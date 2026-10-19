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Gündem Bursa'da etkinlik kabusa döndü! 100 kişi hastanelik oldu: İşte nedeni
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Bursa'da etkinlik kabusa döndü! 100 kişi hastanelik oldu: İşte nedeni

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Bursa'da etkinlik kabusa döndü! 100 kişi hastanelik oldu: İşte nedeni

Bursa’nın İnegöl ilçesinde düzenlenen geleneksel etkinliğin ardından çok sayıda vatandaş rahatsızlanarak hastaneye başvurdu. Yaklaşık bin kişiye tavuklu pilav ikram edilen programdan yaklaşık 3 saat sonra mide bulantısı ve kusma şikâyetleri başladı. Hastaneye başvuranların sayısı 100’e yaklaşırken, ekipler gıda zehirlenmesi şüphesi üzerine inceleme başlattı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde vatandaşların bir araya geldiği geleneksel etkinliğin ardından yaşanan toplu rahatsızlık paniğe neden oldu.

İnegöl'e bağlı kırsal Çitli Mahallesi'nde hayatını kaybeden vatandaşları dualarla anmak, mahallede birlik ve beraberliği güçlendirmek amacıyla 2. Geleneksel Mevlid-i Şerif ve Pilav Günü gerçekleştirildi.

BİN KİŞİYE TAVUKLU PİLAV İKRAM EDİLDİ

Mahalle sakinlerinin yanı sıra çevredeki mahallelerden de yoğun katılımın olduğu etkinlikte yaklaşık bin kişiye tavuklu pilav dağıtıldı.

Programın tamamlanmasının ardından vatandaşlar evlerine dönerken, yaklaşık 3 saat sonra bazı katılımcılarda mide bulantısı ve kusma şikâyetleri görülmeye başlandı.

HASTANEYE BAŞVURULAR PEŞ PEŞE GELDİ

Rahatsızlanan vatandaşlar İnegöl Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Benzer şikâyetlerle hastaneye gelenlerin sayısının kısa sürede yaklaşık 100'e ulaştığı öğrenildi.

Yaşanan toplu rahatsızlığın ardından ekipler harekete geçti.

ŞÜPHELER TAVUKLU PİLAV ÜZERİNDE

Olayın ardından jandarma tarafından inceleme başlatılırken, vatandaşların rahatsızlanmasına tavuklu pilavdan kaynaklanan olası bir gıda zehirlenmesinin neden olmuş olabileceği değerlendiriliyor.

Ancak zehirlenmenin kesin nedeni henüz belirlenmedi. Olayın tavuklu pilavdan kaynaklanıp kaynaklanmadığının yapılacak inceleme ve analizlerin ardından netleşmesi bekleniyor.

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