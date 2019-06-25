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Dindarlardan oylar alındı, sıra şampanya patlatmada!

25 Haziran 2019 Salı

Uyardık.

Hatırlattık.

Başaramadık.

İhaleyi alamayan çakallar..

“İhalelerde yolsuzluk var” diye kıyamet koparttılar..

Bir ayda 10 gün rapor alıp, adeta bankamatik memuru gibi çalışmak isteyince, amirinden zılgıt yiyen çalışanların köpürtmesi ile, yolsuzluk iddiaları ortaya atıldı..

Yeğenini belediyede işe aldıramayan dayılar, “liyakate göre iş yapılmıyor” yalanlarını havada uçuşturdular..

Bulunduğu makam yüzünden kendisine araç tahsisine imkan olmayan, alt birimdeki çalışanlar.. “Müdüre var da, bize niye yok” diyerek, kılıç kalkanları kuşandılar.. Algıyı ise, “Belediyede araç israfı” diye oluşturdular..

Meskun mahallin dışındaki hazineye ait arsanın üzerine yaptığı evin önündeki yolu asfaltlatamayan mahalle sakinleri, “Bizden rüşvet istediler” diyerek, iftiralara soyundular..

Bir uyanık da çıktı..

“Her şey daha güzel olacak” dedi..

Çakalların, haydutların, müfterilerin, hırsızların oluşturduğu algıya kanan saf insanlar..

Rüşvet dosyaları ile ünlü.. Beceriksizlikleri ile ünlü.. Koskoca İstanbul’un su sorununu, Yalova’dan tankerle getirilen su ile çözmeye kalkışması ile ünlü CHP’nin adayına oy verince..

O oy verenlere, CHP iktidarı döneminde Kur’an öğrenmek, öğretmek yasak olduğu için.. Sabit bir kurs açılamadığı için.. Trenlerde seyahat eder gibi yapıp.. Talebelere Kur’an öğreten mübarek insanın yolundan gittiğini iddia edenlerin bir kısmı da CHP adayına destek verince..

AK Parti kurucusu olup, bu ülkenin en üst makamına kadar çıkıp cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturanlar, o yaştan sonra makam hırsına kapılıp, “Şu yanlış, bu yanlış, eski dönemde bile bu olmadı” mavalları ile söylemler geliştirince..

Piyangodan ismi çıkıp, başbakanlık koltuğuna oturanlar, “Her şeyi ben yapmıştım, aslında onların bir bildikleri yoktu” şeytani dürtüsü ile yola çıkınca..

28 Şubat sürecinde sadece ve sadece, “Başörtü bir haktır” dediği ve ülke genelinde bir pazar günü yapılan el ele eylemine katılan 1 milyon insandan birisi olduğu için hakkında idam cezası talepli dava açılan, Tayyip Bey’in uçağından bir dönem inmeyen abimiz açık açık Ekrem İmamoğlu güzellemesi yapınca..

Nitelikli dolandırıcılık davasında ağır ceza mahkemesinde davası devam eden bir şüpheli, Türkiye’nin en büyük iline, belediye başkanı seçildi..

Hem de..

Rakibine 807 bin oy fark atarak..

Seçilince ne oldu?

Dindar insanlara sokaklarda tahkir eden sözler savruldu..

Cami önlerinde şampanyalar patlatıldı..

Göbekler atıldı.. Danslar yapıldı.. 

LGBTİ bayrakları, İSPARK kabinlerine asıldı..

Bunlar daha ilk günler..

Daha ne günler gelecek, ne günler..

Bunlar daha..

CHP’ye oy veren tabanın, ilk hareketleri..

Bir-iki gün sonra mazbatayı alsınlar..

Koltuğa bir otursunlar..

Daha neler göreceğiz, neler..

“Tabanın talepleri böyle” diyerek..

Koltuğa oturanların ne icraatlarına seyirci olacağız..

Bir bakacağız..

Eyüp Sultan Camii’nde Yasin Suresi’ni okuyan Ekrem.. Belediyenin temizlik yardımı yaptığı camilere desteğini kesecek..

Kur’an kurslarına yapılan destekleri kesecek..

Okullara, yatılı yurtları olan imam hatip okullarına yapılan belediye desteklerini kesecek..

Bunu açık açık da söylüyor zaten..

“Cemaatlere, tarikatlere yardımlar kesilecek” diyor..

Onun “Cemaat” dediğini.. “Tarikat” dediğini, anlayın artık..

Tüm seçim döneminde, sürekli tekrarlanan bir söz vardı..

“AK Parti kutuplaştırıcı söylem içinde.. Toplumu ayrıştırıyor.. Savaşa çıkılıyormuş gibi konuşmalar yapılıyor..”

Bunun karşısında da..

CHP adayı için karşı söylem geliştirilmişti..

“Ekrem İmamoğlu, toplumun her kesimini kucaklıyor. Herkese karşı hoşgörülü, sevgi dolu paylaşımlar yapıyor.”

Seçim dönemi bitti.

Şimdi bakın söylem nereye evrildi..

Ekrem İmamoğlu’nun açıklaması:

“Benim için sandıktan sefer görev emri çıktı..”

“Sefer görev emri” ne demek?

Hangi “sefer”den bahsediyor, Ekrem Bey?

Nerede hoşgörü?

Nerede “savaş” söyleminden uzak açıklamalar?

Ekrem Bey’i bir kenarda bırakıp..

CHP’nin uslu genel başkanının açıklamasına bakalım.

Kemal Kılıçdaroğlu’nun seçim yorumu:

“Kazanan Mustafa Kemal ve arkadaşları oldu!”

Süleymancı kardeşlerimiz bu söze ne derler, bilmiyorum..

Ahmet Taşgetiren abimiz, Karar gazetesinin yazarları..

Stratejik Derinlik kitabının yazarı Prof. Ahmet Davutoğlu abimiz ne der bilmiyorum..

Eşi başörtülü olduğu için, Mustafa Kemal düşmanı ilan edilen, Çankaya Köşkü’ne çıkmasının, cumhuriyete ihanet olduğu söylenilen Abdullah Gül, bu işe ne der bilmiyorum..

Ama..

Tam da savaş söyleminin.

Toplumu yarıdan ikiye bölmenin daha net olduğu bir konuşma hatırlamıyorum..

Mustafa Kemal taraftarları..

Ve.. Mustafa Kemal karşıtları..

Muhataplarımıza hayırlı uğurlu olsun..

Ekrem Bey’i ölümüne destekleyen İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile bitirelim..

O ne demiş?

“İstanbul, iktidarın kulağını kopardı!”

“Sefer görev emri” ile başladık..

Toplumu tam ortadan ikiye ayırarak devam ettik.. Savaş söylemi ile devam ettik..

Şimdi sıra geldi.. Kulak koparmaya..

Artık koparılan iktidarın kulağı mı olur, yoksa dindar insanların kafaları, gözleri, kalpleri mi, yakında görürüz..

Allah bu milleti, şer düşüncelilerden korusun..

 

Günün Özeti

YORUM YAZ

  • MalkaraMalkara1 sa önce
    Hala ders almadınız hala algı yaratma peşindesinö z e l e ş t i r iyapın 31 marttan beri kabul edemiyorsunuz halkla inatlaşmayın genel seçim de gider siz hala şampanya,dindarlara küfür gibi münferit olaylardan algı yaratma peşine düşün, net söylüyorum kabataş yalanı gibi yalanlara sarılırsanız bu halk da gider umuda, barışa, herkesin birbirini kırmadan eşit ve istediği gibi yaşama hakkına sarılır siz de burada boşa kürek çekersiniz halk da atı alır üsküdar a geçer, nüfus genç ve işsiz,insanlar çarşı pazardan istediğini alamıyor eyt liler ne iş bulabiliyor ne emekli olabiliyor daha elli tane şey yazarım kimse şampanya alayım camii önünde içeyim dindar kardeşlerimizi tahkir edeyim peşinde değil 4.500.000 seçmen iradesine ne hakla karşı çıkmaya aba altından sopa göstermeye daha şu olacak bu olacak demeye kalkıyorsun muhalif seçmen de sizin 17 yıldır zaferleriniz sonrası attığınız silahlardan pompalı tüfeklerden rahatsızdı yazdın mı bir yazı yazmadın o zaman edebinle oturup haklı sevinçleri edebinle izleyeceksin.
  • suphisuphi1 sa önce
    Seçimden Önce hdp siyasetini beğeniyorum diyenlerin tabanı şimdi twitir de hdp seçmenine ve iyi parti seçmenine bana ne diyor pkk ve feto p.çlerinden diye twit atıyor. Biz bunların ne mal olduklarını biliyoruz da bazılarının illaki yaşayıp görmeleri gerekiyormuş...kendimize çeki düzen vermez isek ülke tamamen elden gidecek ve biz bunun vebalini veremeyiz...
  • OktayOktay1 sa önce
    Bir Yesilçam filminde,Ihsan Gedik e,Sus konuşma Abdestsiz çarpilacaksin diyen kişiye,Süleyman Turan şöyle cevap verir:Sular akiyor mu ki Abdest alsin.Gecekondu Şehri olan Istanbul,bugün bir Dünya Metroplü.Buraya kadar herşey tamam.Başörtüsünün üzerinde Gucci veya Versace Gözlük ile dolaşma Özgürlüğüne kavuşan,Sakalli ve Seccadeli olup,Işadami olanlar bile bu seçimde bir kismi artik Kibir ve Şimarikliktan Oy vermedi AKP ye.Birde AKP ye sesini duyuramayip,Oyunu CHP ye vererek uyarmak isteyenler var.Artik Sayin Erdoğan,yok acil toplandik,şöyle karar aldik,böyle olacak işlerini birakip,Kelle koparmasi lazim.Seçimden sonra bakiyorum,halen herkes yerinde.Hiçbir ses yok.Eski AKP liler bile,bir Blok oluşturma içindeler.Artik yok şöyle oldu,Raki içtiler,Şampanya açtilari birakip,acil önlem alma eylemini hayata gecirmeleri lazim.Yoksa bunun arkasi Erken seçim olacak.Muhalefet ve Dış destekçileri Öldürücü Darbeyi vurmak için fazla beklemiyecekler.
  • HASANHASAN1 sa önce
    MİLLET SİZİ O MAKAMLARA ÇIKARTTI,SİZ MİLLETE HÜKMETMEYE ÇALIŞTINIZ,SİZ MİLLETİN NE DEDİĞİNE KULAK ASMADINIZ,MİLLET NE DEDİ;RÜŞVET VAR DEDİ,GENÇLERİN AHLAKI TEHLİKEDE DEDİ,MANEVİYATA ÖNCELİK VER DEDİ,NAFAKA İŞİNİ ÇÖZ DEDİ,LİYAKATLI İNSANLARI İŞ BAŞINA GETİR DEDİ,FETÖ İLE MÜCADELE DİYE DİĞER DİNDAR İNSANLARI ÜZME DEDİ,DİNİ GÜNCELLEME DEDİ,DİN SENİN İŞİN DEĞİL DEDİ,HER TARAFI KADINLARLA DOLDURDUN DEDİ,ERKEKLERE İŞ KALMADI DEDİ,DEDİ DE DEDİ ANLAMADINIZ 800 BİN FARK YEDİNİZ VEYA YEDİKAKLIMIZI BAŞIMIZA ALMAZSAK DAHA KÖTÜSÜ OLACAKVEYA ALLAH BU MİİLETE DAHA HAYIRLI BİRİLERİNİ GETİRİRHER ŞEY ONUN ELİNDE .
  • Faruk KaFaruk Ka1 sa önce
    Aptalla uğraşması çok zordur. Oy için öcalanın mektubunu yayınlatan, kardeşini TRTye çıkartıp açıklama yaptıran parti milliyetçi ama hdp seçmeninin oy verdiği parti pkk destekçisi öyle mi? Bu iki yüzlülüğü acil bırakmalısınız. O hdp seçmeni size oy versin diye atmadığınız takla kalmadı, ama başkasına verince terörist öyle mi?
  • ayşeayşe1 sa önce
    eleştirilmesi gereken bir kesim varsa ak parti değil galeyana gelen sokak röportajlarıyla gaza gelen istanbul halkıdir bunu çok net söylüyorum! imamoglunun sürekli pazar gezmesi bir stratejiydi evinde patatesi soğani olanlar bile açız açiz diye agliyordu halkı gaza getirmenin en uyanık yoluydu çunku pazar gezmek. Türk halkınin uyanik gözü açık olması gerekirken iki patates sogana sattı istanbulu.Gerçekten açız soğan alamiyoruz diyen kesim bunları sosyal medyada paylasirken 4000 tl lik akilli telefonlarinimi kullaniyorlaryoksa gercekten açlık sefalet içindeler komsunun telefonundan mi haykirıyorlar
  • Bükücü Bükücü 1 sa önce
    Beylik düzündeyken güzelim kırlangıçın bile rengini değiştirip ibnelerin renğine boyadılar şimdi ibneler ibby de bayrak açıp başkanın yanınada ofiste açarlar beyaz masa memurları olarak
  • LeventbayLeventbay1 sa önce
    Isin asliSu an ekonomikKriz ne derseniz deyin adiniKoyun su ekonominin . Krizdeyiz oy kaybi budur gerisi laf salatasi
  • Ali BULUT Ali BULUT 1 sa önce
    Dindar insan derken yani ben pek göremiyorum yukarıdaki özellikleri olan insanlar bende dahil pkklilarin canan gibi dinsizlerin tam chplilerin her türlü hakaretine layigiz
  • İsmailİsmail1 sa önce
    Amin sayın Ali abi yıllardır gazetenizi okurum sizi Ak parti fanatiği sanan Ahmaklar bir çift sözüm var Yazarın yazdığı yıllarda Ak partinin A sı bile ortada yoktu Ama doğru bildiklerini hatta 367 generallerin davalarına rağmen korkmadan yazdılar omurgası vardı çünkü sizler gibi omurgasız yaratık değildi halada doğru bildiğini yazıyor.Şişirilmiş balon olan Vipprojebasitekrem in nelere imza atacağını azçok bizler tahmin edebiliyoruz. Haa şunu da söyleyim 25 kr.lukpoşet için 40 kr.luk şu için Ak partiyi satan çevremde 10larca menfaat peres insan var Vatan sevdası menfaat perestlikle ölçülmez.bu Aşk başka bir Aşktır.ileriki seçim yatırımı için bay Vipekrem İBB .nin kasayı boşaltıp milletin cebine koyacaktır.bubir gerçek Diğeri yollar.köprüler tüneller ünüversiteler.hastaneler hatta uğruna gezi kalkıßması düzenlenmiş dünyanın enbüyük havalimanını yapsada boş niye çünkü menfaatperestlerin cebine girmiyorda ondan o cebine giren 40 krş.hesabını yapar ülke yangın yerine dönsün önemli değilAkdenizde 3.cü dünya savaşına hazırlanan flolar kimsenin umrunda değil merhum kemal sunalın dediği gibi bu millete bir lolipop şekeri ver 40sene neyse.sizler şampanya patlatmaya cami önlerinde devam edin bizler bu ülkenin kafir çizmesi ile çiğnenmeyeceğinin garöntörüyüz maazallah öyle birşey olsa zaten şampanya patlatanları göremezsiniz çünkü batan gemiyi önce faraler terk eder.Alibey bundan sonrada doğru bildiğini yazacaktır bizlerde zevkle takip edeceğiz.zoruna gidenler.kendi paçavraları Sözcüyü takip etsinler.onların duymak istediklerini yazıyorlar nasılsa objektif olsalardı yoruma açarlardı ama maçaları yemiyor burayı serbest buldunuz savutturun bakalım şunu iyi bilinki Allah nurunu tamamlayacaktır buda cehape eliyle olmayacak bunu bilin yeter.
  • Şehbaz Şehbaz 1 sa önce
    Tarîk-ı gayr-ı meşru ile bir maksadı takib eden, galiben maksudunun zıddıyla ceza görür. (Kemalizm) muhabbeti gibi gayr-ı meşru muhabbetin akibetinin mükâfatı, mahbubun gaddarane adavetidir.
  • Fahrettin güleç pFahrettin güleç p1 sa önce
    Allah razı olsun Hasan bey bir çok kişi yamuldu
  • mehmetmehmet1 sa önce
    Arkadaşlar bir yerde yanılıyorsunuz imanmoglu kazanmadı bu hükümet onlara bunları sundu...Ali bey büyük şehirlrede iki şey başını aldı gitti hükümet piyasayı konturol altına almadı bir kac örnek verecegim inceleyin yalansa deyin yalan yazdıklarınız..Büyük şehirlerde mafya ve tefeci türedi sakınpara tefecileri sanmayın bankalar insanların kanına şırınga taktılar kanının boşaltıyorlar hemde diplomalıavukatlarla mileti inim inim inletiyorlar sorun vatandaşa yüzde 98 bankaya avukatlara borculu avukatlar her yönden vatandaşın kanını emiyor telfon alıyorsun begenmedin geri veriyorsun avukat bozuntusuvaz gectin diye sana bir kazık çıkartıyor bunu 5 yada 6 ay istemiyor sonra başlıyor vatandaşı yavaş yavaş rahatsız etmeye 100 lira borcun altı ay sonra 1000 tl oluyorkredi çektin bankamatik kullandın burda tefeci zihniyetli avukatlar çıkıyor karşına.borclu oldunmu devlet icra çıkıyor karşına bin lira borcunn birden katlanarak çıkıyor 6 yada 7 bine kimseye hesap soramıyorsun bu borclu gel buraya diyorlar bin lira borc 6 bin ödeme bunun devlet sorgulamıyor bu nedir..5 liralık bir ürün türkiyede üretiliyorfırsatcılar o ürünü dolar çıktı diye 12.5 satıyor hesap soran yokbir liraya aldıgın şey şu anda en aşagı 5 lira bunun sorgulamasan sonra dindarmış yok anlı secdedeymiş bunlar sizin kendiniz avundurmanız..lütfen bazı gercekleri görün vatandaş yanıyor gecim sıkıntısından..bunları inceleyin olurmu
  • oya ayşe akıncıoya ayşe akıncı1 sa önce
    hiç canımızı üzmeyelim böylesi daha iyi oldu nedenmi yeni yetmeler gözleriyle görecekler bu chp nini ne menem şey olduğunu bize sadece sabretmek düşecek allah reisimize sağlık afiyet versin hep birlikte görelim sabır ya hacı dedikleri gibi sabır ya müminler dahada güçleneceğiz rabbim izniyle ama reis dost bildiklerını acilen etrafından ayıklasın
  • Misafir Misafir 2 sa önce
    Sayın Yazar,En önemlisi de mevcut iktidarın Ehli Sünnet akidesi üzerine yaptığı yanlış uygulamalardır. Bir çok dindar kesim menfaatinden dolayı bu tip mevzulara ses çıkaramazken cevabını sandıkta vermiştir. Bu tahribat devam ederse yolun sonu çok uzak değildir. Allahü Teâlâ mevcut iktidara verdiği bu gücü almasını da pek ala bilir. Bundan mütevellit bu tip uygulamaların Ehli Sünnet inancımiza yapılan saldırıların bir an önce bitirilmesi iktidarın devam etmesine yegane sebeptir. Vesselam..
  • halil yıldırımhalil yıldırım2 sa önce
    Ali İhsan Bey ben 40 yaşındayım.Ben AKİT GAZETESİNİ OKUYARAK BÜYÜDÜM. Ali Bey lütfen rica ediyorum. Yaptığınız yorumlar gerçekten yanlış. 17 yıldır Erdoğan'ı destekliyoruz. Taşrada adalet yok ,adam kayırmaca çok, yanlışı söyleme yok,söylersen hemen kovulursun,dindarlar bozulmuş, allahın adaletini bir kenara koymuşlar... Ali Bey kimse CHP İYİDİR DEMİYOR. Ama bizimkiler adam oluyor mu?Hayır asla olmuyor. Ali bey eğere biz kendimize dönersek ,adaleti en asgari saglarsak tekrar ayağa kalkarız.Ancak bu durumla mümkün değil. 28 şubatta en acı şeyleriyaşayan biziz. Şu anda en acı şeyleri üstelik kendi insanımıza yaşatan biziz.LÜTFEN İKTİDARI SİZ UYARIN BEKLİ SİZİ DİNLERLER!Bizi taşrada dinleyen yok.Herkes devletçi olmuş.Bütün cemaatler (şiddetle reddediyorum)devletten ganimet alma derdine düşmüş. Dini mübini düşünen yok. Bizim için acı değil mi? bu.Ben özellikle akit ve yeni şafaktan doğruları söylemesini istiyorum. Müslüman yalan söyleyemez.LÜTFEN DOĞRULARI SÖYLEYİN Kİkötü gidişat değisssin. Biz tekrar eskimütevazı günlerimize dönelim.
  • Şehbaz Şehbaz 2 sa önce
    Nasılki bir cemaatın malı bir adama verilse zulüm olur. Veya cemaata ait vakıfları bir adam zabtetse zulmeder. Öyle de: Cemaatın sa'yleriyle hasıl olan bir neticeyi veya cemaatın haseneleriyle terettüb eden bir şerefi, bir fazileti, o cemaatın reisine veya üstadına vermek; hem cemaata, hem de o üstad veya reise zulümdür. Çünki enaniyeti okşar, gurura sevkeder. Kendini kapıcı iken, padişah zannettirir. Hem kendi nefsine de zulmeder. Belki bir nevi şirk-i hafîye yol açar. Evet bir kal'ayı fetheden bir taburun ganîmetini ve muzafferiyet ve şerefini, binbaşısı alamaz. Evet üstad ve mürşid, masdar ve menba telakki edilmemek gerektir. Belki mazhar ve ma'kes olduklarını bilmek lâzımdır.RN-Lem'alar/134
  • Şehbaz Şehbaz 2 sa önce
    Halbuki hakikaten ve kaideten, bir cemaatin hareketiyle vücuda gelen müsbet mehasin ve şeref ve ganîmet o cemaate taksim edilir ve efradına verilir. Ve seyyiat ve tahribat ve zayiat ise, reisinin tedbirsizliğine ve kusurlarına verilir. Meselâ: Bir tabur bir kal'ayı fethetse, ganîmet ve şeref süngülerine aittir. Ve menfî tedbirler ile zayiatlar olsa, kumandanlarına aittir. RN-Şualar/594İnsanların en büyük zulümlerinden biri de şudur ki: Büyük bir cemaatin mesaîsine terettüb eden hasenatı intac eden semeratı, bir şahsa isnad ve ona malederler. Bu zulümde bir şirk-i hafî vardır. Çünki bir cemaatin cüz'-i ihtiyarîsiyle kesbettikleri mahsulâtı bir şahsa atfetmek, o şahsın icad derecesinde hârikulâde bir kudrete mâlik olduğuna delalet eder. Hattâ eski Yunanîlerin ve Vesenîlerin ilaheleri, böyle zalimane tasavvurat-ı şeytaniyenin mahsulüdür. RN-Mesnevi-i Nuriye/87
  • Misafir Misafir 2 sa önce
    Sayın Yazar,Türkiye % 52 den büyüktür. Mevcut iktidar hep İslami argümanları kullanarak oy devşirmiştir. İktidara yakın belli kesimler de bunu fazlaca istismar etmişlerdir. Fakat şu anda geldiğimiz noktada da insanlar bu istismardan fazlasıyla rahatsız olmuşlar ve nihayetinde CHP ye bile oy verebilecek konuma gelmişlerdir. X topluluğunun oy vermeyi fıkhi boyuta indirgemek suretiyle haram demesi bunun en belirgin göstergelerindendir. Mevcut iktidarın şu anda yapması gereken en ivedi şekilde kucaklayıcı söylemlere dönmesi, İslami söylemleri istismara alet etmemesi ve % 52 yi hiç dillendirmemesidir. Öngörüm odur ki genel seçimlerde Ekrem İmamoğlu başkanlığa aday olur "CHP rozetini de çıkarıyorum Cb tarafsız olur, partili devlet olmaz" şeklinde propaganda yaparsa değil %52, %70 lerde oy alarak AKP yi bitirebilir.
  • harunharun2 sa önce
    artık bizleri bunlarla korkutup akpartinin yaptığı hırsızlıklara adaletsizliklere göz yummamızı beklemeyin.dürüstseniz bir açık oturumda tartışalım. eğitimi ,tarımı,bülent arınçı,beka yı,s.soylunun sivri dilini,mülakatla memur alımını.... yazık müslüman diye zalimleri savunmaya kalkmayın
  • kimsesizkimsesiz2 sa önce
    konu AK parti olunca bizim yazarlar bile nasıl ahkam kesiliyor wip solununda geçmedi diye terör estiren belediye seçimlerinde aldıkları her yerde insafsızca kıyımlar yapan chp ne kadarda temiz öyle mi hayır ona oy verep bu devleti,n ekmeğini yiyem muhafazakarlar ne kadar da İslamdan uzaklaşmış çünkü gelen gençlik rahat içinde yaşadı bizlerin geçmişte neler yaşadığını görmedi değilki küskünlük bizler canımız pahasına bu davaya sahip çıkarız.Malesef bizim dönekler Suriye yada mısır gibi tokat yemeden akıllanmazlar ne diyelim hakkettiğimiz şekilde yönetileceğiz İzmire chp nin heykelini koy oyunu ona verirler hizmet yapıldığımı için güldürmeyin adamlar ölümüne kendi partilerine oy veriyorlar.Yazık ki korkunç sona doğru gidiyoruz homolarşlezbiyenler sarhoşlar nara atıyor sokaklarda öyleyse helak olmamızda yakın damektir.
  • Misafir Misafir 2 sa önce
    Sayın Yazar,Mevcut iktidar hep Osmanlı Ecdadımızı dile getirir fakat uygulamalarına hiç bakmaz. Geçmişimize baktığınız zaman devlet yönetimi tek adamda hiç birleşmemiştir. Her zaman için Sadrazamlar, Veziriazamlar mevcuttur. Öyle olduğu için Nizamülmülkler, Köprülüler vs. bugün hafızalardadır. Tek kişide devletin bütün güçlerinin toplanması halk üzerinde psikolojik anlamda baskı oluşturur. Bu millet de baskıyı hiç bir zaman sevmedi sevmez. Haliyle mevcut sistem bu ülkede yürümez. Hele Cbaşkanının partili olması maalesef en çok mevcut iktidara zarar verecektir ve kendi ayaklarına sıktıkları kurşundur. Bu hata düzeltilmedikçe aşağıya doğru iniş hızla devam edecektir...
  • İstanbul İstanbul 2 sa önce
    Şampanya, sarhoşluk edepsizlik işleri onların olsun. Biz neden bu hale düştük onları yazmayı bırakın. Biraz kendimizi araştırıp kendi eksikliğimizi yazalım. Yoksa daha aşağı gideceğiz.
  • Adaletperver BiriAdaletperver Biri2 sa önce
    Tam 13 sene Süleyman Efendi Hazretlerinin kurslarında kaldım. Başka hiçbir şekilde elde edemeyeğim dini eğitimi bu kurslar sayesinde elde ettim. Bugün Süleyman Efendi'nin yolundan gittiklerini iddia edenlerin Ak Parti'ye düşman olmalarını anlayamıyorum. Halbuki Ak Partiden kasıtlı bir kötülük görmediler. Ben İstanbulda öğrenci iken Eminönünde Sepetçiler Kasrında kermes yaptık. Bilenler ne kadar önemli bir yer olduğunu bilir, belediye izin vermese yapamazdık. Eski Galata Köprüsü üzerinde denizin ortasında 1 hafta süren kermesler yaptık. dikkat buyrun Eski Galata köprüsü üzerinde. Koskoca köprü sadece bize tahsis edilmişti. Akşam olunca Osmanlıdan kalma koca köprünün üzerinde tespih namazı dıldık. Enbiya hatimleri yaptık. Başımızdaki hocalardan biri dedi ki bu köprüyü yaptıran padişaha köprü üzerinde iki rekat namaz kılmak nasip olmamıştır, bakın şimdi biz hatimler yapıyoruz. Ne büyük devlet değil mi? Bunların hepsini belediyeden aldığımız izinlerle yaptık. Ama gelin görün ki Süleyman Efendinin yolundan gittiklerini iddia edenler tüm bunlara ve daha nicelerine bile aldırmayıp Ak part'ye düşman oldular. Lakin şunu da bilin ki cemaatin tabanı %90 dan daha fazla oranda hiçbir zaman tepe yöneticileri dinleyip de Ak partiye sırtını dönmedi. Cemaatin tabanı her zaman ak partiyi destekledi. Tepedeki idarecilerin nasıl olup da böyle saçmaladığını anlamıyorum. Bu sebeple, Süleyman Efendi talebesi olmuş olmanın gururunu her zaman yaşamakla beraber bugünkü idareciler yüzünden bu cemaatle arama mesafe koydum. Çünkü onların artık Süleyman Efendi Hazretlerinin yolundan gittiklerine inanmıyorum. Ali Karahasanoğlu abimizi de yaptığı bu haklı ve seviyeli eleştiriden dolayı tebrik ediyorum. Kensinin yazılarını heyecanla takip ettiğimi ve hergün bir sonraki yazısını okumayı dört gözle beklediğimi ifade etmek istiyorum.
  • AbdullahAbdullah2 sa önce
    KK dogru soylemis Mustafa Kemal'in arkadaslari kazanmisHendek kazan arkadaslar Pkk hdpipsizip lilerSakalli sarikli saadetcilerPensilvenya seytanlariDhkp c li arkadaslariModern dilencisuleymancilarNurcu gecinen nursuzlarIbne lgtb lilerAbd israilfransa almanya arabistan arap emirlikleriAzgin azinliklarKipris rumlariUtanmaz adam Mustafa Kemal ayaga kalksa seni keserdi.Bir de yorumcunun biri chp ye gecen yerleri sayarken Bursa mizida katmis Bursa Akparti de dimdik ayaktaBursa yi Tophanede Osman ve Orhan gaziCekirgedeMurat HudavendigarYildirimda Yildirim BeyazitYesildeCelebi MehmetAyrica Emirsultan Uftade hazretlerimanevi sahsinda koruyor.
  • kibarcikkibarcik2 sa önce
    zeynep sen 1923 lerde babanınsülbünde bıle yoktun milli şefsagır inönüyü topragı bol olsun annanenden öğren emiiiiiyaman arıkan amacandanbirşeyler öğrenemiiiii besmlesız zıhn ıyetın yenıtezahür eden neslınıntemsılcısı veselam
  • SofuoğluSofuoğlu2 sa önce
    ÖZ ELEŞTİRİ:REİS'İN VE DANIŞMANLARININ DİKKATİNE:Biliyorum, yazacaklarıma bazıları "Sen REİS'e nasıl böyle yazarsın"derler ve beni suçlarlar ama, ben hakikatları yazıyorum.Sayın REİS'imiz,bir kere lütfen (BEN)dilinden,(BİZ) diline geçermisiniz.Allah aşkına bir düşünelim."Benim valim, benim kaymakamım, benim askerim, benim milletvekilim, benim bakanım, benim işçim,benim memurum,benim milletim veya vatandaşım" uzayıp gidiyor.....Halbuki,(BENİM) yerine (BİZ)kelimesi kulağa daha hoş gelmekte ve hepimizi kapsamaktadır.(BEN)kelimesini halkımız, kibir olarak görmüştür.KİBİRLENMEK, kişiye ve temsil ettiği kurum,kuruluş ve partilere zarar verir.23 Haziran İstanbul Büyük Şehir Belediye Başkanlığı seçimleri meydanda.İkinci husus:Mütemadiyen, her açılışta, her toplantıda, her yerde konuşmanız.Hiçmi konular üzerinde konuşacak kimse yokmu ki, SİZ 17 yıldır mütemadiyen her gün tv'lerde canlı yayınlarda konuşuyorsunuz?Bu konuşmalarınız HALKIMIZ tarafından bir bıkkınlığa sebebiyet vermiştir.Üçüncü husus:SİZ,eski arkadaşlarınızın hemen hemen hepsini devre dışı bıraktınız.Kul hatasız olmaz.Hepimiz beşeriz.Yanlışlarımız, hatalarımız vardır.Sizinde hatalarınız var.Siz, kendi arkadaşlarınızın yerine, cebini dolduranları, gemi su alınca fareler gibi, gemiyi hemen terkedeceklerle doldurdunuz.İşte sonuç meydanda!Sayın REİS'imiz'BEN dili terkedilmeden, kimseye fırsat vermeden Allah'ın her günü TV'lerde konuşmalar terkedilmeden, küsülü olan arkadaşlarınızı partinize davet etmeden ve gönüllerini almadan,AKP+MHP+BBP+SP+İYİ+BU BLOKTAN KURULACAK OLAN PARTİLER BİLEŞMEDEN 2023 yılında yapılacak BAŞKANLIK SEÇİMİNİ KAYBEDERSİNİZ!Çünkü, karşınızda derlenmiş, toparlanmış bir blok var.Ben bir duyarlı vatandaş olarak hepinizi uyarıyorum!Sayın editör:Lütfen bu yazıyı yayınlar mısınız!
  • zekizeki2 sa önce
    şahsın söylediği yalanlar sıralandı,beylikdüzünde söz verip yapmadığı işler sıralandı,devlet adamına hakaret ettiği görüldü,fetöcü şerefsiz emre uslunun ve pkk elebaşlarının kendi ağızlarından açık desteği duyuldu,yunanistan amerika almanya avrupa dış ülkelerin desteği görüldü ama neden diye sorup düşünmek yerine bu sonuca ulasıldı Rabbim ferasetimizi elimizden almasın görecez halka mı yoksa kendisini destekleyen örgütlere mi hizmet edecek
  • Laiklik mandacılıkta birleşmektirLaiklik mandacılıkta birleşmektir2 sa önce
    İslam birleştirir atatürkçülük manda yapar batıda birleştirir. Sonra batıyı yendik diyerek yalanına yalan katar.
  • DURSUN COŞTURDURSUN COŞTUR3 sa önce
    BAŞKA BİR BİLDİĞİNİZ YOK Dİ Mİ ANCA DİN ÜZERİNDEN HALKI BÖLMEYE VE KIŞKIRTMAYA ÇALIŞIN!CHP LİLER DİNSİZ SİZ DİNLİSİNİZ HE Mİ? İÇKİ İÇMEYİP NAMAZ KILIP ORUÇ KILINCA HERŞEY TAMAM AMA TORPİL HIRSIZLIK VS SERBEST...RAHMETLİ ERBAKANIN SÖYLEMİYLE HADİ ORDAN HADİ ORDAN!!!
  • erhanerhan3 sa önce
    Oysa Mustafa Kemal," vatan bir bütündür parçalanamaz " diye yola çıkmıştı. Şu işe bak ki, bölücülerle işbirliği yapanlar, destekleyenler şimdi kalkmış Mustafa Kemal i ağzına alıyor. Hele Mustafa Kemal olaydı,da siz bu tutumlar içinde olaydınız...!
  • DüşünenDüşünen3 sa önce
    Ben seçerim siz tastik edersininiz anlayışının sonucu.İnsanlar ne düşünüyor diye sormazsan kulis odaların da aday belirlersen çook diz döversiniz.Önce karekter insanları aday yapacaksın ,emir eri değil.mesela Ankara turgut ALTINOK gibi
  • slymn gnncslymn gnnc3 sa önce
    Bu ülkede camiye karşı şampanya patlatanlar hep oldu ve olacaktır Ali Bey..Siz camiye karşı patlattı dersiniz,onlar biz napalım nereye dönsek cami derler..yani afaki ifadelerle bu kavga ve kargaşa bitmez..Kesin olan o ki,adam AKP ye oy verenlerden de oy alarak büyük farkla kazandı.Öz eleştiri yapmak iyidir.Siyaset rant olmaktan çıkmaz ise,korkarım 10 sene sonra seçimlere katılımın 50% leri bile zor bulduğu Avrupa ülkeleri gibi olacağız.Adamın arkasında inat etmiş bir destek kitlesi vardı..Zafere giden her yol mübahtır dedi..Günümüzde siyaset ağzın laf yapma sanatı olmuştur.Ağzı laf yapana oy verilecek ise,herhalde bu çok beyefendi ve sözünün eri Binali Bey e verilecek demek değildir.Ben birşeyi bilirim..Yapmazsanız,yaptıramazsınız..Peygamber Efendimiz (SAV)İ gece gündüz 1-2 hurmadan başka birşey yemediği için Ashabı ve etrafındaki müminler aynısını yaptı..Bu unutulmasın..Kim hatalıdır,kim doğrucudur o herzaman göreceli bir kavramdır..AKP de siyaset yapmak artık dünyadaki en rahat iştir.Çünkü AKP bünyesindeki siyasiler seçim zamanı efor harcamazlar,kimseye çözüm odaklı gitmezler,dert dinlemezler ve çözmek için uğraşmazlar..Nasılsa reisimiz var onun sayesinde nasılsa kazanırız, biz şahsi işlerimizi kovalayalım derler..Kurtuluş savaşını,çanakkale savaşını bilmeyen güruh,pergamberimizn hayatını bilmeyen güruh elbette bir kg soğanın patatesin fiyatını bahana ederek seçimini yapacaktır.O kişi,gece gündüz kurtlu hoşafla cephede nasıl savaşıldığını bilmeyendir..muhalefet olsun da....diye başlar gerekirse dinsizle imansızla,teröristle işbirliği de yapar.Onlara napsanızda yaranamazsınız..Ancak kaçan halk,tarım ülkesinde bu fiyatların kimlere kazandırdığının farkında olduğunu bildiği için destek vermemektedir.Koskoca devletin,nasıl bu ranta dur diyemediğini sorguladığı ve alınan cevaplara inanmadığı için oy vermemiştir.Camiye karşı şampanya patlatmak,sizde halkın ne kadarının umrundadır?Siyasette vicdan muhasebesi yapan kaç kişi tanıyorsunuz?Bu ülkede bir koyun bile kaybolsa,sorumlusu benim diyebilen,bırakın üst yönetimi,en küçük idari birim muhtar kaç tane tanıyorsunuz?
  • Ahmet ÖzAhmet Öz3 sa önce
    ''CHP'ye oy veren tabanın bunlar ilk hareketleri'' demişsiniz.Cami önünde şampanya,LGBTİ söyleminiz,göbek atmalar olacak şey mi bu?Kolluk kuvvetlerimzi var,anında müdahale eder.Yüzde 54 oy oranı içinde Ak Parti,MHP,HDP,Saadet,İyi Parti ve sair partiye gönül vermiş seçmenlerin oyu var.Hala ayrıştırmaya,CHP'ye oy verdiler diye oy veren seçmen tabanına çamur atmaya çalışıyorsunuz.Önce bir hayırlı olsun,deyiverin.Unutmayın,Ak Parti bu seçimi kendi siyasi çabasıyla kaybetmedi.Kaybetmesinde kimi köşe yazarlarının seçmenleri aşağılayan yazılarının da etkisi oldu.Seçmen,siyasetçinin veli nimetidir.Siz seçmene tü kaka derseniz,o seçmenden oy alabilir misiniz?İmamoğlu oyları ile CHP oyları aynı gibi görülse de aynı değildir.İnsanları İmamoğlu'na oy vermeye iten,zorlayan nefret söylemlerini dillerine pelesenk edenlerdir.Ak Parti'ye daha da zarar verilmesin isteniyorsa,nefret söylemiyle yazılar yazanlar,açıklanan seçim sonuçlarında kendi paylarının olup olmadığına bakmalı.
  • yaşaryaşar3 sa önce
    Allah Razı olsun ,bazıları gerçeklerin söylenmesinden hoşlanmıyorlarsada acı gerçekler bunlar ... Herkes payına düşeni alır İnşaallah...
  • hatalar hatalar 3 sa önce
    Ali bey,öncelikle"bir uyanık " diye bahsettiğiniz kişikabul etseniz de etmeseniz desizin debenimdebelediye başkanımız. Bugün ki yazınızda Akp ye gönül vermiş ancak sizin nezdiniz de bir değeri olmayaninsanları eleştiriyorsunuz. Sorarım size, 17 yıllık iktidar hiç hata , yanlış yapmadı mı? Cevap basit yaptı hem de çok büyük hatalar yaptı. Şımarıklık,kibir, ayrıştırma,sadece ben yaparım mantığı Akp nin çöküşüne neden oldu..Iktidar kutuplaştırmadan tüm Türkiye ye kuçak açsaydı, değil 17 yıl 170 yıl devam ederdi. Kalın sağlıcakla.
  • Sen PKK ya nefes aldırma Baş düşmanım Sen PKK ya nefes aldırma Baş düşmanım 3 sa önce
    Baş düşmanım PKK diyen İYİ partili gitsin PKK ile birlikte CHP ye çalışsın. Bu ülkücülükseben Bahçeli’deyim. İYİ Parti tükenecek Bahçeli duruşuyla büyüyecektir. Su yolunda akar.
  • Ya neyle kutlayacaklardı Ali BeyYa neyle kutlayacaklardı Ali Bey3 sa önce
    İki rekat şükür namazı mı kılarlar. Bunların “adeti” bu. Bu CHP.Caminin önünde şampanya bu zihniyeti anlatmaya yeter. Asıl yüzünü işbaşında göreceğiz. Akit’e büyük vazife düşüyor.
  • AlperenAlperen3 sa önce
    AB ye başvurarak,demokratik hak ve özgürlükleri zirveye taşıyanlar, hatta bu çerçevede AKİT 'in tabiriyle ibnelere dernek açma hakkı verenler,insanlara kordon boyunda huzurlara rakılarını yudumlama hatta şaraplarını dünya markası yapma sözü verenler le bunları ölümüne destekleyenlerin HİÇ KONUŞMA HAKKI YOK!...
  • hüseyinhüseyin3 sa önce
    Çözüm süreci boyunca gözünün önünde ceryan eden onca ihanete rağmen, musalla taşlarına sığmayan şehit cenazelerine, Öcalan'a hemen her gece neredeyse bütün televizyon kanallarında döşenen methiyelere rağmen…"Anası ağlarken"…Yahut mevzu bahis hak-hukuksa, "Ergenekon" yaftasıyla hem Türk tarihi karalanır, hem toplumun en "rol model" isimleri itibarsızlaştırılırken, Balyoz kumpasıyla Türk Ordusu'num milli kanadı tasfiye edilir ve yerine kendi ülkesine düşman askerler ikame edilirken…Bir türlü uyanamayan seçmenin aniden uyanışından ziyade, "ittifaklar"ın, MHP'nin oyunun yetmediği, HDP'den başka çalacak kapının da kalmadığı anda ters tepmesinin sonucu olamaz mı o tarihi fark?Ayan beyan ortadaki maske düşüp de kel görününce, "beka" söyleminin "Öcalan'ın mektubuna rağmen" ülkücüleri, "Öcalan'ın mektubu"nun da 31 Mart'a kadar toptancı bir yaklaşımla algıda teröristleştirilen HDP seçmenini AKP'ye oy vermeye iknaya yetmediği belli.Demem o ki…"Toplumun her kesimi kucaklamak" klişesinde vücut bulan birleştirici, bütünleştirici, Anayasa'nın emrettiği koşullarda eşitleyici bir tavrı sergileme, sergilese de bununla milleti ikna etme şansı kalmamış, iki dünya bir araya gelse Türk Milliyetçileriyle, Öcalan'dan eşzamanlı destek alması da mümkün olmayan bir siyasi liderin, koltuğunu sınırlı ittifak alternatifleriyle koruyamayacağını görmek için kahin olması gerekmediğine göre…"Öyle böyle birinci parti hâlâ benim" diyerek, "Başkan" bizatihi kendisi tartışmaya açabilir "Başkanlık Sistemi"ni tez vakitte!
  • AbbasAbbas3 sa önce
    Seçim gecesi mercedes Es300 içinden izmir marşı çalıp dövmeli koluyla camdan selam veren zibidiyi görünce çok kanıma dokundu, içimizdeki beyinsizler Allahın kendilerine vereceği dersi beklesinler.
  • erkan doğanerkan doğan3 sa önce
    Sayın Ali BeyKardeşim bak ben Alevi çocuğuyum.25 yıldır hem merkezi hükumeti hem önemli belediyeleri siz yönetiyorsunuz. 5 yıl CHP yada başkası yönetir yapamaz ise gider sandığa hesabını kesersin. Benim üniversite hayatım türbanlıların mücadelesini desteklemekle geçti..
  • HarbiHarbi3 sa önce
    İmamoğlu ve onun zihniyeti yanlış, peki siz muhafazakar diyen, Müslümanım diyen dindarlar çok mu iyisiniz. Vallahi sizin bu dine verdiğiniz zararı CHP vermedi. CHP dindarlara zulüm etti. Siz Müslümanım diyenler direk dindarların itikadına zarar verdiniz. Zulüm mü daha kötü itikada zarar vermek mi. Zulme uğrayan sevabını alır. İtikadı bozulan Allah korusun cehenneme gider. Yani ali bey siz İmamoğlu ve chp'den daha kötüsünüz.
  • mehmetmehmet4 sa önce
    aminn
  • sema emine aydınellisema emine aydınelli4 sa önce
    Sayın yazar, "Her şey daha güzel olacak" Binali bey lerin sloganı olmuştu, bı ir hanım söylemişti. Ekrem bey lerin sloganı "Her şey çok güzel olacak"....Bir aklı evvel değil, gencecik bir delikanlı, bir çocuk söylemişti, "Her şey çok güzel olacak Ekrem Abi" diye bağırmış, çok sevilen bu sözler Ekrem bey in seçim sloganı olmuştu.O kadar öfkelisiniz ki bu kadar basit bir şeyi bile doğru yazmıyor sunuz.Bu öfke, önünü ardını görmeden bu öfke, bu uslup iktidar kanadını yenilgiye götürdü. Bari siz değişin, bir kişi değişir, dünya değişir...
  • erhanerhan4 sa önce
    bu 2 aydaAKP lilerin 220 bini CHP ye dönmüş. Peki adamın hangi iyi şeyini görmüşler de 220 bin kişi CHPye dönmüş. 60 bin de saadetliler, eder 280 bin. Birinde alıp, diğerine verince bu 560 bin eder ve fark 250 bine iner.Bu da HDP ,kürtler ve diğerlerinin payı. Velhasılı bu sonucu kanağanlık, bönlük ,ahmaklık ve nankörlükbelirledi. " Efendim AKP nin yanlışları..." diye ahkamlar.Oysa bunabakılmış olsaydı imamoğlu nun düşmeliydi
  • Ramazan ÇelikRamazan Çelik4 sa önce
    Olacakları sizlere çok yazdık ama kimse galeye almadı. İnşallah bundan sonra ADALET KELİMESİNE MANA YÜKLERİZ. Hastaneye kura ile hasta bakıcı alınacak illaki torpil. Bumu ADALET. LİYAKAT OLMASA DA OLUR, EHLİYET ZATEN GEREKSİZ, TEŞKİLATA MÜCAHİT GİR , MÜTAHİT ÇIK. DAHA NELER NELER. SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZA ULAŞIPTA DOĞRULARIN RAPORU VERİLMEDİKÇE .........ALLAH BU MİLLETİN YARDIMCISI OLSUN.
  • BayramBayram4 sa önce
    Sn. Ali bey..Kaleminize yüreğinize sağlık...kendi menfaatini, vatan, millet davasından önde görenler maalesef her dönem oldu şimdide olacak, sizler doğruları yazıp söyledicekçe elbette deve kuşu olanlar bunu ancak iş işten geçtikten sonra anlayacak..yazılarınız için teşekkürler
  • Müslüm Müslüm 4 sa önce
    Tanrısız yaşamaya cesaret edemedikleri için Tanrı'ya inananların en temel göstergesi inançlarının ana mefhumlarını varlıkça içeriksizleştirerek salt bilişsel hatta psikolojik etkilenimlere indirgemeleridir. Böyle bir din sadece ahlaksızlık üreten psikolojik bir rehabilitasyondur.(??)
  • ahmetahmet4 sa önce
    ..akpnin yaptıgı yanlısları bu kadar gozune batarken hic kendine sordunmu.acaba verecegin millet ittifakının partileri hep dogrumu yapıyor.onların dogrusu akp yanlısı kadar bile iyi birsey degil.hdp bu ulkeyimi butunlestirecek.chp bu milleti hepsini tam manasıyla islamı yasamasına musade edecek.iyi parti kendi icinde butunluk saglayamayanlar bu ulkeye ne katacak.imamoğlu milletin eyt haklarınımı verecek.ama merak etmeyin bundan sonra hepiniz bol bol kucaklayacak.nede olsa ekrem imamoglunun tek projesi buydu.bunuda ne kadar becerir gorecegiz.ama bana kalırsa devlet valisini kucakladıgı gibi 16 milyon istanbulluyu kucaklar.ama suna emin olun lgbt sınıfını bol bol kucaklar.kazanılmıs bu secim diyetini odemeye geldiginde kıyamet kopacak.o zaman bol bol kucaklasmalar olur.
  • Bir kişi Bir kişi 4 sa önce
    Gözler görmüyorsa güneşin suçu ne? Bunca yapılan İcraatlar görmezden gelinip unutulursa artık diyecek hiç birşeyim yok. Ali bey allah sizden razı olsun yazınız yine çok güzel . Ne çabuk unutuk 28 şubatı ve 15 temmuzu allah yardımcımız olsun gelecek günler geçen günleri aratmasın inş
  • zeynepzeynep5 sa önce
    Mustafa Kemal Ataturk sadece birlestirir .
  • Yaman Arıkan Van Yaman Arıkan Van 5 sa önce
    Bedir savaşında kafirler müslümanların üç katından daha fazlaydı, sonuç ne oldu peki? Allah’ın izni ve kuvvetiyle müslümanlar savaştan zaferle çıktı.Şimdilerde eylem ve söylemleri birbirine ters sol güruh ve sözüm ona sözde müslüman geçinen riyakar münafık ve mürtedler şunu bilsinler ki ne yaparlarsa yapsınlar Güneş balçıkla sıvanmayacak ve “ kafirler istemese de Allah nurunu tamamlayacak”. Hele bi otursun o koltuğa on beş yıllık İslami kazanımları bir bir yoketsin ben sonra soracağım bizim mahallenin münafıklarına
  • ALPALP6 sa önce
    AHABER CANLI YAYIN YAPIYOR İMAM BAYRAM NAMAZINI KILDIRMASINI BİLMİYOR. BUNU NEDEN GÖRMÜYORSUN..
  • Lokman Sahin Lokman Sahin 6 sa önce
    Celladina asik bir millet. Yarabbi biz inananlar ne saf insanlariz.Daha dun yurtlarda bu kemalist zihniyetten kitap saklardik(9 yil kaldim yurtlarinda) simdi onlar rahat kudurup icki icsinler diye onlari destekliyirlar.
  • Izmitli Izmitli 6 sa önce
    Geçmiş olsun istanbul ispark hdp li işçilerin
  • DermanDerman6 sa önce
    Bazan haberler,de kadinlar,i yoldan cikaran tip erkekler,simarik zubbe firildak sahtakarsahte gercek olmayan sozlerle kandirip,kandirilankendine deger verildini sanan kendi esinden iltifat gormeyen aldanmaya musait,reklamlar altatici bundan sonrasini gorecegiz ,secim bitti.bir yorumcu halil uc cocuk 2500 tl maasla gecinilirmi,cocugu oyuncak isteyince boynunu bukdunmu diyor kasabin onunden gecmedigin oldumu,kuru ekmek nercimek makarna yedinmi.cocuklar iyi beslendigi icin hastalandimi,eger Allaha imanin varsa bunlara cevab ver diyor.ben bu kadesime ekreme oy vermekle hersey isteklerin yerine gelircevap vermek kardesim biz zamanlar tasi topragi altin sehirmeslek yoksa tahsil yoksa ya bir benmi fazlayim bu sehirde dersen ,ekremi secmeklemirasami konacigin,tek istegim bir kotuyu tanimadan iyi anlasilmaz bizlerde gurur kibir varken barisilmas bir arada yasanmaz, sizler bir nevicezalandirdigini sanan zavallilar boyunun olcusunu aldilar daha secim uzerine yazmanin bir faydasi yok cunku ezan okunubda ona icabet etmeyen gibi sizin basiretiniz kalbiniz mohurlenmis,biri size cagiriyorda duydugun halde donup bakmiyorsan cagirmanin bir anlami onemi yok.
  • Göreceğiz Göreceğiz 6 sa önce
    CHP-HDP ile aynı safta durmak İYİ P.’nin sonunu getirecek. Genel seçimde göreceğiz.
  • VatandaşVatandaş6 sa önce
    Hayırlı olsun . İstanbul un üzerine kara bulutlar çökmüş tür. Yakında üzülerek söylüyorum deprem,afatlar ve İslam düşmanlığı ile boğuşacaksiniz ey İstanbullular. Nasıl inanirsaniz öyle idare edilirdirsiniz . Dediniz cemaat Antalya'da yamukluk yapmıştır.., yani CHP ye destek vermiştir. Bunlar kendilerini ehli sünnet ve nakşi olarak görüyor. Allah bunların hesabını çetin alacaktır O kesin.
  • GökmenGökmen6 sa önce
    Bir de Ak partide .. arayanlar karşı tarafların EBU CEHİLLİKLERİNE hiç bakmıyorlar nedense....
  • GökmenGökmen6 sa önce
    Ali abi bu dediklerinizin hepsine katılıyorum çok isabetli bir yazı
  • Çukurova fatih'i Çukurova fatih'i 6 sa önce
    Aliihsan abim allah yokluğu vermesinama bende diyorum ki kendi düşen ağlamaz Zalimler için yaşasın cehennem
  • TR 31TR 316 sa önce
    - İstanbul seçiminin mesajları " Sosyal medyadan derledim"- Başkanlık sistemini, partili CB işini beğenmedik - Liyakatsiz ülkeyi çökertiyor - Acil adalet, hukukla oynama - Derdim ekonomi - İşsizlik büyük sorun - Kuvvetler ayrılığını tesis et - Medyan rezil, ciddiye almıyoruz - Bu bölücü, nefret dilini bırak-Siyasette dini kullanma - İsrafa, şatafata son ver - Kibiri bırak - Damada, eşe, dostta, yandaşa hayır - TBMM etkinleştir - Eğitimle oynama, zorlama - Partili bürokratlardan bıktık - Günde 3 defa TV'ye çıkma, bıktık - Bize terörist, hain demenden sıkıldık-Karadenizlilere "POBTUS" ayıbı- 3Y dediniz, 10 yıldır herşey yasak, toplumu rahat bırak - hayat tarzımla uğraşma, dayatma - tarihi çarpıtma - Cumhuriyet değerlerine saygılı ol - TRT, Kızılay, AA gibi devlet kurumlarını alet etme - Devletin geleneklerini ve yapısını kurcalama - Biraz sus- Vicdanlı ve adil olun, adaletsizlikten bunaldık - Polisi, askeri, camiyi, okulu siyasete alet etme ve en önemlisi #Atatürk, Kuvayi Milliye ve cumhuriyet devrimleri ile uğraşma Atatürk'e vefasızlık ve saygısızlık yaparsan ne yaparsan yap "seninle değiliz"-siyasi sonuçları yazdım arkadaşlar... tek tek mağdurları yazmaya kalksam twitter yetmez... Hapisteki bebeklerin, kadınların, masumların tahliyesi - Suçsuz yere işlerinden KHK ile atılan insanların iadesi - Adaletin, hukukun bağımsızlığının sağlanmasıelbette en başta KHK, EYT, hukuksuz kararlar vb vb vb ... o kadar çok ki- -ama kesin ve tek olan, şimdi hatırladığım .. hem de haykırarak bağırdı...
  • Kx5734viyKx5734viy7 sa önce
    Selamunaleykum Sayın yazar,hiçbir siyasi parti ile sıķı cidii bir maddi manevî bağım yok. Yalnız insanoğlunun güvenilmez yanlarını güvenilir yanlarından çok çok fazla buluyorum.Biz insanların aptal olması cahil olması nefis düşkünü olması menfaatperest olması ayrı bir konu.Hocayi éşekten indirip bindiren halk değişmez dünyanın genelinde... Yazınızdaki bir cümle kafamdaki oluşumu tetikledi telkin etti.*Bunlar ilk günler,daha ne günler.....*Evet, Bir açıdan takdirdir ilahi mañâda bu gelişme.Fakat bu gelişme ardı sıra ne gelişmelere başlangıç olacak ne gelişmelere!!Onlara da engel olamayacağız.Inşallah aptalca bir tahmindir,görecelidir büyüyü bir yanılgı içindeyimdir,inşallah öyledir.
  • sadecesadece7 sa önce
    sayın yazar chp ye oy verenlere dindar demek dine hakaret olduğu gibi dinden de çıkarır. Öncelikle tecdidi iman etmeniz gerekir. Elbette oy verenler destekleyenleri tecdidi iman kurtarmaz. Onları elim bir ahiret azabı bekliyor. bu saydıkların doğruda. bu yazı ısmarlama ve seçimin kaderini belirleyen sessiz çoğunluğun sesine kulak tıkayarak veya gerçeklerden hak ve hakikatten habersiz yazılmış bir yazı olmuş. Şu anda 30 yaşına kadar herkes bu iktidarın sorumluluğundaki eğitimden geçti. Bu gurubun %80 ak parti düşmanı. İktidar kendi düşmanını kendi yetiştirdi.Bunları c. başkanı başbakan vs. yapan kim Erdoğan. Bu kadar adam seçme hatası yapanın hiç mi suçu yok. Bu saydığın ak parti karşıtı oluşumlar hala devlette en üst düzeyde atama yetkisine sahipler birçok bakanlık ve kurumda söz sahibi onlar. İstanbul’da ak partide seçimi yönetmeye görevlendirilenler adeta kazanma değil kaybetme odaklı çalıştılar. Kaybetmek için ellerinden geleni yaptılar. Bir kere toplumda hiçte kabul görmemiş biri aday yapıldı. Son on yılda yapılan uygulamalar, açıklanan adaylar, yapılan atamalar hep çizgi dışı ak partiyi iktidara taşıyan kesimin beklentilerinden uzaktı. Halk ekmeği kapatma girişimi, satışların emlakçı ve galericilere devrolması, poşeti ücrete tabi etme vs vs neyin nesi. İstanbul mutbakatı aile yasası zinanın ve hırsızlığın serbest olması, çözüm süreci vs vs neyin nesi?? Rüşvet ve yolsuzluk almış başını gidiyor. Kamu malını özelde kullanma rutin olmuş.en büyük beklenti bununla mücadele idi maalesef tam tersi oldu. Toplumda bir oyu bile olmayanlar hiçbir itibarı olmayanlar yolsuzlukla ön plana çıkmışlar aday yapıldı. İsimsiz şikâyetler kaldırıldı, rüşvet ve yolsuzluk davası açma savcıların inisiyatifine bırakılarak âdete meşrulaştırıldı.Senin belediyeye hiç mi işin düşmedi. Bu kadar yanlışlar babalarının hayrına mı yapıldı.  yıllardır elden düşmeyen ankara istanbul bursa izmir tire kemalpaşa vs vs kaybediliyor.buralardaki insanlar diğerlerinin pisliklerinde nefretle yıllarca ak partiyi desteklemişti. Ama nefretlik bir aday kaybetmeye yetiyor. Bu saydığın din simsarı parti ve oluşumlar seçin kaderini belirlemiyor.15 temmuzda da sadece meydanlara onlar çıkan kimseden hiç bir beklentisi olmayan sadece vatan sevdalısı olan cahil birşey bilmez dediğiniz sesini sadece sandıkta çıkaran sessizlerişte onlar her şeyi doğru analiz edip son noktayı koyuyor. Elle tutulur kaç aday vardı. kaç doğru bürokrat ve vekil var say bakalım?? Ankara’da özel adam olarak seçilen üst düzey bürokrasinin sandığından ezici çoğunluk chp çıkıyor. Lütfen aydınlığa göz kapamayalım. milletin aklıyla dalga geçmeyelim. Yapılan uygulama ve icraatların kaçına sahip çıkar ve arkasında durusun beş parmağı geçmez. Neden 15 Temmuzda sokaklarda hiç vekil bürokrat bakan yoktu. Asıl en başta onlar çıkıp milleti ayaklandırmaları önderlik yapmaları gerekmez miydi? neden fetonun siyasi ve bürokratik ayağına opersyon yapılmayıp sadece garibanlarla sınırlı kaldı.
  • 9 sa önce
  • üstazüstaz9 sa önce
    Eyvallah üztaz, çok çalışmalıyız, çook. Adamlar algı yönetimini iyi yapıyor.Yeni mütehit başkan, Binali Bey den daha mı milli, daha mı yerli, daha mı proje odaklı, daha mı dürüst, kimse diyemez bunu. Rovanşist herifler, kutuplaştırıp, ayrıştırıp,duran CHP zihniyetidir. 17 senedir kimin hayat tarzına ilişilmiş, anca konuşup algı oluşturuyorlar. vadettiklerini izmir belediyesinde yapsalardı ya, en borçlu belediye izmir. Ankaraya yürüyen , CHP nin belediyeden attıkları işçileri hiç göstermiyor muhalif kanallar, nerde işçi dostu sosyalizm neferleri? hikaye bunlar, hep yalan hep yalan CHP zihniyetini yeni nesil de tanısın bakalım, inşaallah ülkemize pahalıya mal olmaz.
  • ArifcikArifcik10 sa önce
    Üzülerek belirtmek isterim ki Yazınızın sadece son cümlesine katılıyorum...  İnsanlar konuşa konuşa anlaşır...
  • TaşkınTaşkın10 sa önce
    Sn yazar bir alemsiniz ama yılmaz bir cengaver siniz diğer gazete yazarları saydırmış hak hukuk falan ak parti yanlışları nı lakin seçim kazanılsa bunları demezler di yani o yüzden bom boş yazılar yazmışlar yandaş tabir edilenler sizinki en doğrusu çünkü madem bu yazdıkları varsa o zaman CHP adayına niye destek vermediler diye sorası geliyor insanın birde sn yazar bu millet milli irade gereksiz büyütüldü iş millete kalınca huyu suyu belli olmayan adam başımıza bizi yöneten oluyor bu adil değil bazı düzene geçmenin zamanı geldi en adil düzen de odur artık
  • menderes efehanmenderes efehan10 sa önce
    Ali Bey, Akp nin yaptigi yanlislari hicmi hic yazmayacakmisiniz neden nasil vs sorular sorup Akp nin yanlislarini sorgulamayacakmisiniz. Bu kadar hatayi ( kötü ekonomi, nefret söylemi, liyakatsiz insan ve akraba kayirmalari bunun gibi yüzlercesi) görmemek icin insanin ya kör yada sagir olmasidaha da kötüsü Allah tan korkmamasi gerek en son olarak bilirsiniz ki“Hakkı söylemeyen / haksızlık karşısında suskun kalan şeytandır.” Allah'ın Rahmeti, Bereketi, Merhameti, Nuru Üzerinize Olsun.Saygilar
  • 10 sa önce
  • SizSiz11 sa önce
    Ak parti ihaleleri şeffaftırAk parti adam kayırmazAk parti adaletlidir diyebiliyor musunuz ?
  • SamiSami11 sa önce
    Dindarların sevdiği insanlar(İhsan Şenocak Nurettin yıldız merdiven altı fetva olunca böyle şeyler normaldir
  • AliAli11 sa önce
    Neden kaybedildi?Sen ittifak yaparsan onlarda yapar(oysa eski düzen olsaydı ak parti alırdı)Başkanlıkla şaha kalkmadık(ekonomi, işi ehline vermeme,kibir,rant,yandaşlık vs)Kutuplaştırıcı dil(Pontus sisi vs)Aile eğitim tarım işsizlik...Vi de sizler gibi vaktinde özeleştiri yapmayıp tükrüğü nimet sayanlar...
  • Sonuç Sonuç 11 sa önce
    Adamın hakkını verin adam RECEP TAYIP erdogan inin ıstanbul belediye sini kazandığı oy oranı olan yüzde 25 i ikiye katlayıp ustune de yüzde 4 koyduDEMEKKI sloganı tutmuş herşey güzel olacak sloganı

Ali Karahasanoğlu

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