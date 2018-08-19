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LÖSEV’in “kurban”ına Diyanet onay verdi mi?

19 Ağustos 2018 Pazar

Öncelikle belirteyim, kimsenin inancına, uygulamasına karşıma hakkımız yok.

Ama..

Birileri, “İslam’a göre bu mümkün” diyorsa..

Ona karşı da, “Hayır doğrusu o değil.. Sizin ‘Doğru’ dediğiniz uygulama, aslında menfaatinize uygun olan..” deme hakkımız var..

Bu çerçevede LÖSEV’in kurban uygulamasına bir itiraz getireyim..  

Tartışma, geçtiğimiz hafta Akit TV Haber Koordinatörü Muharrem Coşkun’un konuğu olarak katıldığım Manşetlerin Dili programında, LÖSEV’in kurban bağışı ile ilgili solcu gazetelere verdiği reklamı eleştirmemle başladı..

LÖSEV Başkanı Dr. Üstün Ezer Bey, konuyu aydınlatmak istediğini aktardı..

Diyanet İşleri Başkanlığı ile sürekli irtibat halinde olduklarını, İslam dinine aykırı bir uygulamanın içinde olmadıklarını belirtti..

Zaten programdaki o günkü itirazımız, kurban ibadetine karşı eleştirel yaklaşan gazetelerde, kurban ibadeti ile ilgili reklamın yayınlanmasına yönelik idi..

İyi dileklerle görüşmemizi sonlandırdık..

Ancak sonrasındaki günlerde, yine o gazetelere verilen farklı bir reklam metni dikkatimi çekti..

Kesilen kurban etlerinin paraya çevrilmesi ve hastaların tedavisinde o paranın kullanılmasına ilişkin bilgi vardı..

Yine aynı reklam metninde, kurban etlerinin bazı kurumlara verildiği, yıl içersinde değişik dönemlerde, aynı miktarda etin onlardan alınarak muhtaç durumdaki hastaların ailelerine verildiği belirtiliyordu..

Bunun üzerine, Üstün Bey’e bir mail attım.

Mailim şöyle:

“Üstün Bey

Bugünkü Sözcü gazetesinde yayınlanan reklamınızda, kurban kesildikten sonra etlerin emanete verildiğini (yani atıyorum 100 kilo etin depoya verildiği, o etin bir şekilde tüketildiği, sonra ihtiyacınız olduğunda, aynı evsafta 100 kilo eti aynı depodan aldığınızı) belirtiyorsunuz.

İlaveten; gerekirse, etin ekonomik değeri itibari ile tedavi masrafları için kullanıldığı belirtiliyor.

Bu ifadelerden kasıt şu ise:

1) Kurbanı kestiniz. 100 kilo eti depoya verdiniz, onlar o eti sattılar. Üç ay sonra siz 100 kilo et istediniz. Onlar size başka eti verdiler.. 

2) İhtiyaç sahiplerine kurban etini dağıttınız, 50 kilo et elinizde kaldı. Bunu sattınız, bedeli ile, hastalara ilaç aldınız..

Bu iki uygulama için, Diyanet İşleri Başkanlığı’na soru yönelttiniz mi? 

‘İbadetin özüne uygundur’ denildi mi?

Merak ettim.

İyi çalışmalar

Ali Karahasanoğlu”

Üstün bey, “Biz kurban ile ilgili tüm uygulamalarımız için, Diyanet’le işbirliği içindeyiz, onlara soruyoruz” dediği için, ben de kendisine bunu sordum.. 

Üstün Bey cevap verdi:

“Ali İhsan Bey ,

Evet daha önceki 3 Diyanet İşleri Başkanı’nın sözlü (bizzat benim de olduğum bu amaçlı ziyaretlerimizde), Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu’nun yazılı cevaz ve icazetleri alınmıştır. 

İyi çalışmalar.

Dr. Üstün Ezer

Lösante Çocuk ve Yetişkin Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı”

Benim mailime, tatminkar cevap gelmiş mi?

Şahsen ben, tatmin olmadım..

Hele hele üç Diyanet İşleri Başkanı’na yayacak kadar, konu dağıtıldığına göre..

Yani yaklaşık 10 yıllık bir sürece konu yayıldığına göre..

Cevapta bir yanlışlık olabilir diye düşündüm..

Aynı gün, şu mailimi yolladım:

“Üstün Bey

Cevabınız için teşekkürler. Rica etsem, ‘Emanet et’ ve ‘Kurban etinin fazlasını satıp, ilaç yardımı yapma’ konularındaki Din İşleri Yüksek Kurulu’nun yazılı bilgilendirmesini bana yollayabilir misiniz?

Şimdiden teşekkürler.

Ali İhsan Karahasanoğlu”

Ne cevap geldi, tahmin eder misiniz?

Öncelikle şu:

“Mailinizi tarafımdan yanıtlanana kadar ‘okunamadı’ olarak kabul etmenizi ve sonuç almak için takiplerinizi rica eder sağlıklar dilerim

Dr. Üstün Ezer”

Sonra?

Sonrasında üç gündür bekliyorum..

Bir cevap gelmedi..

Bu vesile ile..

Biz, Diyanet İşleri Başkanlığı’na da..

Din İşleri Yüksek Kurulu’na da..

Bir çağrıda bulunalım..

Adlarının karıştığı sohbetlerde, böyle fetvalar verildiği iddia ediliyor..

Acaba bu yönde fetvaları var mı?

Yoksa muhatapları, yanlış mı yorumlamışlar?

Çünkü biz bunun daha ötesinde..

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği gibi bazı derneklerin, “Kurban bağışınız karşılığında, kurban kesilmesini istiyor musunuz? Yoksa, bağışınızın direkt para olarak harcanmasını ister misiniz?” sorularının bağışçılara sorulduğuna şahit olduk..

O zaman bu tartışma, “Kurban edilecek evsafta bir hayvanın kesilmesi dışında, kurban ibadeti yerine gelmiş olmaz” açıklaması ile sonlanmıştı..

Şimdi soru şu:

 “Kurban kesildiğinde, et satılarak, elde edilen gelirle hastalara tedavi uygulamasında, kurban ibadetinin özü ihlal edilmiş olur mu?”

Yine bir başka soru, “Kurban kesildiğinde, kurban amaçlı kesilen et kasaplara verilip, o yıl içinde, daha sonraki tarihte, ticaret amaçlı kesilen hayvanların eti ile takas gerçekleştiğinde, kurban ibadetinin özü sakatlanmış olur mu?”

Ben iki durumda da, kurban ibadetinin özünün ihlal edildiği kanaatindeyim..

Ricam, Din İşleri Yüksek Kurulu’nun da, bu konuda İslam’ın görüşünü net olarak açıklamasıdır..

Bir eleştirim de, Atatürkçü Düşünce Derneği’ne..

Genel Başkanları Prof. Süheyl Batum’un, derneğin başına geçtikten sonra, 16 Ağustos 2018’de sosyal medyada yaptığı paylaşım şöyle:

“ADD şu esaslara dayanacak: Biz, rejimin temelleriyle oynama, diyoruz. Eğitimi dindar nesil yetiştirme aracı olarak kullanma..”

AK Parti’ye, “Dindar nesil yetiştirme” diye çıkışan Atatürkçü Düşünce Derneği..

Gazetelere verdiği reklamlarda ise, dindar halkın Kurban Bayramı’nı tebrik ediyor..

Niye tebrik ettiğini de, tebrik içine koyduğu banka hesapları ile ilan ediyor..

“Bağışlarınızı bize yapabilirsiniz” diyor..

Anlarsınız ya..

Bir yandan “Dindar nesil istemiyoruz” diyor..

Ama iş paraya gelince..

Dindar neslin ibadetine göz koyup, “Bağışınızı bize yapın” diyor..

Lütfen Süheyl Bey..

Dürüst olun..

“Dindar nesil” istemiyorsanız..

“Dindarlardan bağış” da istemeyiniz.. Hele hele, kurban bağışı hiç istemeyiniz..

 

YORUM YAZ

  • ahmetahmet1 sa önce
    "MADDİ BAĞIŞ" ve Allaha yakınlaşma anlamındaki "KURBAN İBADETİ" ve bunlardan YARARLANCAK OLANLARIN NİTELİKLERİ ARASINDAKİ FARKLARI Diyanet Kurumuaçıkçave MEDYA YOLUYLA, AFİŞ YOLUYLA AÇIKLAMALI, ANLATMALI.....Kİ,gizli veya açıktan maddi kazanç peşinde koşan tarikat, dernek vs istismarcılara özellikle bu dönemlerde fırsat verİlmasi halinde VEBALİ VARDIR!...
  • Mehmet AliMehmet Ali6 sa önce
    Bu işin sonu yok. Rakıdan alınan vergiyle Diyanet çalışanlarının maaşları ödeniyor. ...
  • selamselam4 sa önce
    ....allah kabul etsin iyi bayramlar
  • Emin emirEmin emir4 sa önce
    Ali ihsan bey yüreğinize sağlık bir zahmet siz diyanet işleri başkanlığına yazsanız güzel olur kanaatindeyim
  • Erden canErden can5 sa önce
    Selamunaleykum ali abi allah razi olsun bugunku yazinizdanda cok faydalandik yuce allahim sizleri cennette peygamber efendimize komsu eylesin amin
  • TurgutTurgut3 sa önce
    19 MAYIS OZEL HASTANELERI DIYANET VAKFININDIR... MERKEZ BANKASI GIBI PARA BASAR BU HASTANELER... DIYANET ULKEMIZIN VATIKANIDIR... DIN TUCCARLIGINDAN KAZANDIKLARI PARALARI, DAHA BUYUK TUCCARLIKLARDA KULLANIRLAR... KEMALISTLERIN OYAK I GIBI BIR KURUMDUR...
  • Nejat DincNejat Dinc1 sa önce
    Arkadaşlar sene olmuş 2018, 21.yüzyıldayız, TL 3 ay içinde %50 devalue olmus, yani yari yariya fakirlesmisiz ve yazarin ve onu destekleyenlerin derdi kurban parasi losev'e verilmesin, ya bahcede kesilsin hayvan ya da sozde dinci vakiflara verilsin..ulke 16 senede 500 milyar dolar borca sokulmuş,attı 60 milyar dolar özelleştirmeden gelen para yok olmuş, yarım ve hayvancılık bitmiş, samandan etme kadar her sey dolarla ithal edilir olmuş bunlar sizi hiç rahatsız etmiyor, losev'in gazete ilanı ile kurban parası toplamaya çalışması sizi rahatsız ediyor öyle mi? Ve üstüne kendinizi müslüman addedip gece vicdanınız rahat uyuyorsunuz öyle mi? Kıyamet gününde, büyük hesaplaşma gununde, sizi neyin beklediğinden haberiniz var mı? Olsa zaten böyle olmazdınız..
  • Hayali Hayali 7 sa önce
    ... Menzilcilere ve Mahmut hocacılar imtiyazlı değilmi ?Alpaslan Kuytul,Süleymancı,Haydar Baş ,FETÖ,Oktar, Y.Asyacılar operasyonları ne anlama geliyor.
  • Emekli48Emekli4834 dk önce
    Ali bey, çok doğru yazmışsınız. Şimdi cevap vermesi gerekenler bugünümü yoksa yarınımı düşünerek cevap verecek göreceğiz. Birde bazı cemaatler öğrenci yurtlarına verilen etlerin fazlasını sucuk yapıp satıyor. Parayı öğrencilerin diğergiderlerine harcıyor. Bunlar tabii fetvayı kendi kendilerine vermiş.
  • Gören göz Gören göz 1 sa önce
    Kesilen kurban eti, yoksulun midesi dışındagittiği her yer gayrı meşrudur. GAYRIMEŞRUDUR gayrımeşrudur GAYRIMEŞRUDUR gayrımeşrudur GAYRIMEŞRUDUR. Bunun aksini iddia edenlerde gayrımeşrudur GAYRIMEŞRUDUR. Benim bu dediğimi yüksek sesle dile getirmeyen diyanet korkaktır KORKAKTIR. Kurban etinin tek adrasi vardır oda FAKİRİN MİDESİDİR gerisi gayrımeşrudur.......
  • mustafamustafa1 sa önce
    Aliş Bey, bu dernek faaliyetlerinin gelirerinin arasında din istismarı ile gelir elde etmek varmı-yok mu konusunun DEVLET DENETİMİ ALTINA ALINMASI zorunluluğu dışında; VAKIF Kurumunun kültürümüzdeki yerinin dışında VERGİDEN MUAF TİCARET KURUMLARI VE FAKİRE FAYDASI OLMAYAN SERMAYE HOLDİNGLERİ HALİNE GELMESİNİN ÇARPIKLIĞINI, DEVLETİN DENETİM YETERSİZLİĞİNİN de ele alan bir yazı bekliyoruz
  • lösevlösev13 dk önce
    balıktan bile kurban olur diyen alimler varken neyi tartışıyoruz anlamadık ki......namazı kıl kurtul. kurbanı havale yap kurtul. fazla düşünme ey müslüman
  • ddsdsddsds1 sa önce
    LÖSEVMİŞ MİGROSMUŞ CARFOURMUŞ bunlara güven olmaz.
  • İBRAHİMİBRAHİM1 sa önce
    DR ÜSTÜN BEY BENİM NAMAZIMIN BAZI SÜNNETLERİNİ VEYA VACİPLERİNİ PARASINI VERSEM SEN KILARMISIN KOSKOCA DR. SİN SEN DAHA İYİSİNİ BİLİRSİN KONUNUN UZMANI OLARAK?
  • Ünal Akman Ünal Akman 1 sa önce
    Kurban kelime anlamı olarak yakınlaşmaktır.Kurân'ın içerisinde nerede Hayvan kesmek olarak geçer göstermelisiniz ilk önce.İstenilen zaten burada değil.Hacc için orada toplanılanlaradır. Ya giderken götürecek yada gönderilecektir.Siz ilk önce burada hayvan kesmenin, İslâm'i olduğunu delillendirin.Sonra paraya çevrilirmi olayına girin.
  • VatandaşVatandaş7 sa önce
    Ali bey müslüman nesil istemezler ama parasını o müslümani sömürmeyi severler
  • YozgatlıYozgatlı5 sa önce
    Ali Bey diyanet e siz mail atsaniz sonuçta gazetecisiniz sizi dinlerler ordan köşenizi okudular mı okumadılar mı bilemezsiniz.
  • Ibrahim akIbrahim ak5 sa önce
    Ali bey lutfen kasmayın çünkü diyanetten oyle fetva çıkması mümkün değil kurban eti ne suretle olirsa olsun satılamaz ibaten özü belli zaten o derneğe kurban bağışı çok saçma illa yardim yapacaksan nakit olarak yap ...
  • AliAli1 sa önce
    Sizinki üzm yemek değil bağcıyı dövmek gibi olmuş ...
  • MisafirMisafir1 sa önce
    Her şeyin içine ettiler.Sıra Yüce dinimize geldi.Ali Bey Allah sizden razı olsun.Rahmetli Hasan. abimiz olsaydı bunların anladığı dilden cevaplarını verirdi.Rezalet.Boyle kurban bağışı mi olur .Diyanetin neyine güveneceğiz.Cildirtiyorlaradamı.Diyanetteki egosu yüksek sözüm ona ilahiyat mezunu !.... profesörler böyle bir saçmalığa nasıl onay verdiler hayret.Diyaneti böyle rezil bir onay için kınıyorum.Biride çıkmış tarikatlar diyanete bağlansın diyor.Allah muhafaza böyle olsa nedin kalır ne iman.
  • Aslan akbeyAslan akbey2 sa önce
    değerli insan ali ihsan abim. diyanet böyle durumlarda genelde sus-pus olur. ne şiş yansın ne kebap. diyanet ancak fetö olayından dolayı tüm cemaatlere laf etme tüm cemaatleri itibvarsızlaştırma ve kendine itibar devşirme olaylarında ve toplumsal küresel iy7ilikler söz konusu olduğunda cesaret bulup açıklama yapar. dinimizin emri konumunda olan bir hakikat toplumun bir kesiminin hoşuna gitmeyecekse daha da ötesi basın-medya nın hoşuna gitmeyecekse diyanet gümbür gümbür konuşması gerektiği vakitte ya susar ya da onların istediği gibi konuşur. medyadaki hocaları görüyoruz bir de ülke gerçeklerini.
  • FurkanFurkan6 sa önce
    Zekat ver, sadaka ver. Kurban bunlardan farklı bir ibadettir. Maksat vermek olsaydı ayriyeten kurban ibadeti olmazdı.
  • engineerengineer2 sa önce
    müslümanlar çeşit çeşit, bir çeşidide bunlara verir kurbanını, çün ki islama kurban ibadetine bakış şekilleri buna uyar, kendi akıllarınca islama ve kurban ibadetine bir yorum getirirler ve o kendi akıllarınca yaptıkları istidlale göre davranırlar, aleviler ise alevi İslam anlayışı adı altında kendilerine göre bir çıkarımları var ve diyorlarki bizim vergilerimizle diyanete bütçe verilmesin buna ne drsiniz? öte yandansizin ve bizim anladığımız manada bir mümin kişi diyanet gerçekten bu konuda evet dese bile kurbanını götürüp bu dediğiniz yerlere vermez.
  • engineerengineer1 sa önce
    Turgut güzel tespit etmiş, her kurum ve kuruluşun kendi dükalığı ve kendi saltanatları var, lojmanlar, tatil yerleri, özel hastaneleri, lokalleri,harcırahları, ödenekleri,özel vasıtaları, ordu evleri,polis evleri, dolgun gelirleri,yan gelirleri, kısaca tam bir saltanat devri, ama darbeyi önlemeye gelince mazlum millete görev düşer, dövizle mücadele cihat hükmündedir denir yine mazlum millet göreve çağrılır, ama ihaleler, hac ve umre ücretleri ve diğer bütün işlemler döviz üzerinden yapılır, Allahım sen Mazlum Müslüman Türk Milletine acı.
  • Yaşar kınıkYaşar kınık40 dk önce
    Yorumları okudum da....Başına böyle bir hastalık gelmeyen bizi anlamaz...Gayet açık ve öz konuşman gerekiyor kimse kusura bakmasın......Kusura bakmayın. benim çocuğuma devletin göstermediği fedakarlığı LÖSEV gösterdi onların sayesinde 12 ay boyunca et yeme şansımız oluyor... Allah bu hastalığı sadece bize vermedi bunu bilin herkese de verebilir....Kimse kızmasın %92 başarı oranı olan bir hastanede tedavi oluyoruz varmı böyle bir devlet hastanesi önce onu öğrenin sonra karşımıza gelin...
  • emirhan emiremirhan emir3 sa önce
    ALI BEY SENIN ....  SOZCUYE NIYE REKLAM VERMISLER HEPSI BU....
  • Hasan AydinHasan Aydin7 sa önce
    NE YANİ, Lösev gibi tamamen çocukların hayatını kurtarmaya adamış birkuruma vermek caiz değilmi.?...Lösev en faydalı yardım kuruluşu bence...
  • denizdeniz3 sa önce
    Ensar vakfı ve türevi vakıflarıda ....Oralara giden kurban bağışları garanti doğru mu kullanılıyor.
  • Süleyman Çelebi Süleyman Çelebi 9 sa önce
    Ali bey yazılarınızı ilgiyle takip ediyorum. Lütfen mke ye de ithal tabanca satışında dolar yerine TL ye geçmesini tavsiye edermisiniz
  • Mahmut Şahin Mahmut Şahin 7 sa önce
    Şeytanın çocuklari

Ali Karahasanoğlu

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