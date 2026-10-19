Kadıköy’de ahşap köşk alevlere teslim oldu
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Kadıköy’de boş olduğu öğrenilen üç katlı ahşap köşk, çıkan yangında tamamen kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekipleri, alevleri çevredeki binalara sıçramadan söndürdü.
Merdivenköy Mahallesi Çavuş Kuşu Sokak'taki 3 katlı ahşap köşkte henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Boş olduğu öğrenilen köşk, kısa sürede alevlere teslim olurken, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın, çevredeki binalara sirayet etmeden söndürüldü.
Yangın sırasında köşkte çökmeler meydana gelirken bina tamamen kullanılamaz hale geldi.