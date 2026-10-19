İspanya’da kırmızı alarm! Şiddetli yağış hayatı felç etti

İspanya, şiddetli yağış ve sel felaketiyle mücadele ediyor. Ülkenin doğusundaki Balear Adaları, Valensiya ve Katalonya ile güneydeki Endülüs bölgesinde olumsuz hava şartları nedeniyle en yüksek seviyedeki kırmızı alarm devreye alındı.

SEL SULARINA KAPILAN KADIN HAYATINI KAYBETTİ

Yağışların en ağır sonuçlarından biri Barselona'nın Cabrera de Mar ilçesinde yaşandı. Bölgede sel sularına kapılan bir kadın hayatını kaybetti.

Yağışların etkisini artırmasının ardından İspanya Askeri Acil Durum Birimi (UME) de harekete geçti. Yerel ekiplerin çalışmalarına destek vermek amacıyla askeri personel İbiza ve Mayorka'ya yönlendirildi.

OKULLAR TATİL EDİLDİ

Sel ve taşkın riskinin devam etmesi üzerine İbiza, Formentera ve Mayorka'nın yanı sıra Valensiya ve Alicante'deki çok sayıda belediyede 19 Ekim Pazartesi günü eğitime ara verilmesi kararlaştırıldı.

Özellikle Balear Adaları'nda yağış miktarının metrekare başına 90 kilograma kadar ulaştığı bildirildi. Katalonya ve Valensiya'da da şiddetli yağışların tarım alanlarında ciddi zarara yol açtığı belirtildi.

ULAŞIM FELÇ OLDU

Olumsuz hava şartları kara, hava, deniz ve demir yolu ulaşımını da vurdu. Çok sayıda yol trafiğe kapatılırken deniz ve tren seferlerinde ciddi aksamalar meydana geldi.

Balear Adaları ve Valensiya'da yaklaşık 30 uçuşun iptal edildiği, 16 uçuşun ise başka havalimanlarına yönlendirildiği kaydedildi.

Yetkililer, şiddetli yağış ve sel tehlikesine karşı vatandaşları uyarırken kırmızı alarm verilen bölgelerde gelişmeler yakından takip ediliyor.