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Dünyada gözü olmayan FETÖ’cü bir derviş!

20 Kasım 2018 Salı

“FETÖ” diyor, kapatıyoruz..

“Terör örgütü” diyor, tartışmaya bile ihtiyaç hissetmiyoruz..

“Darbeye teşebbüs ettiler, halkın sokağa çıkması ile başaramadılar..” diyor, ayrıntısını konuşmuyoruz..

Onlar da..

Saf tabanlarını, bugün dahi kandırmaya devam ediyorlar..

Son olarak, Uşak’ta yargılanan bir adamları daha 19 yıl hapis cezasına çarptırıldı..

Ali Ünal’dan bahsediyorum..

Zaman gazetesi yazarı idi.

Dışarıdan baktığınızda, dinî kimlikli biri görüntüsü veriyordu..

Hâlâ da, o görüntüyü vermeye çalışıyor..

Onun için de..

Cezayı almadan önceki son savunmasında demiş ki: 

“Bana değil iki müebbet, on müebbet de verseniz aynı şeyleri söylemeye devam edeceğim.”

Bunu duyan tabandaki herkesin yağları erir..

“Bak, pes etmemiş. Verilecek cezayı, hiç tınlamamış bile” der..

Der de..

Bu deyişte, küçücük bir haklılık payı olur mu?

Yargısız infaz yapmayalım..

Duruşmada ne demiş, neyi öncelemiş, ne uğruna on müebbeti göze almış bir bakalım..

Duruşmadaki sözleri şunlar:

“Ben, darbecilikle suçlanıyorum. Darbe yapsam ne kazanacağım? Kral mı olacağım? Ki, istemem zaten. Ben, yatakta yatmaktansa toprakta yatmayı, toprakta yatmaktansa sert kayada yatmayı tercih eden bir insanım…”

Ne güzel..

Ne büyük düşünce..

Yatak yerine toprak, toprak yerine sert kayayı tercih eden, ulvi düşünceye bağlı bir derviş diyorsunuz..

Bir de, “Dünyaya hiçbir zaman beş paralık ehemmiyet vermedim ki makamına, mevkiine tamah edeyim! Bütün dünyayı tek imparatorluk yapsalar ve bana da imparatorluğunu teklif etseler hiç düşünmeden reddederim…” sözlerini duyunca..

Hepten cezbeye kapılıyorsunuz..

Ama merak edince.

“Ali Ünal, niye sanık durumuna düşmüş ki? Niye yargılanıyor ki? Niye darbeyle itham ediliyor ki?” diye bakınca...

Gerçekle yüz yüze geliyorsunuz..

Hayır, hayır..

İddianameye bakmayacağım..

İddianameye, birileri çarpıtılmış bilgiler almış olabilir..

Eksik bilgi almış olabilir..

Ben kendi notlarıma bakacağım..

İlk okuduğumda, hayretler içinde kaldığım, “Dinî bir kimlik görüntüsü veren bu adamlar, bu yazıları nasıl yazabilir” diye hayret ettiğim 17-25 Aralık öncesinde yazdıklarına..

17-25 Aralık emniyet darbesinde, FETÖ’cülerin sergiledikleri hoyratlıklara, sahtekârlıklara rağmen..

Bu yapıya ısrarla ve ölümüne sahip çıkanların söylemlerine bakacağım..

Son duruşmasında, “Allah’ın rızasını kazanıp ahirette kurtuluşa ermek varken dünyanın geçici metalarını niye tercih edeyim?” diyen Ali Ünal’ın, bu sözlerinde samimiyet var mı, gözden geçireceğim..

Ali Ünal’ın, 3 yıl önceki bir röportajından aktarıyorum..

FETÖ’ye, dışarıdan destek veren, Ünal Tanık yönetimindeki Rotahaber’e konuşmuş..

Ben kendisini, 17-25 Aralık öncesinde, dinî kimlikli bir kişi olarak görüyor olsam da..

Bakın o, “Siyasetten uzağız” diyen grubun içinde, boğazına kadar siyasete, hem de kirli siyasete nasıl dalmış:

“AKP’nin içine düştüğü durum, kanser hastalığının son evresine benziyor!”

AK Parti değil..

AKP..

Ama.. Yastık yerine toprak.. Toprak yerine kayayı tercih eden bir derviş!

Ne kadar riyakâr bir tavır sergilenmiş, ilk cümlede ortaya çıkmıyor mu?

Soruluyor, son duruşmasında tam bir derviş görüntüsü veren Ali Ünal’a:

“Cemaat’in CHP’ye, HDP’ye oy verdiği söyleniyor ve bu çokça tenkit konusu yapıldı?”

Cevap veriyor derviş(!?):

“Bütün siyasî partiler rejimin unsurlarıdır; hiçbirisi din değildir, dinî mezhep değildir. Aralarındaki fark, daha iyi hizmet etme, daha hukukî ve adil olma, işgal ettikleri mevkileri ülkeye samimi hizmet için kullanma farkıdır. Bu konuda Bediüzzaman CHP’ye rey vermezdi diye de propaganda yapıyorlar. Hz. Üstad, kendi zamanında kurulan İttihad-ı İslâm Partisi’ne de rey vermemiş, bu partiyi tasvip etmemiştir. Ancak halkın % 60-70’i din adına belli bir şuur seviyesine ulaştığında böyle partilerin tasvip edilebileceğini söylemiştir.”

Dervişimiz neler diyor böyle?

“Ben makamı ne yapacağım ki, bana verseniz de almam” diyen dervişin oy verilmesini meşru gibi göstermeye çalıştığı o partiler de kimler?

Bir de şu cümlelere bakın:

“Ülkede birlik ve kardeşliği tesis etmek... AKP, bu konuda da ancak 0 alır. Şimdi bu aslî prensipler çerçevesinde 100 üzerinden 3 alabilen bir partiye rey verilir mi? CHP’nin ise bu konularda nasıl davranacağı henüz meçhul.”

Kirli bir politikaya dalmış..

Menfaat uğruna, haram demeden, helal demeden.. Sırf kendi adamları için her şeyi mübah gören..

Ve karşısındakileri acımasızca suçlayan bu kafa, şimdi karşımıza, “On müebbet de verseniz, aynı şeyleri söyleyeceğim” diye çıkıyor..

Çıkıyor da..

3 sene önce söylediklerini tekrarlayamıyor..

Mesela..

“İran üzerinden geleceğimize dinamit konuyor. Bugün iktidar imam hatipler açıyor. Seçmeli Kur’an ve Siyer dersleri koyuyor. Fakat Şiilik, Caferilik adı altında hak mezhep olarak müfredata girmiş durumda. Oysa ulemamız ittifakla 12-13 asırdır Şiîliği hak mezhep olarak kabul etmemiş. Bu müfredat ne getirecek? Zinayı muta adı altında, yolsuzluğu humus adı altında, yalan ve iftirayı takıyye adı altında meşrulaştıran ‘dindar’ nesillerimiz olacak.”

Bu sözlerin üzerinden 3 yıl geçmiş..

Hangi imam hatipte “Muta nikahı caizdir” diye bir şey öğretiliyor?

Gündemimizde, “muta nikahı” diye bir şey, en sonda da olsa var mı?

Yok..

 Ama, bize kendisini derviş gibi gösteren bu FETÖ’cüler, CIA’den aldıkları emirlerle, dindar cumhurbaşkanını iktidardan indirmeye çalıştılar..

Şimdi, “Bana iktidar verseniz de almam ki” edebiyatı ile, kendilerini temize çıkartmaya çalışıyorlar..

Gözünüzde iktidar yoktuysa..

Yapabileceğiniz en ağır hainliğe niye imza attınız, derviş görüntülü zalimler?

 

YORUM YAZ

  • Uğur KartalUğur Kartal30 dk önce
    Ali İsmail Korkmaz tek başınadarbe yapacaktı,... öldürüldü.Netice de bu çocuk bir sürü millet vekilini,binlerce polisi ,çakma yargıcı,savcıyı,iş adamını kontrol ediyordu dimi ama?
  • SevdaSevda47 dk önce
    Birazda feto davalarinda yapılan kıyımlara baksanız sırf isim veren kişiler var diye hakkında hiç bir delil olmadan yatan kişiler ne dramlar yaşanıyor yazın müslümansanizyazin geriye ceza verin ama diğer mağduriyetleri de görün yazın Allah katında hepinizden şikayetçiyim
  • YiğitYiğit53 dk önce
    Bu adamların değil bu dünyada ahirette bile yatacak yerleri YOK.
  • Osman ÖzkanOsman Özkan54 dk önce
    ali kardeşim meşhur Kelamdır hepimiz biliriz emredildiği gibi yaşamazsanız yaşadığınız gibi inanmaya başlarsınız.bu şerefsiz nankör vede yüz yılımızın Ebucehili olan feto iblisi Paranın şehvetine öyle kapılmışki çaldıkları sorularla iş yerleştirdikleri yüz binlerce insanı Mankurtlaştırarak hem himmet adı altında haraca bağlamışlar hemde bu insanları devleti ve milleti soymak için kullanmışlar mahkemelere sunulan yüzlerce binlerce belge ile sabit olankuran ve Sünnetullah,ın haram ve yasak ettiği fiil ve eylemleri hala yapılmamış sayanlar veya hala iyi niyetli insanları aldatmak peşinde olan iblisler bırakalım diledikleri kadar ceza evlerinde yatsınlar ceza evleri bu dünyada mağdur ettikleri masumların ahlarının karşılığı Olamaz esas cezayı mahkemeyi Kübra,da görecekler.cenabı hak halis niyetli kardeşlerimize hakikati görmeyi nasip eylesin ..
  • Salih zeki ÇOLAKSalih zeki ÇOLAK57 dk önce
    Ali ihsan abi Allah razı olsun. Bu Alcak Fetö Teror örgütü mensubu HashasilerdeUtanma,edep,haya asla yoktur olamaz.Çünku bu Abd. Israil tohumları her yol mübah anlayışı icinde olduğu Allah bu rezilleri yerlere serdi.
  • Bayram Ali KorkmazBayram Ali Korkmaz1 sa önce
    Haricilerdengünümüze ne kadar sapık , —ehli sünnetten uzak-oluşumlar varsa hepsi fitnenin başını çekmiştir. Ortak özellikleri Hak’kı sadece kendilerinin temsil ettiği, onlara biat etmeyenleri ,haşa münafıklık,fasıklık, haşa küfürle itham etmeleridir
  • Rabia Zafer Rabia Zafer 1 sa önce
    Fetöcülerin, Hepsi Yalancı. Onlar , İşlerine Geldi mi Haramı Bile Helal Yapar İçki İçmek, Açık Giyinmek Gibi.
  • ÇirkinÇirkin1 sa önce
    Gerçekten bir köşe yazarının ... anlıyorum
  • kibarcikkibarcik2 sa önce
    calıbı dıkkat şudur ki bufetoşvatan haınının müntesipleri yanı beynı yıkanmış zedelenmışlerhala fetoş demoyrlarmı adamın kat sayısını yukseltıyorlar hadı ne halınız varsa gorun rabbım ızan akıl fıkır ıhsan etsın olmassa nasıl bılırse oyle etsın yavşaklar veselm
  • NurullahNurullah2 sa önce
    Sırtlanları geçmişti beşer yırtıcılıkta; Dişsiz mi bir insan, onu kardeşleri yerdi!
  • OsmanlıOsmanlı2 sa önce
    Allah bilerek ihanet etme zilletine düşen FETÖ'cü hainleri kahr-u perişan eylesin.Tuzaklarını başlarınageçirsin.İhanetlerinde boğulsunlar inşallah. AllahAziz milletimizi her daim muzaffer, Devletimizi payidar eylesin. Şehitlerimizin ruhu şad olsun. Düşmanlarımız kahrolsun.
  • ALİALİ2 sa önce
    ...Feto artıklarıda , feto benzeri irtica odağı cemaatlarda hala...
  • sütçü imamın torunusütçü imamın torunu2 sa önce
    bunlardanmi derviş olacak olsa olsa okyanus ötesindeki büyük şeytanın avaneleri olurlar
  • MOHAÇMOHAÇ2 sa önce
    Takma kafana Ali Bey.Hani bir reklam vardı hatırlar mısınız ? ..
  • harunharun2 sa önce
    OHAL komisyonu fetönün hastanesinde tedavi görüp parasını herhangi bir bankayla online olarak havale ettiği için görevine iade etmeme nedeni saydı.Bu mazlumları neden dile getirmiyorsunuz.Bize CHP kadar bile sahip çıkmıyorsunuz..2 yıldır açıktayım.ihraç nedenim belli değil.size ve iktidara derdimiz anlatmaya gücümüz yetmiyorbu tarafta ama kıyamette elimiz tüm müslümanların yakasında olacak.yapılanların ne şeriatte ne de hukukta yeri yok
  • AndızAndız2 sa önce
    ...  koşulsuz destek verdiğiniz partinin pek de farklı olduğunu düşünmüyorum.
  • Alaattin SAATÇIAlaattin SAATÇI2 sa önce
    İslam dininde mezhep var mı? hangisi hak hangisi batıl kim karar verecek? Ayrışmak niye. Kuran'a,sünnete uymak ve kuran ve sünnette bulamadıklarını ise bulundukları çağ ve mekandaki alimleringörüşlerini akıl ederek amel edilmez mi?Akılsızlar için hüküm nedir.
  • emin şahinemin şahin3 sa önce
    Ali bey lütfen YİMPAŞ mağdurlarına sıra gelsin artık. Niye susuyorsunuz!!!
  • ELİFELİF3 sa önce
    NEREYE BAKASAM FETOCULARI GÖRÜYORUM. HANİ NERDE MÜCADELE FALAN. MÜCADELE SADECE İKTİDARA MUHALİF OLANLARLA ELEŞTİRENLERLE YAPILIYOR. İKTİDARA BİTA EDEN FETOCULAR EL ÜSTÜNDE TUTULUYOR. EN ÜST KADROLARA GETİRİLİYOR.FETOYLA PENSİLEVANYADA FOTOĞRAF ÇEKTİRENLER ŞİMDİ NERDE. HANGİ PARTİDELER. ...Albert Einstein DEMİŞKİ '' SORUNLARI YARATANLAR SORUNLARI ÇÖZEMEZ''...
  • Rıdvan aslan Rıdvan aslan 3 sa önce
    Vallahi doğru söylüyorsun. Bunlar dini kendinelerine kalkan yaptılar. Bu hususta çok başarılıydılar. Çok masumları kandırdılar. En sonunda layığını buldular.
  • BekirBekir3 sa önce
    Disaridan baktigimizda seni de dini kimlikli saniyoruz
  • ArabiArabi3 sa önce
    ... yakışır sana Karahasanoğlu.
  • Ibrahim akIbrahim ak4 sa önce
    Bu ara gercekten süper yazılar yazıyor 10 numara
  • Mehmet Anıl Mehmet Anıl 4 sa önce
    Yazdıklarınızdan adamı aldığı cezayı haklı kılacak hiç bir veri bulmadım. Keşke iddianamedeki iddiaları ve mahkemenin dayandığı gerekçeleri yazsaydınız!
  • EnsarEnsar4 sa önce
    Ali abi güzel analizde bulunmussunYüreğine sağlık. Birgün bir arkadaşla bir meselede münakaşa da bulunduk. Arkadaş çok ağır konuşunca ben birşey diyemedim. En sonunda ahirette görüşürüz dedi. Bu kadar emin konuşunca kendimden korktum, Acaba yanılıyor muyum diye. Satış i nursiyeİngiliz ajanı diyordu. Kimden duyduysa... Velhasıl. Beyin sulaninca şeytanın inadı geliyor. Meczub muebbeti küçük görüyor...Bu kafayla ebedi muebbeti de yer herhalde...
  • Yunus 16 Yunus 16 4 sa önce
    Ali bey, BOŞUNA KENDİNİZİ YORMAYIN FETÖ YÜ OBJEKTİF OLARAK YAZAN BİR KAÇ GAZETECİ YAZAR VARDINIZ, SİZDE AZALDINIZ. FETÖ İLE UĞRAŞAN BAŞKA GAZETE VAR MI? FETÖ DEN YARGILANIP SUÇ OLACAK KONULARI İŞLEMİŞ KİŞİLERDE PİŞMAN OLDUK YANLIŞ YOLDAYMIŞIZ DİYEN VAR MI? CESARETİ SİYASİ ÜST YETKİLİLERDEN ALIYORLAR VE BİRGÜN ONLARIN KENDİLERİNİ KURTARACAĞINA İNANIYORKAR. 1976 DAN BERİ "HOCA EFENDİYİ" TANIYOYORUM DİYEN BARINÇ IN HOCA DİYE İNANDIK ŞARLATAN ÇIKTI AMERİKAN AJANI HAÇLININ PAPAZIYMIŞ DİYE AÇIKLAMASINI DUYDUNUZ MU? AGÜL 15 TEMMUZ GECE UYANDI? BARINÇ 16 TEMMUZ SABAH UYANDI? PEKİ MİLLETE İTİRAF ETTİLER Mİ? ALİ BEY, ABDURRAHMAN BEY SİZ DE KÖŞELERİNİZDEN DÜŞMEYİN DİKKAT EDİN SIRA SİZE GELİR SONRADA OBJEKTİF YAZAN YORUMCULARA...
  • KAMİLKAMİL4 sa önce
    EZİN KAFASINI BÖYLE FIRILDAKLARIN...NE ÖLÇÜ NE İZAN NE DE İSTİKAMETİ OLMAYAN ŞAKİGÜRUHU..HEPİMİZİ BÖYLE YALANLAR İLE KANDIRMAYA ÇALIŞTILAR...TEK DOĞRULARI VAZİYETİ KURTARMAK İÇİN 40 YALANDI...BUGÜN GELİNEN NOKTADA MERMİSİ BİTEN ASKER MİSALİ KIVIRCIK YAPMAYI DA PEK GÜZEL BECERİYORLAR...
  • AliAli5 sa önce
    Çok ...
  • MelihMelih5 sa önce
    Şuan aralarında masum kalmadı, ilk zamanlar alt tayfa bunlar din için orda dediklerimizde hırslarıyla en üsttekileri geçti, verilecek her göreve hazırlar.
  • Gesap gunuGesap gunu5 sa önce
    Milletin hakkini sorulari calarak yiyenler!250 masum insani sehit edenler!Zalimin kucaginda oturanlar!Ne dunyadan bahsediyorsunuz!Dunyanin dibine girdiniz gozunuz iyice karsrmisti!Hadi ordan!
  • HasipHasip5 sa önce
    Mazlumun zalimden hakkını alacağı gün er geç gelecek. O zaman yalan ve iftiralar için ne kağıt ne mürekkep ne kivrilip bükülen dil olacak. Mahkeme i kubrada herkes hesap verecek. Çok şükür. Zalimler için yaşasın cehennem.
  • TunahanTunahan7 sa önce
    Mevcut siyasi iktidar zaten feto sayesinde orda,15 Temmuza giden yolda askerlerimize adaletimize ve ekonomimize darbeyi iktidarla beraber yapmadilarmi?Fetoculari mevcut iktidarin yargilayamayacagini sagir sultan bile duydu......
  • BaşeğmezBaşeğmez8 sa önce
    Bütün bu yazılanlardan vatan hainlerinin hepsinin aynı kafa yapısına sahip olduğunu görüyoruz. Gezicisi de aynı örgütcüsü de aynı. İçinde yaşıyor olsalar dahi tek amaçları devleti yıkıp , bundan sonraki ve gelecek nesillerinde hayatlarını egemen güçlerin kölesi olarak yaşamak.
  • Feto enigi Ali Unal 2-bas munanfikFeto enigi Ali Unal 2-bas munanfik8 sa önce
    Ali Ünal; İran üzerinden geleceğimize dinamit konuyor''?Hakan Fidan MiT mustesari olacigi vakit, israil medyasi; H.Fidan iran'in adami, mustesar olursa bizim bilggilerimizi iran'a verecek'' diye kiyameti kopariyordu. Feto kopegine 1978'den MaviMarmara hadisesinde, ''Otoriteden izin alinmaliydi'' dedigi 2010 tarihine kadar destek oldum. Bel Elif Be'yi bilmeyen biri olarak o sozun tam bir munafik sozu oldugunu biliyorum da, Kur'an cevrisi yapmis olan Ali Unal Feto'nun munafik oldugunu blmiyor mu? Bana gore; as munafik Feto kendisi, ikinci bas munafik da Ali Unal'dir!
  • Ilhami Ilhami 11 sa önce
    Cok anlamli tespit... tebrikler yazarimiza... keske nice toplumlar bu noktayi anlasa Turkiye cok farkli olurdu.

Ali Karahasanoğlu

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