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Gündem Trump İsrail seçimlerinde tarafını açıkladı!
Gündem

Trump İsrail seçimlerinde tarafını açıkladı!

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Trump İsrail seçimlerinde tarafını açıkladı!

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail’de 27 Ekim’de yapılması beklenen seçimler öncesinde tercihini açıkladı. Trump, soykırımcı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’ya “tam ve eksiksiz” destek verdiğini duyururken, Netanyahu’nun kaybetmesi halinde İran konusunda ABD’nin daha fazla sorumluluk üstlenmek zorunda kalabileceğini öne sürdü.

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'de yaklaşan seçimler öncesinde dikkat çeken bir çıkış yaptı. Truth Social hesabından açıklama yapan Trump, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun yeniden seçilmesini istediğini açıkça ilan etti.

“ABD’NİN İSTEDİĞİ TÜRDE BİR ORTAK”

Trump, paylaşımında Netanyahu'nun Washington açısından önemine vurgu yaptı. ABD'nin İsrail için çok şey yaptığını belirten Trump, Netanyahu'nun da ABD'nin İsrail'den görmek istediği türden bir ortağı temsil ettiğini ifade etti.

Trump, mesajının Netanyahu'nun yaklaşan seçimlerde yeniden başbakanlık koltuğuna oturmasına yönelik “tam ve eksiksiz bir destek” anlamına geldiğini kaydetti.

İRAN ÜZERİNDEN DİKKAT ÇEKEN MESAJ

ABD Başkanı'nın açıklamasında en dikkat çekici bölüm ise İran'a ilişkin sözleri oldu.

Netanyahu'nun seçimi kaybetmesi ihtimalini İran üzerinden değerlendiren Trump, böyle bir durumda ABD'nin İran'a karşı yürütülen görevi bizzat üstlenmek zorunda kalabileceğini öne sürdü.

Trump, böyle bir ihtimal için “Buna pek istekli değilim” ifadelerini kullandı.

“NEDEN RİSK ALAYIM?”

Trump, Netanyahu'ya açık desteğini ilan etmesinin ardından İsrail'in Kanal 12 televizyonuna da konuştu.

Başka bir İsrail başbakanıyla çalışıp çalışamayacağı sorusuna kapıyı tamamen kapatmayan Trump, “Belki başka bir adayla çalışabilirim, belki de çalışamam” ifadelerini kullandıktan sonra, “Neden risk alayım?” diye sordu.

Trump'ın sözleri, Washington yönetiminin İsrail seçimlerinde Netanyahu'dan yana tavrını açık biçimde ortaya koyması bakımından dikkat çekti.

İsrail'deki Knesset seçimlerinin 27 Ekim'de yapılması beklenirken, sandıktan çıkacak sonuçların Tel Aviv-Washington ilişkilerinin yanı sıra bölgedeki gelişmeler açısından da yakından takip edilmesi bekleniyor.

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