    Atatürk sadece CHP nin kurucu genel başkanı ... Atatürk bu ülkenin kurucu lideridir.
  • CEMAL METİNCEMAL METİN3 sa önce
    YAHU AMMA BÜYÜTTÜNÜZ.TC YOKSUL ZAMANINDA ESENBOĞA, YEŞİLKÖ HAVA ALANLARINIİSTANBUL BOĞASINA KÖPRÜLER YAPTI, OTOYOLLAR YAPTI SAYISIZ FABRİKALAR YAPTI ...
  • kanikani3 sa önce
    sanirsin devlet butcesinden yapilmis yeni havaalani hizmet diye yollari köpruleri söyluyorlar onada gecende gecmeyende para öduyor tipki yeni havaliminda olacagi gibi yolcu garantisiyle peki bu milletin vergileri nereye gidiyor
  • ÖzkanÖzkan4 sa önce
    Ne isim verirse versinler umrumda bile değil.Hangi isim sabit kaldı ki! Hiç kullanmıyacağım havalimanı da umrumda değil! Şu ödediğimiz faturalar canımızı acıtıyor. ..

Ali Karahasanoğlu

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