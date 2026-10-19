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Yerel Yazılı Kanyon’da Sinan Yavuz’un cansız bedeni çıkarıldı
Yerel

Yazılı Kanyon’da Sinan Yavuz’un cansız bedeni çıkarıldı

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:

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Yazılı Kanyon’da Sinan Yavuz’un cansız bedeni çıkarıldı

Isparta’da 14 kişilik İHH grubunun mahsur kaldığı Yazılı Kanyon’da hayatını kaybeden Sinan Yavuz’un cansız bedeni bulunduğu bölgeden çıkarıldı. Üç gönüllünün sağ kurtarıldığı operasyonda, diğer grup üyeleri için çalışmalar devam ediyor.

Sütçüler ilçesindeki Yazılı Kanyon’da yürütülen kurtarma çalışmalarında, yaşamını yitiren 42 yaşındaki Sinan Yavuz’un cansız bedenine ulaşıldı. Yavuz’un bedeni ekipler tarafından bulunduğu noktadan çıkarılırken, sarp ve engebeli arazide mahsur kalan diğer gönüllülerin kurtarılması için çalışmalar sürüyor.

Olay, Sütçüler ilçesine bağlı Yazılı Kanyon mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bugün saat 12.00 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezi’ne İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH) bünyesindeki 14 gönüllüye ulaşılamadığı yönünde ihbarda bulunuldu. Arama kurtarma eğitimi ve kanyon faaliyetleri için İstanbul’dan bölgeye gelen 12’si profesyonel, 2’si amatör dağcıdan oluşan grubun dün saat 09.00 sıralarında Sütçüler ilçesine bağlı Yeşildere Mahallesi’nden yaya olarak Yazılı Kanyon’a gitmek üzere hareket ettiği öğrenildi. Gece saatlerinde bölgeden çıkış yapmaları planlanan gruptan haber alınamaması üzerine arama kurtarma çalışması başlatıldı. İhbarın ardından Antalya, Isparta, Burdur, Denizli, Afyonkarahisar, Kastamonu ve Konya’dan AFAD ekipleri bölgeye sevk edildi. Yapılan çalışmalar sonucunda grubun bulunduğu noktalar dronla tespit edildi.

3 kişi sağ kurtarıldı

Sarp ve engebeli arazide mahsur kalan gönüllülerden 3’ü ekiplerin çalışması sonucu sağ olarak kurtarıldı. Grupta bulunan 42 yaşındaki Sinan Yavuz’un hayatını kaybettiği belirlenirken, Yavuz’un cansız bedenine ulaşılarak bulunduğu bölgeden çıkarıldığı öğrenildi. Bölgede mahsur kalan diğer gönüllülere ulaşmak ve kurtarma çalışmalarını tamamlamak amacıyla ekiplerin çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

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