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Erdoğan AİHM’e gitmiş de ne karar almış, onu da söylesenize!

22 Kasım 2018 Perşembe

PKK’ya “Terör örgütü” demeyeceğini deklare eden, böylece teröre destek veren, askere-polise sıkılan kurşunları bir anlamda haklı bulan Selahattin Demirtaş’ın AİHM’deki davası bir yılda neticelendi.

İtirazı var ama..

Büyük daireye gidilecektir ama..

Daire aşamasında karar verildi..

Açıktan terör destekçiliği yapamayan HDP’liler..

Onlarla kol kola 31 Mart mahalli seçimlerine girmeye hazırlanan CHP’liler..

Okları hemen Tayyip Erdoğan’a çevirdiler..

Tayyip Erdoğan’ın, AİHM kararının Türkiye’yi bağlamayacağı açıklamasına tepki verip, “Yıllar önce AİHM’e niye müracaat ettin?” diye sormuşlar..

HDP’li Filiz Kerestecioğlu, büyük bir çelişki bulmuşçasına hemen açıklama yapmış:

“AİHM, 2002 yılında Erdoğan başvurunca İnsan Hakları Mahkemesi oluyor da, Selahattin Demirtaş başvurunca mı kararları Türkiye’yi bağlamıyor?”

İnternet siteleri, televizyonlar balıklama atlamışlar:

‘Muhtar olamazsın’ denince AİHM’e gitmişti” başlığı ile hatırlatmalarda bulunmuşlar..

AİHM’in en büyük mağdurlarından Milli Görüş partisi Saadet’in Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu abi de, o ekibe hak verip, Tayyip Erdoğan’a sormuş:

“Sayın Cumhurbaşkanı cezaevine düştüğü zaman ‘Muhtar olamazsın’ söylendiğinde AHİM’e gitmişti. Bugün diyor ki AHİM kararını tanımam, tanımayabilirsin. Ben AHİM’in her zaman isabetli karar verdiğini söylemem ama bir konuda bir karar verilmişse, bu konu üzerinde hükümetin ciddiyetle durması icap eder!”

CHP’lileri.. HDP’lileri.. Onların uzantıları gazeteci kisvesi altında zehirini akıtan gazeteci müsveddelerini anladım da..

Temel abiyi anlamak mümkün değil..

Eline silah alanları savunan partilerin kapatılma kararlarında, birisinde olmazsa ikincisinde hukuka aykırılık tespiti yapan AİHM..

Milli Görüş’ün Refah Partisi’nin kapatılmasına ilişkin Anayasa Mahkemesi’nin kararını hukuka uygun bulmuştu..

Başörtü yasağı ile ilgili yıllarca bekletip, aleyhte verdiği karar..

Diğer dindar insanlarda dosyaları savsaklaması, birçoğunda aleyhte kararlar vermesi.. 

Lehte karar verdiğinde de, işin mutlaka “lanet olsun” boyutuna getirildiğini en iyi Temel abi bilir..

Ama maelesef..

AİHM’in yanında durup..

Tayyip Erdoğan’ı eleştiriyor..

“Cezaevine girdiğinde, sen de AİHM’e gitmiştin” diyor..

Öyle mi, Temel abi?

O zaman biz de size bir soru yöneltelim..

“AİHM, Tayyip Erdoğan cezaevine girdiğinde, ne karar vermişti?”

Sor bakalım Temel abi..

Şevket Kazan abimize sor..

Diğer hukukçulara sor..

Tayyip Erdoğan, AİHM’e müracaat etti de..

Ne cevap aldı, bir sor da, bize de aktar..

 

CHP’lilerin.. HDP’lilerin. Son olarak Temel abinin hatırlatması üzerine..

Bazı internet sitelerindeki “Tayyip Erdoğan, üç defa AİHM’e müracaat etmişti” şeklindeki haberler üzerine..

Merak ettim..

AİHM’in internet sitesine girip, Tayyip Erdoğan davalarının ne olduğunu sorguladım..

AİHM’de davalar, davacı kişinin soyadı ile anılıyor..

“Erdoğan” dedim, aradım.

Bir tane çıktı ama..

Profesör Mustafa Erdoğan’a ait dava..

Tayyip Erdoğan’ın açtığı davalarda, nihai karar yok..

Ne olmuş o davalar diye arşivde arama yapınca..

Çıktı gerçekler..

Meğerse..

Tayyip Erdoğan 1999’da cezaevine girerken, AİHM’e müracaat etmiş ama..

Dosyası yıllarca bekletilmiş..

Nihayetinde Tayyip Erdoğan Başbakan olmuş.

“Lanet olsun size de, hukukunuza da” demiş..

Davasını geri çekmiş..

Yine Tayyip Erdoğan’ın, şiir okuması dolayısı ile aldığı cezanın adli sicilden çıkartılması için talebinin reddi ile ilgili olarak da AİHM’e açtığı dava.

İlaveten..

Milletvekili seçimlerine girdirilmemesine yönelik kumpas için açtığı davalar da..

AİHM’de rafta bekletilirken..

“AİHM’in vereceği karar kendisinin olsun.. Biz burada, milletimizin kararı ile, milletvekili de olduk.. Başbakan da olduk..” diyen Tayyip Erdoğan, AİHM’deki tüm davalarını geri çekmiş..

Ne demek bu geri çekme?

“Senin adaletine inanmıyorum” demek değil de ne demek?

“Senin vereceğin karara inanmıyorum” demek değil de ne demek?

Bunu görmüyor, CHP’li sözcüler..

HDP’li milletvekilleri..

Saadet Partisi’nin genel başkanı..

Alaylı alaylı soruyor: “Sen de AİHM’e gitmemiş miydin?”

Evet, gitmişti..

Görmüştü..

Şimdi gidip, gördüğü AİHM hakkında kararını açıklıyor: 

“Bizi bağlamaz!”

Daha ne desin, Tayyip Erdoğan?..

Dindar siyasetçiye gelince..

Dindar gazeteciye gelince..

Dindar öğrenciye gelince..

Dosyayı 5 yıl, 6 yıl bekleten..

Dilipak örneğinde 10 yıl bekleten..

Sonrasında da..

Refah Partisi davasında olduğu gibi, ahlaksızca, “Anayasa Mahkemesi kararı hukuka uygundur” rezil kararını veren..

Başörtü yasağı ile ilgili davada, “Sizin iç işleyişiniz ile ilgili. Bizi ilgilendirmez” diyebilen..

Tayyip Erdoğan cezaevine girip, çıktıktan sonra bile.. 3 yıl daha dosyasını rafta bekletip..

Dindar insanlara kindarlığını gösteren..

Haçlıların hukukunu gözettiğini ispatlayan AİHM’e..

“Bizi bağlamaz” denilmesin de, ne denilsin?

Temel abi çok meraklı ise..

Kendisini, AİHM kararlarının bağlayacağı kanaatinde ise..

Koyarız önüne Refah Partisi dosyasını..

Koyarız önüne, Fazilet Partisi hakkında kapatma davası ile ilgili açılan AİHM’deki dosyanın nasıl sürüncemede bırakılıp, en sonunda, “Bunlardan adalet beklenmez. Bunlar yine FP’nin kapatılmasını da hukuka uygun bulacaklar. Bari o zevki bunlara tattırmayalım” denilen dilekçeyi..

Hâlâ diyorsa, “AİHM kararları bizi bağlar..” diye..

O zaman hatırlatalım: “RP’yi kapattılar..  AİHM ‘Doğrudur’ dedi.. FP’yi kapattılar. AİHM ‘Doğrudur’ derken, davayı geri çektiniz.. Bu durumda, AİHM sizi bağlıyor ise, RP’nin devamı olarak, AİHM’in ‘Kapatılmalı’ dediği partinin devamı olarak, siz nasıl siyaset yapıyorsunuz?”

 

YORUM YAZ

  • TayfunTayfun37 dk önce
    Erdoğan, 10 aylık hapis cezası, sicil kaydının temizlenmesi ve milletvekili seçilebilmek için AİHM’e üç kez başvurdu.
  • abdulmuttalib el-Arabi bin Rükneddinabdulmuttalib el-Arabi bin Rükneddin41 dk önce
    AIHM' nin verdigi KARARLARIN DOGRULUGU-YANLISLIGI TARTISILMIYOR muhterem.. Temel dede soruyor: sen oraya gittin mi gitmedin mi? el-cevap lütfen..
  • LiberoLibero1 sa önce
    Yazdıklarınızı okuyunca yüzleri kızarırmı acaba,?ötekilerini anladıkta Temelbey nasıl bu tuzaklara düşüyor.
  • Kocasolak Kocasolak 1 sa önce
    Bu karamollaya, soy adını boşa vermediklerinin BARİZ kanıtı. Cevap yazmaya değmez bu karamollaya.
  • ORHAN İNANORHAN İNAN1 sa önce
    "TEMEL ABİ" KİMLERİN ABİSİ OLDU? BİZLERİN OLMADIĞI KESİN. CHP LİLERİN ,PKK LILARIN İYİ CİLERİN VE DİĞER BUNLARLA İRTİBATLI "CI LARIN", "Cİ LERİN" ABİSİ OLDU.KOSKOCA ADAM.O NA YOL GÖSTERECEK HALİMİZ YOK.AMA BİZİM MAHALLEDE SALYANGOZ SATMAYI BIRAKSA DA İYİ OLACAK GİBİ.ÇÜNKİ DURUŞU ÇOK SIRITIYOR . MEVCUT SİYASETİNE İZAH GETİREMİYOR."KAPIM HERKESE AÇIK" DERKEN BİLE YALAN SÖYLÜYOR. SAĞ VE MUHAFAZAKAR KESİM HARİÇ ,HER KESİME AÇIK.UYGULAMA SI BUNU GÖSTERİYOR.ALLAH(CC) AKIL FİKİR VERSİN,İNŞAALLAH. BAŞKAN DOĞRULARINI SAVUNAN BİRİ.HERKES O NUN GİBİ OLSA MESELE BİTECEK ZATEN. AMA DİĞER SİYASETÇİLER BÖYLE DEĞİL.RİYAKARCA VE DİLLENDİRDİĞİ İLEDOĞRULARI UYUŞMAYAN SİYASETÇİLERDEN,İÇTEN PAZARLIKLI TİPLERDEN BIKTIK USANDIK.ELİNE SAĞLIK.YAZI YİNE ÇIPLAK DOĞRULARI KAPSIYOR.İŞİNE GELMEYENLER GOCUNSUN DURSUN.SEN YOLUNA DEVAM ET.ALLAH YARDIMCIN OLSUN.
  • eminemin1 sa önce
    Hocam hiç bir halta yaramıyorsa da, AİHM 5816 sayılı koruma kanunu hakkında, Türkiyeyi her zaman haksız bulup tazminata hükmediyor! BU BİLE YETERLİ BİZİM İÇİN! Hem andımız kararında görüldüğü üzere Türkiyede hukuk yok, kararlar aleyhine kesinlikle AİHM'e gidilebilmesi gerek! 5816'nın başka türlü kalkacağı yok, tek çare AİHM.
  • elli yaşlıelli yaşlı1 sa önce
    bilumum hainsever güne, akit haber sitesi yazarını okumak için değil nasıl ederim de yazar'a giydirir akit severleri kızdırırm diyerek başlıyor. kızıyorum doğrudur ama bu insan kılıklı klavye cengaverlerine giydirmek de benim görevim oldu. mutluyum, sevdiğim gazetenin ve yazarlarının bu kadar tepki görmesi onların 1990 lı yıllardan beri doğru bildikleri yolda gittiğinin işaretidir. düşünsenize 90 lı yıllarda ve 2000 li yılların önemli bir bölümünde akit okuyan fetöcü ve solcu var mıydı? yoktu... kaale bile almazlardı...bak şimdi sen çağırmadan yeme koşan tavuklar misali hemen hem de sabahtan sökün ediyorlar.
  • RTE53RTE531 sa önce
    Sn Yazar ; Bizi bağlamayan mahkemeye biz neden hakim ataması yapıyoruz ? AIHM nin temelinde kurucu üye olarak kararların bağlayıcılığına imzamız var mı yok mu ? Bize bunları açıklayabilr misiniz? ...
  • samisami1 sa önce
    Madem AHİM kararlarını tanımıyorsun o zaman ne demeye müslüman türk milletini AB kapılarında süründürüyorsun,ne demeye AB yasalarına göre kendi kanunlarını düzenliyorsun diye adama sormazlar mı.
  • emiremir2 sa önce
    hep merak ederdim niye dinci deniyor demek imanli musluman baska dinci baska bir seymis onden oyle denirmis,dinci zihniyeti hep ben hakliyim hak hukuk bana uygulansin oyle olmazsa herkes kafir vay anam vayy zihniyete bak
  • ŞEVKİ İNCEŞEVKİ İNCE2 sa önce
    BU TEMEL HALA SİZİN ABİNİZMİ BU TEMELİN ONLARDAN FARKIMI VARKİ HALA SANA NEOLUYOR DİYORSUNUZ REİSİN VE BİR ÇOK BAŞVURUNUN SONUNDA TARAFLI TUTUMUNU ORTAYA KOYDUĞU İÇİN YANİ ADİL OLMADIĞI İÇİN CİDDİYE ALINMIYOR ÜLKEMİZİN ALEYHİNE KARAR ALACAK BİZDE KUZU KUZU ONU UYGULAYACAĞIZ YOK ÖĞLE BİR ŞEY ARTIK BUNU BİLSENİZ İYİ OLUR
  • ayhanayhan2 sa önce
    gitmişse gitmiş ne var bunda? hukuk hukuk diyerek kurulan bir mahkemeye hem de bugünün dünyasında herkes başvurabilir. Türkiye de solcu, kemalist, milliyetçi, dindar hakimler ve savcılar yok mu? bakınız geçmiş kararlara bu ülkede insan hakları çiğnenmemiş mi? başı örtülü bir avukat mahkemeden çıkarılmadı mı? beyler hak ve hukuktan bahsedenler ideolojik kimliğini çıkarmalıdır. yoksa emin olun siz hakim olsanız, mevcut kanunları eğip bükerek istediğinizi mahkum edebilirsiniz. yargı bağımsız mı sizce? kaldı ki aihm Türkiyenin lehine olan hiç bir hakkı görmezken aleyhte olan bütün davalarda oldukça cevval. aihm ab ülkelerineait mahkeme kararlarında oldukça adil ama Türkiye'ye gelince iş değişiyor. UNUTMAYIN GEÇMİŞTE OLAN O OLAYLAR, KENDİ İNSANINA ADALETİ ÇOK GÖREN ÜLKEMİZ YARGI KURUMLARININ İHLAL ETTİĞİ İNSAN HAKLARININ İADESİ İÇİNDİ. TÜRKİYE BUNU ZATEN KABUL ETMİŞTİ. AİHM'YE MÜRACAAT ETMEK HALKIMIZIN HUKUKSAL OLARAK YAPABİLECEĞİ YASAYLA VERİLMİŞ OLAN BİR HAKTI. ÜSTELİK AVRUPA BİRLİĞİNE GİRMEK İSTENİLMESİ DEVLET POLİTİKASI OLAN ÇALIŞMALARIN GETİRDİĞİ BİR ALTERNATİFTİ... AMA MİLLETİM İNSANI NEREDEN BİLSİN avrupa'nın MAYMUN YERİNE KOYDUĞU ÜLKEM İNSANININ HAKKINI HİÇ BİR ZAMAN KORUMAYACAĞINI....UNUTMAYIN MÜSLÜMANLAR HİCRETTE HABEŞİSTANA'dagitmişti. KRALIN ADİL OLACAĞINI PEYGAMBER(sav) BAĞLILARINA SÖYLEMİŞTİ. NECAŞİ HRİSTİYAN DEĞİL MİYDİ? AMA ADİL DAVRANDI. DEMEK Kİ BİR MÜSLÜMAN ADİL OLACAĞINA İNANDIĞINDA BAŞKA BİR DİN MENSUBUNUN EMANINA, HAKKA SAYGILIYSA ADALETLE HÜKMEDECEĞİNE İNANIRSAMÜRACAAT EDEBİLİR. GERÇİ BUNUN NE DEMEK OLDUĞUNA KÖTÜ NİYETLİLERİN VE HAM SOFTA YOBAZLARIN AKLI ERMEYECEKTİR AMA YAPABİLECEK BİR ŞEY YOK...neyseMASKELERİ DÜŞELİ EPEY OLDU DA ARTIK İÇİMİZ RAHAT...
  • Ahmet TekinAhmet Tekin2 sa önce
    S.a.Yaw abi, şu  ..e abi deyip durma! Artık bu temel kara şeytanoğlunun da, şevket karakazanın da birer ajan olduğunu sağırlar bile duydu.Artık lütfen bu şerefsizlere ona göre davran.LÜTFENFİEMANİLLAH
  • fetösavarfetösavar2 sa önce
    haşhaşiler yine sarmış buraları
  • Mehmet AnılMehmet Anıl2 sa önce
    Mesele kararın ne olduğu değil. Mesele kararı bağlayıcı kabul edip etmemek meselesidir. Ne yani o gün reisin lehine karar çıksa istemiyorum mu diyecekti?
  • elli yaşlıelli yaşlı2 sa önce
    muhalif yorumcular defaatle söyledim gene söylüyorum. sizin niyetiniz üzüm yemek falan değil bağcıyı dövmek. muhtelif yorumlarımda belirttim sol, pkk, fetocu ve kemalist jargona sahip sitelerde zerre kadar belgeli yorumlarım bile yayınlanamazken sizin hem de akit gibi bir haber sitesinde sadece fitnecilik yapmanıza pek de güzel müsaade ediliyor.bu sizin diktatör kavramınızı zaten yerle bir ediyor. gerici akite gelince size yorum yapma fırsatı vermekle sizden çok daha ilerici ve demokrat olduğunu gösteriyor. öncelikle yalan söylemezken(konu doğrudur ama bu avrupa'nın maskesini de düşürmektedir aynı zamanda) bile derdiniz erdoğana yüklenmek...size cahilsiniz demem okuduğunuzu anlamıyor değil, anlamamazlıktan gelerek aynı dili konuşmanız.yaptığınız muhalefet, kimliğinizi, boş gezenin boş kalfası, bindirilmiş kıtalar olduğunuzu zaten ortaya koyuyor...size cahilsiniz demiyorum tam tersi kötü niyetli cehl siniz diyorum. deveye hendeği atlatmayı, maymuna yazmayı, köpeğe şarkı söyletmeyi belki başarırlar ama size laf anlatmayı sizin muhalifiniz olan kimse başaramaz.
  • AlperenAlperen3 sa önce
    ... bu politikanın nasıl iki yüzlü opurtinisy olduğunu anlarsınız..
  • Mücahit Mücahit 3 sa önce
    Bir yazı da Reisin yahudi liyakat madalyasını niçin geri vermediğini açıklamak için yazsaydın bizde öğrenseydik.
  • Vatan TuranVatan Turan3 sa önce
    Öyle...
  • AliAli3 sa önce
    Zamanında aihm önünde kuyruğa girenler şimdi aihm ni tanımıyormuş!..
  • BekirBekir3 sa önce
    O kadar ...
  • AlperenAlperen4 sa önce
    ... aihm e en çok sizinkiler gitmiş!
  • AİHMAİHM4 sa önce
    Sonuç değil başvurması önemli madem tanımıyor neden kurtulmak için AİHM ye başvuruyor sorun buradaki samimiyetsizlik nokta
  • FazılFazıl4 sa önce
    Halkın içinde yaşayan biri olarak çok yakından tanıdığım yaşı kemale ermiş,hacca gitmiş, Milli Görüşcü olduğunu söyleyen,bir kişinin; başka birisinin başka bir partiden müslüman bir hanıma yönelttiği küfürlü sözlerini çok beğenmiş olacakkı mizah konusu yaparak anlatmasına şahit oldum.Tavandan tabana bunları gerçekten anlamak mümkün değil.Gazetelerinde yazılan makalelere,haberlere yaptığım,iftira olmayan,hakaret etmeyenyorumlarımda imayladaolsa en ufak eleştirileri varsa tahammül edip yayımlamıyorlar.Sonra memlekette kimse konuşamıyor ifade özgürlüğü yok diyorlar.Sizden arzum,kim olursa olsun bu şekildeki yanlışları her zaman yazmanız. Refah Partisi'ne oy vemiş biriyim.Bugünkü yazınızda olduğu gibi bu camia ile ilgili konulardada sesimiz olmanızı bekliyoruz.
  • Ali KarakeseliAli Karakeseli4 sa önce
    Ah adaşım ah... Nereye gidecek bu durum.
  • İbrahimİbrahim4 sa önce
    Tayyip yeter ki Gitsin Mantığı...Siyaset Meleği bile şeytan,Dostu Düşman gösterir.(Haşa Tayyip Melek demiyorum)Akşama kadar Haktan hukuktan söz edenler ELİ SİLAH TUTAN-DİNE CePHe Almış bir partiyle kolkola girince ÜSTAD BEDİÜZZAMAN Gibi " Şeytanda ve Siyasetten ALLAH(C.C.)'A Sığınırım Demek düşüyor bize.
  • temel çeküçtemel çeküç4 sa önce
    Temel abi işin kolayını buldu yaslan chp ye ister anayasayı ihlal et ister laiklige aykırı hareket et partine asla kapatma davası açılmaz ama unuttugu bir gerçek var hukukun egemen oldugu yerlerdepartileri halk açar halk kapatır ne der bilmem halk isterse onun partisinide kapatırselamlar
  • MüslümMüslüm4 sa önce
    Biz Osmanlı torunuyuz ülkemizi Avrupa'ya şikayet etmek bize yakışmaz biz arslanlar gibi girer yatarız.selahattine yapılanlar az bile aslında onu zindana atıp işkence etmeli ama oda maalesef yasak bu devirde
  • Ahmet Faruk Özkan Ahmet Faruk Özkan 4 sa önce
    Temel Abimiz yanlış yapıyor, yanlış..! Bu böyle gitmez. Erbakan'ın partisinden eser kalmamış.
  • TolgaTolga5 sa önce
    Sayin yazar sayin cumhurbaskani 1 degil 3 kez basvurmustu aihm,sayin gul sayin davutogluda basvurmustu aihm ye
  • İkrarİkrar5 sa önce
    İnternetde corum,da minik bir kiz ataturk bustunu opmeden okula girmiyormus ne guzel kucucuk kiz kavramis da koca koca insanlar nasil anlayamamis bunu musluman yapsa bazan insan vataninin topragini opuyor kucuk cocuk opecek kimsesi yoksa cokuklar hep anasinin izinden gidermis haber bulamayan adam yeri geliyor atini,opuyor bunda hayret edecek ne var
  • İkrarİkrar5 sa önce
    Demirtasa desdek veren Aihm ve yandas soculeri copculeri anladikda bu saglik partisi karamollaoglu niye destek veriyor,karamollu haricindekileti anladik ayni zihniyet .bak karamollaoluda destek verince iyice hakli oldugunu gostermek icin herkes yanlisda yanliz baskanmi dogru imasi cikiyor.kararmissin karardigin kadar belliki senin yerin dar chp ye gec onlarda yer var fakat seni yanlarina almazlar sende onlar gibi olmani isterler
  • İkrarİkrar6 sa önce
    Karar muslumansa inancliysa insan yerine konulmayan,haklari aranmayan,kendi ulkesinde ister muhaletet ister ayni inancda olsada bir haset ugruna kiskanclik bunun adi yeterki sayin baskanin yolu imkanlari yok etmek icin herkes seferber.her secimde gecen bir video izliyom.nicin bu kadar kotuyuz kotuler, birsey uretmez kaybedecek birseyide yok bir misal veriyor bir cocuk parkinda her cocugun oyun alani var.yaramaz cocuk baskalarina saldirarak kendi alanini genisletiyor diger cocuklara oyun hakki tanimiyor buna ses cikatimadikca simariyor,ve alanini dahada genisletiyor.tipki bizim Akp haricindekiler ve bumlarin desten aldigi yerler insanlarin sifatina gore karar verenler.bir arkadasim soyle anlatiyor bir timarhaneden 400 kisi firar eder bunu yetkilere bildirirler.yetkili bana bir duduk bulun,bulmuslar cikmislar direncilik oynuyacagiz diye ve bu dudugun pesine kayip 400 deli olmus 600diyorki biz hepden deliyiz biri bir duduk otturse, pesine takilan yokmu akilli olan .sen birtanesin sayin erdogan.
  • MemetMemet6 sa önce
    RTE başbakan olamasaydı davalarını geri çeker miydi acaba?Hiç sanmıyorum. ..
  • Mehmet Mehmet 8 sa önce
    Üstadım ALLAH cc sizden razı olsun ne güzel yazmışsınız
  • Gul UlgenGul Ulgen9 sa önce
    Tanimiyorsaniz, o zaman gitmeyeceksiniz...
  • TunahanTunahan9 sa önce
    Hayrinisa Gul ve RTE, Dunyanin kendi ulkesini aihm sikayet eden Basbakanlari olarak aniyor tarih, cekmeselerdi geri aip olurdu :)

Ali Karahasanoğlu

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