Petrol fiyatlarında sert geri çekilme! Brent 108 doların altına indi

Petrol fiyatlarında son dönemde yaşanan hızlı yükselişin ardından geri çekilme başladı. Piyasalar, ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya'ya ilişkin aldığı yeni kararların küresel petrol arzına etkisini fiyatlıyor.

Brent petrol vadeli işlemleri, cuma günü 19 Mayıs'tan bu yana en yüksek kapanışını gerçekleştirmesinin ardından yüzde 1,77 değer kaybederek varil başına 107,92 dolara geriledi.

ABD Batı Teksas türü (WTI) ham petrol ise yüzde 0,82 düşüşle 100,58 dolar seviyesine indi.

TRUMP'IN RUSYA KARARI PİYASAYI HAREKETLENDİRDİ

Petrol fiyatlarındaki düşüşte Trump'ın Rusya'ya yönelik yaptırım ve gümrük vergilerinin bir bölümünü askıya alan başkanlık kararnamesi etkili oldu.

Trump'ın geçen ay imzaladığı ve “Graham Yasası” olarak anılan düzenleme Moskova üzerindeki ekonomik baskının artırılmasını öngörüyordu. Ancak son kararın ardından yaptırım ve tarifelerin uygulanmasında geri adım atıldı.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, yönetimin söz konusu yaptırım ve gümrük vergilerinin dünya ekonomisi üzerindeki etkilerini değerlendirmek amacıyla 60 güne kadar süre kullanacağını açıkladı.

RUS DİZELİ İÇİN YENİ DÖNEM

Karar, Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında ABD ve diğer ülkelere dizel ihracatı konusunda varılan anlaşmanın hemen ardından geldi.

Trump'ın verdiği bilgilere göre Rusya'nın ihracatının bu ay yaklaşık 2,3 milyon varille başlaması, daha sonra aylık yaklaşık 7,6 milyon varile yükselmesi öngörülüyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ise Washington'ın attığı adımların Ukrayna'ya zarar vereceğini belirterek karara tepki gösterdi.

PİYASADA GÖZLER ARZDA

KCM Trade Başanalisti Tim Waterer, yaptırımlar konusunda daha yumuşak bir tutum sergilenmesi ile son yükselişlerin ardından gelen kâr satışlarının petrolün yukarı yönlü hareketini kısa vadede sınırladığını belirtti.

Waterer, yaptırımların askıya alınmasının Rus akaryakıt ihracatını artırabilecek olmasına rağmen piyasaya verilen farklı mesajların belirsizliği koruduğuna dikkat çekti.

KÖRFEZ'DEN PETROL AKIŞINDA BÜYÜK DÜŞÜŞ

Diğer taraftan petrol fiyatları üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturabilecek gelişmeler de devam ediyor.

Veri ve analiz şirketi Kpler'in verilerine göre ticari gemilere yönelik saldırıların yoğunlaşmasıyla Körfez'den gerçekleştirilen ham petrol sevkiyatında büyük düşüş yaşandı.

Bir önceki hafta günlük 20 milyon varilin üzerinde seyreden petrol akışının, geçen hafta yedi günlük ortalamada yaklaşık 8,5 milyon varile kadar gerilediği bildirildi.

Kpler ayrıca geçen hafta ticari gemilerin dahil olduğu doğrulanmış en az 10 olayın meydana geldiğini aktardı.