Kobani, Süleyman Şah Türbesi ve yurtdışına asker tezkeresi!

Dün TBMM Genel Kurulu’nda, Irak ve Suriye tezkeresinin süresinin 2 yıl daha uzatılması görüşüldü..

Sizce basit bir olay mı bu?

Sıradan bir konu mu?

“Uzatsak da olur, uzatmasak da!” diyebileceğiniz, önemsiz bir ayrıntı mı?

Tezkere gerekçesine bakalım, öyle karar verin:

“Bu mülahazalar ışığında, Türkiye’nin milli güvenliğine yönelik ayrılıkçı hareketler, terör tehdidi ve her türlü güvenlik riskine karşı uluslararası hukuk çerçevesinde gerekli her türlü tedbiri almak, Irak ve Suriye’deki tüm terör örgütlerinden ülkemize bundan sonra da yönelebilecek saldırıları bertaraf etmek ve kitlesel göç gibi diğer muhtemel risklere karşı milli güvenliğimizin idame ettirilmesini sağlamak..”

Daha devam ediyor gerekçeler..

Ama gerekçeyle köşeyi doldurmayalım..

Merak edenler, internetten devamını açıp okusunlar..

Başlıklar halinde aktarayım..

PKK’ya karşı tedbir.. Başka terörist saldırıları kaynağında kurutma..

Hatta kitlesel göç sorunu ile ilgili önleyici tedbirler..

Bu amaçlarla, Türk silahlı Kuvvetleri’nin, Irak ve Suriye’de olması amaçlanıyor..

Buna kim karşı çıkar?

Terör örgütlerinin faaliyetlerine sessiz kalınmasını isteyenler karşı çıkar..

PKK’lıların, yuvalarında etkisiz hale getirilmesini istemeyenler karşı çıkar..

Nitekim, PKK’nın elebaşının heykelini dikme sözü veren HDP’liler de, ilk günden karşı çıktıklarını, tezkereye hayır oyu vereceklerini açıklamışlardı..

Ve dün de hayır oyu verdiler..

HDP 2014’TE “TSK KOBANİ’YE” DEMİŞTİ

PKK’ya karşı mücadele için TSK’nın Irak veya Suriye topraklarında bulunmasına dün karşı çıkan HDP, 2014’te ise tam tersi bir taleple karşımıza çıkmıştı..

2014 Kobani olayları sırasında, TSK’nın Suriye topraklarına girmesini ve Kobani’nin DAEŞ kuşatmasından kurtarılmasını isteyen, HDP’nin bizzat kendisi idi..

Şu rezilliğe bakar mısınız..

2014’te, “TSK Suriye’ye girsin” diyenler..

Bir terör örgütü olan DAEŞ’e karşı, TSK’ya sığınanlar..

2021’de, bir başka terör örgütüne sahip çıkıp, “Onlara dokunmayın. Onlarla mücadele için Suriye’ye asker göndermeyin” diyor..

İlkesizliklerini ispatlıyorlar..

CHP “SÜLEYMAN ŞAH TÜRBESİNİ NİYE TAŞIDIK” DEMİŞTİ

İlkesizlik suçlamasına muhatap olması gereken sadece HDP değil..

CHP de, defalarca Süleyman Şah Türbesi üzerinden AK Parti iktidarına laf saydırmadı mı?

“Süleyman Şah Türbesini niye taşıyorsunuz?” demedi mi?

Afedersiniz, Süleyman Şah Türbesi, Türkiye’de mi?

O gün de Türkiye’de değildi.

Bugün de Türkiye’de değil..

Bugüne kıyasla, o gün, Türkiye’nin çok daha ötesinde, Suriye’nin tam hakimiyeti altındaki bir bölgede idi, Süleyman Şah Türbesi..

DAEŞ’in de saldırıda hedef seçmesi sonrasında, Türkiye’ye daha yakın bir bölgeye türbe taşınmıştı.

O tarihte kıyameti kopartan CHP, şimdi Süleyman Şah Türbesi’nin eski bulunduğu alan da dahil olmak üzere, güneyimizdeki 30 kilometrelik derinlikte TSK’nın tam hakimiyetinin sağlanması amacına matuf tezkereye, “Hayır” oyu veriyor..

“Bizim askerimizin, Suriye’de ne işi var” diyor..

O zaman ben de bu sahtekarlara soruyorum:

“Süleyman Şah Türbesi’ni, Suriye toprakları içinde, nasıl koruyacaksınız?”

Öyle ya..

Türk askerinin Suriye’de var olmasını istemiyorsanız..

Suriye içindeki bir türbenin güvenliğini, türbe içindeki sembolik iki asker ile mi koruyacaksınız?

Yoksa o iki askeri, kurbanlık koyun olarak orada tutup, her saldırı ihtimalinde onların üzerinden Türkiye’deki siyasi iktidara saldırmak için tuzak peşinde mi koşuyorsunuz?

Girersiniz Suriye’ye..

Orada güvenliği sağlarsınız..

İşte o zaman, Süleyman Şah Türbesi’nin güvenliği de, dünkü yerinde de, bugünkü yerinde de sağlanmış olur..

Hem “Suriye’ye asker yollamayalım” diyeceksiniz..

Hem de..

“Süleyman Şah Türbesi’ni sınırımıza daha yakın bir bölgeye niye taşıyorsunuz” diye eleştireceksiniz..

Hem, hani “Sınır namustur” diyordunuz?

Sınırın “namus”luğunu, Türkiye’ye sığınan mazlumlar söz konusu olunca hatırlıyorsunuz da, aynı sınırda bir terör devleti kurulmasın diye çıkarılan tezkerede niye göz ardı ediyorsunuz?

BU MİLLİ MESELEDE BİLE AYRIŞTILAR

Millet İttifakı’nı, isterseniz CHP ve İP’ten ibaret sayın, gizli ortak HDP’yi yok kabul edin..

İsterseniz, CHP+İP+HDP’den oluştuğunu kabul edin.

Her iki ihtimalde de..

Millet İttifakı, Türkiye’nin yüzlerce devasa sorunundan bir tanesinde bile, bakın nasıl ayrıştı..

CHP, TSK’nın Irak ve Suriye’de bulunmasına “Hayır oyu veriyoruz” dedi.

Gizli ortak, hatta CHP’nin birlikte fotoğraf vermekten kaçtığı HDP de “Hayır” dedi..

Ama.. Millet İttifakı’nın diğer ortağı İyi Parti ise “Evet” oyu kullandı..

Düşünebiliyor musunuz..

Bunlar (Allah korusun) iktidarda olsalar.. Bir tane konuda, mutabık olabilirler mi?

Yurtdışına asker göndereceksiniz.. Biraz önce belirttiğim gibi, CHP ve HDP “Hayır”, İP “Evet” diyor.

İttifak yok..

Öğrenci andı söz konusu olacak.. HDP “Okutulmasın” diyor. CHP biraz isteksiz ama sonuçta “Okutulsun”, İP ise “Mutlaka ve mutlaka okutulsun” diyor.İttifak yok..

PKK’nın başı Abdullah Öcalan ile ilgili “Tecrit vardı, yoktu” tartışması çıkacak.. CHP ortada.. HDP “Tecrit kalksın, Öcalan diğer cezaevlerinden birisine nakledilsin” diyor. İP ise, “İmralı’da kalsın” diyor.

İttifak yok..

Ayasofya’nın müze olmaktan çıkarılması konusu tartışılacak. CHP’nin kafası karışık.. Sultanahmet’i bile müze yapmak isteyen İbrahim Kaboğlu da var.. “Şimdilik bu işi sessiz geçirelim” diyenler de var.. HDP “Kültür mirası” deyip, müze olmasını istiyor. İP ise, “Gençliğimizin hedefi, cami olmalı” diyor.

İttifak yok..

Anadilde eğitim tartışmasında, CHP yarıdan bölünmüş durumda.. “Anadilde eğitim olmalı” diyen de var, “Olmaz” diyen de var.. HDP, “Anadilde eğitim mutlaka olmalı” diyor. İP ise, “Anadilde eğitim, kesinlikle olmamalı” diyor.

İttifak yok..

Karabağ’ın işgal altından kurtarılmasında Azerbaycan’a yardım edilmesi tartışılacak.. CHP’li danışman milletvekilleri, “Azerbaycan’a silah satıyoruz, bu durum uluslararası mahkemelerde karşımıza çıkabilir” diyerek Karabağ’ın işgal altından kurtarılmasında yardımcı rolümüzü önlemek istedi.. HDP, zaten “Karabağ’ın Ermenistan’a ait olduğu”nu söylüyor. İP ise, “Karabağ işgalinin sonlandırılmasında, Türkiye’nin katkısını destekliyoruz” diyor.

İttifak yok.

Parlamenter sisteme geçiş konusunda bile ittifakları yok, HDP’yi görüşmelere bile almadılar..

Somut örnekleri çoğaltabiliriz.. Birbirine taban tabana zıt görüşleri savunan bu partilerin, gerçekten ittifak yaptıkları tek konu var:

“Tayyip Erdoğan’ı, tek başımıza deviremiyoruz. Hep birlikte devirelim.”

Ona da, bu millet onay vermeyecek,

inşaallah!