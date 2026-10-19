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Dünya İran'dan katile dikkat seçen suçlama: ABD’yi yeni bir savaşa sürüklüyor
Dünya

İran'dan katile dikkat seçen suçlama: ABD’yi yeni bir savaşa sürüklüyor

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:

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İran'dan katile dikkat seçen suçlama: ABD’yi yeni bir savaşa sürüklüyor

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Netanyahu’nun İran yönetimini devirmeye yönelik açıklamalarına sert karşılık verdi. İsrail Başbakanı’nı hapse girmemek için ABD’yi savaşa çekmeye çalışmakla suçlayan Erakçi, yeni bir saldırı ihtimaline karşı tehdit içeren mesajlar verdi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun güvenlik doktrininde İran yönetiminin devrilmesini hedef göstermesi, Tahran’dan tepkiyle karşılandı. X hesabından açıklama yapan Erakçi, Netanyahu’nun kendi siyasi ve hukuki geleceği uğruna İsrail ile ABD açısından ortaya çıkabilecek sonuçları göz ardı ettiğini savundu.

Erakçi, “Netanyahu, hapse girmemek için İsrail ve ABD Başkanı açısından doğurabileceği sonuçları göz ardı ederek, ABD’yi yeni bir savaşa sürüklüyor.” ifadelerini kullandı.
İran'ın "işini bitirmek için" düzenlenen geçenki saldırılardan İran'ın daha güçlü çıktığını savunan Erakçi, "Şansınızı bir kez daha denemek mi istiyorsunuz? Buyurun, deneyin. Ama dikkatli olun; bizim de henüz tamamlanmamış işlerimiz var." açıklamasında bulundu.

The Times of Israel gazetesinin haberine göre, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 27 Ekim'de yapılacak seçimlerin "varoluşsal öneme sahip" olduğunu ileri sürerek, açıkladığı güvenlik doktrininde "İran rejimini devirme" konusuna değinmişti.

İran'ın "ekonomisinin gün geçtikçe kötüleşmesinin halk baskısını artırdığını ve yeni protestoların başlayabileceğini" öne süren Netanyahu, "Planımız, rejimin çöküşünü sağlamak için çok kapsamlı ve kararlı bir plan. Tüm güvenlik kurumlarına verdiğim talimat budur." diye konuşmuştu.

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