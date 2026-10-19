19 Ekim 2026: Günün Ayet ve Hadisi
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Bu sözler kulaklarımıza küpe olsun. Sizler için hazırladığımız, Günün Ayet ve Hadisi ile Günün Sözünü, Günün Karikatürü istifadelerinize sunuyoruz... (19 Ekim 2026)
ÂYET - VAHYİN DİLİNDEN:
(٤٠) رَبِّ اجْعَلْنٖی مُقٖیمَ الصَّلٰوةِ وَمِنْ ذُرِّیَّتٖیࣗ رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَٓاءِ
Esirgeyen, bağışlayan Allah'ın adıyla
(40) Rabbim! Beni ve soyumdan gelecek olanları namazı devamlı kılanlardan eyle; rabbimiz, duamı kabul et.
(İbrahim Suresi, 14/40) (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)
HADİS - ALLAH RESÛLÜ'NDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)
"Kıyamet günü, afiyet ehli kimseler, bela ehline sevapları verilince, dünyada iken derilerinin makaslarla kazınmış olmasını temenni edecekler."
Kaynak: Tirmizi, Zühd 58, (2402)
GÜNÜN SÖZÜ:
GÜNÜN KARİKATÜRÜ:
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