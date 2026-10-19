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İSLAM 19 Ekim 2026: Günün Ayet ve Hadisi
İSLAM

19 Ekim 2026: Günün Ayet ve Hadisi

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19 Ekim 2026: Günün Ayet ve Hadisi

Bu sözler kulaklarımıza küpe olsun. Sizler için hazırladığımız, Günün Ayet ve Hadisi ile Günün Sözünü, Günün Karikatürü istifadelerinize sunuyoruz... (19 Ekim 2026)

ÂYET - VAHYİN DİLİNDEN:



(٤٠) رَبِّ اجْعَلْنٖی مُقٖیمَ الصَّلٰوةِ وَمِنْ ذُرِّیَّتٖیࣗ رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَٓاءِ

Esirgeyen, bağışlayan Allah'ın adıyla  

(40) Rabbim! Beni ve soyumdan gelecek olanları namazı devamlı kılanlardan eyle; rabbimiz, duamı kabul et.

(İbrahim Suresi, 14/40)         (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)


HADİS - ALLAH RESÛLÜ'NDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)   

"Kıyamet günü, afiyet ehli kimseler, bela ehline sevapları verilince, dünyada iken derilerinin makaslarla kazınmış olmasını temenni edecekler."

Kaynak: Tirmizi, Zühd 58, (2402)
 

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GÜNÜN KARİKATÜRÜ:


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