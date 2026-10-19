Bursa’da pilav etkinliği sonrası yaklaşık 100 kişi hastaneye başvurdu
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İnegöl’de tavuklu pilav ikram edilen etkinliğin ardından çok sayıda kişi mide bulantısı ve kusma şikâyetiyle hastaneye gitti. Gıda zehirlenmesi şüphesi üzerine yemeklerden numune alınarak inceleme başlatıldı.
Bursa’nın İnegöl ilçesine bağlı kırsal Çitli Mahallesi’nde gerçekleştirilen 2’nci Geleneksel Mevlid-i Şerif ve Pilav Günü etkinliğinin ardından yaklaşık 100 kişi rahatsızlandı. İkram edilen tavuklu pilavdan yiyen vatandaşlar, İnegöl Devlet Hastanesi’ne başvurdu.
Bursa’nın İnegöl ilçesine bağlı kırsal Çitli Mahallesi’nde düzenlenen 2’nci Geleneksel Mevlid-i Şerif ve Pilav Günü etkinliğinde ikram edilen tavuklu pilavı yiyen vatandaşlarda, iddiaya göre etkinlikten yaklaşık 3 saat sonra mide bulantısı ve kusma şikâyetleri görüldü. Rahatsızlanan vatandaşlar, İnegöl Devlet Hastanesi’ne başvurdu. Hastaneye başvuranların sayısının yaklaşık 100’e ulaştığı, yeni başvuruların olabileceği öğrenildi. Olayın ardından jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. Olayla ilgili inceleme başlatılırken tavuk ve pilavdan tahlil için numune alındı.