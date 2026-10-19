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Yerel Bursa’da pilav etkinliği sonrası yaklaşık 100 kişi hastaneye başvurdu
Yerel

Bursa’da pilav etkinliği sonrası yaklaşık 100 kişi hastaneye başvurdu

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Bursa’da pilav etkinliği sonrası yaklaşık 100 kişi hastaneye başvurdu

İnegöl’de tavuklu pilav ikram edilen etkinliğin ardından çok sayıda kişi mide bulantısı ve kusma şikâyetiyle hastaneye gitti. Gıda zehirlenmesi şüphesi üzerine yemeklerden numune alınarak inceleme başlatıldı.

Bursa’nın İnegöl ilçesine bağlı kırsal Çitli Mahallesi’nde gerçekleştirilen 2’nci Geleneksel Mevlid-i Şerif ve Pilav Günü etkinliğinin ardından yaklaşık 100 kişi rahatsızlandı. İkram edilen tavuklu pilavdan yiyen vatandaşlar, İnegöl Devlet Hastanesi’ne başvurdu.

Bursa’nın İnegöl ilçesine bağlı kırsal Çitli Mahallesi’nde düzenlenen 2’nci Geleneksel Mevlid-i Şerif ve Pilav Günü etkinliğinde ikram edilen tavuklu pilavı yiyen vatandaşlarda, iddiaya göre etkinlikten yaklaşık 3 saat sonra mide bulantısı ve kusma şikâyetleri görüldü. Rahatsızlanan vatandaşlar, İnegöl Devlet Hastanesi’ne başvurdu. Hastaneye başvuranların sayısının yaklaşık 100’e ulaştığı, yeni başvuruların olabileceği öğrenildi. Olayın ardından jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. Olayla ilgili inceleme başlatılırken tavuk ve pilavdan tahlil için numune alındı.

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