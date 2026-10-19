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Yerel Yazılı Kanyon’da 3 gönüllü kurtarıldı, diğerleri için çalışmalar sürüyor
Yerel

Yazılı Kanyon’da 3 gönüllü kurtarıldı, diğerleri için çalışmalar sürüyor

Yeniakit Publisher
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Yazılı Kanyon’da 3 gönüllü kurtarıldı, diğerleri için çalışmalar sürüyor

Isparta’da eğitim ve kanyon faaliyeti için bölgeye gelen 14 kişilik İHH grubundan 3 kişi sağ kurtarıldı. Sinan Yavuz’un hayatını kaybettiği belirlenirken, diğer gönüllülere yönelik kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Isparta’nın Sütçüler ilçesindeki Yazılı Kanyon’da mahsur kalan İHH gönüllülerine ulaşmak için yürütülen operasyonda 3 kişi kurtarıldı. Ekipler, sarp ve engebeli arazide bulunan diğer gönüllülerin tahliyesi ile 42 yaşındaki Sinan Yavuz’un cansız bedeninin çıkarılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Edinilen bilgiye göre, bugün saat 12.00 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezi’ne İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH) bünyesindeki 14 gönüllüye ulaşılamadığı yönünde ihbarda bulunuldu.

Arama kurtarma eğitimi ve kanyon faaliyetleri için İstanbul’dan bölgeye gelen, 12’si profesyonel, 2’si amatör dağcıdan oluşan grubun dün saat 09.00 sıralarında Sütçüler ilçesine bağlı Yeşildere Mahallesi’nden yaya olarak Yazılı Kanyon’a gitmek üzere hareket ettiği öğrenildi. Gece bölgeden çıkış yapmaları planlanan gruptan haber alınamaması üzerine arama kurtarma çalışması başlatıldı. İhbarın ardından Antalya, Isparta, Burdur, Denizli, Afyonkarahisar, Kastamonu ve Konya’dan AFAD ekipleri bölgeye sevk edildi. Yapılan çalışmalar sonucunda grubun bulunduğu yerler dronla tespit edildi.

3 kişi sağ olarak bulundu

Gruptaki 42 yaşındaki Sinan Yavuz’un hayatını kaybettiği belirlenirken, mahsur kalan gönüllülerden 3’ü ekiplerin çalışması sonucu sağ olarak kurtarıldı. Sarp ve engebeli arazide mahsur kalan diğer gönüllülerin kurtarılması ve hayatını kaybeden Yavuz’un cansız bedeninin bulunduğu noktadan çıkarılması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.

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