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“Devletin dini; Din-i İslam’dır!”

30 Ekim 2018 Salı

“Devletin dini, din-i İslam’dır..”

Nerede yazılı bu?

Vahdeddin Osmanlı’sının anayasasında mı?

Hayır..

Abdülhamid dönemi anayasasında mı?

Hayır..

29 Ekim 1923’te Cumhuriyet ilan edilirken yapılan “anayasa değişikliği”nde..

Ama olsun..

Birileri Cumhuriyet üzerinden bile, çamuriyet yapacaklar ya..

Kafa karıştıracaklar, gerçekleri çarpıtacaklar ya..

Avukatların ülke genelindeki birlik çatısı olan Türkiye Barolar Birliği tarafından azılı muhalif gazeteye verilen ilanda diyorlar ki:

“Cumhuriyet; hanedan saltanatı ve teokratik kurumların yerini millet egemenliğinin almasıdır.”

Hani fıkrada anlatılır ya, “Neresini düzelteyim” diye..

Bilgiçlik taslayan bir cahilin anlattığı kıssadaki failden, fiile kadar her şeyin yanlış olduğunu hatırlatmak için söylenir ya, “Neresini düzelteyim” diye..

Biz de Barolar Birliği’ne söyleyelim:

“Attığınız yalanların neresini düzeltelim?”

29 Ekim 1923’de, saltanat diye bir şey kalmamış ki, hanedan saltanatı cumhuriyet ile sona ermiş olsun..

Saltanat 1 Kasım 1922’de kaldırılmış. Üzerinden nerede ise bir yıl geçmiş..

O zaman, “hanedan saltanatı” ile neyi kastediyor Barolar Birliği yönetimi?

Bu vahim hatanın yanında..

Bir de kaldırıldığı iddia edilen “teokratik kurumlar” yalanı var..

Cumhuriyetin ilanı ile, hangi teokratik kurum kaldırıldı?

Hiçbiri..

Şeriye Bakanlığı orda duruyor..

“Ahkamı şeriye’nin tenfizi” ile ilgili hükümler orda yerinde duruyor.

En önemlisi “hilafet” kurumu orda duruyor..

Hilafet, Cumhuriyet’in ilanından 4 ay sonra kaldırılıyor..

Eeee.

Ne diyor bu Barolar Birliği yönetimi?

İlkokul çocuklarının bile yapamayacağı hatalı anlatımları ile, neyi amaçlıyorlar?

Şunu amaçlıyorlar:

Cumhuriyet’in ilanı sırasında, “Devletin dini, din-i İslam’dır” hükmünü gizleyerek, dindar insanların da olumlu olarak bakabileceği Cumhuriyet ile, dindar insanların reddettikleri devrim adı altındaki yanlışları yan yana koyarak, kavram kargaşası oluşturmaya çalışıyorlar..

Nihai olarak da, Cumhuriyet ile hilafetin kaldırılması aynı anda gerçekleşmiş gibi göstererek, Cumhuriyet’i destekleyebilecek insanları da, karşı cepheye itiyorlar..

Böylece..

“Ne işimiz vardı, şapka ile.. Ne işimiz vardı Latin harfleri ile” itirazlarını da..

“Cumhuriyet’e mi karşı çıkıyorsunuz” peşin saldırısı ile susturmak istiyorlar..

Cumhuriyet’in ilanı ile birlikte, yıllar sonra kabul edilecek olan laikliğe de aynı tarihte geçildiği intibaını vermeye çalışarak, haklı eleştirileri susturmak istiyorlar..

Cumhuriyet’in ilanı ile, laikliğe geçilmiş gibi izlenim vermeye kalkan çevreler..

Sadece Cumhuriyet’in ilk yıllarında yaşanılanları değil..

Bugün yaşadıklarımızı dahi çarpıtmalara ve kısır tartışmalara vesile etmeye çalışıyorlar..

Tamam anladık; Almanya’ya rakip olacağız, onun için Merkel, önceki gün İstanbul’da idi ama.. Bir gün bekleyemedi, uçup gitti..

Tamam anladık; Macron zayıf bir Türkiye’den yana olduğu için, yeni havalimanının açılışına katılmak istemiyor. 4’lü zirvenin ertesinde hemen ülkesine geri dönüyor.. 

Tamam anladık; Putin, içten içe, hesaplar yapıyor.. “Türkiye ilişkilerimizi iyi ama. İlişkileri iyi yürütelim derken, Türkiye’yi bir dev ülke haline de getirmeyelim.. Sonuçta Rusya olarak, Türkiye’nin boyunduruğuna da girmemeliyiz” diye düşünüyor, İstanbul Havalimanı’nın açılışına katılmıyor..

Peki Türkiye’nin ana muhalefet partisi ne yapıyor? Niye İstanbul Havalimanı’nın açılışında CHP’den bir temsilci yok..

Niye MHP’den, İyi Parti’den genel başkanlar ortalıkta yoklar?

Patriklerin, Musevilerin din büyüklerinin olduğu bir törende..

Niye Barolar Birliği’nden bir temsilci yok..

Cumhuriyet’in ilan yıldönümüne denk getirilen açılışta, niçin Mimarlar Odası’ndan, Mühendisler Odası’ndan, Tabipler Odası’ndan birer temsilci yok?

Yoksa, açılan havalimanı, sadece AK Partililerin uçacağı bir havalimanı mı?

Muhalifler, bu havalimanını kullanmayacaklar mı?

Milletin başına bela olan..

Nerde ülke yararına bir hizmet var ise engellemek için canla başla çalışan odaların yönetimindekiler, bu havalimanını kullanmayacaklar mı?

Yoksa..

“Kullanacağız tabii.. Rahatlığından, konforundan, imkanlarından, en çok biz yararlanacağız.. Hem yararlanacağız, hem küfredeceğiz” mi diyorlar?

Aynen Marmaray’da olduğu gibi..

Marmaray’ı en çok kullananlar..

CHP’ye en çok oy çıkan Kadıköylüler..

80 yıllık Türkiye Cumhuriyeti’nin lafını edip, hayata geçiremediği, İstanbul Boğazı’nı denizin altından birleştiren tren yolunu yapıp, hizmete açan AK Parti olduğu halde..

Dün akşam Kadıköy sokaklarında “Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa” naralarını, sırf Tayyip Erdoğan karşıtlığını diri tutmak için atanlar, “AK Parti tabii ki bize hizmet edecek. Hizmet etmek için oy istemedi mi? Hizmet etmeye mecbur. Bunları yapmaya mecbur” kafasında olanlar..

İstanbul Havalimanı’na da 5 yıldır karşı çıktıklarını unutup, kullanmaya koşacaklar..

Bu kafadakiler unutmasınlar..

Bir gün gelecek, imza attıkları tüm “istemezük”ler önlerine konulacak..

Belki bugün, “hizmet yarışında koşturulur iken, bu hokkabazlarla uğraşmaya gerek yok” düşüncesinden hareketle, kendilerine sessiz kalınıyor olabilir..

Ama İstanbul Havalimanı’nı, Yavuz sultan Selim Köprüsü’nü, Marmaray’ı engellemek için yaptıkları tüm çabalar, bir gün önlerine konulup, geciktirdikleri her zaman dilimi için kendilerinden hesap sorulacaktır..

Sorulmalıdır da..

Yok öyle, Türkiye’nin ekmeğini yiyip, Alman’ın, Fransız’ın, Rus’un, ABD’nin uşaklığını yapmak..

 

YORUM YAZ

  • erhanerhan1 sa önce
    işte senİzmir in Dağlarımarşına onlardan daha çok sahip çıkmazsan, , onlarda sanki sadece kendi dedeleri savaşmış, şehit olmuş ,sadece kendi dedeleri düşmanı kovalayıp denize dökmüşmüş gibi yaparlar
  • O Türk..!O Türk..!1 sa önce
    Pekii Ali beyfendi. Şunu da söyle. Devletin dini hangi İslam. Hangi meshebin, hangi tarikatın, hangi şeyhin, hangi gavsın dini... Bıraksan birbirini tekfir edip kesecek sapkınların uydurdukları İslam mı.. yoksa Kur'an'ın getirdiği İslam mı. Nasıl karar vereceğiz. Bu guruplar Kur'anı yetersiz görüp kafalarındaki hezeyanları İslam diye pazarlarken oluyorda. Başkasının kafasındaki niye olmuyor. Sen Kur'an diyor musun yoksa kendi kafandaki kuruntuları mı savunuyorsun onu de hele... Adını koymadan Kur'an a uygun insanların kardeşçe yaşacağı bir sistem kurmaktan niye rahatsız olunur. acaba çıkkarlara dokunduğu birilerinin halkı sömürmesinin önüne geçildiği için mi... Allah, bunu bunu yap ki huzur bul yeryüzünde diyor. Yapda ne diyerek yaparsan yap. İyi insan ol, boş boş tapınma diyor. Allah'ın tek ilah olduğuna inan ki ahrette mükafatını al. İnanmazsan yanarsın diyor.
  • ALİALİ1 sa önce
    DEVLETİN DİNİ OLMAZ. İSLAM YAZSA NE OLACAK HERKLES MÜSLÜMAN MI OLACAK. SİZİN GİBİ MÜLÜMAN OLACAĞIMIZ AOLMAYALIM DAHA İYİ. SİZ ÖNCE MÜSLÜMANLIĞI ÖĞRENİN. HZ. MUHAMMET DEVRİMCİ İLERİCİ BİRİIYDİ. İLMİ BİLİMİ HEDEF GÖSTERDİ. HUREFELERİ GERİ KALMIŞLIĞI YOK ETTTİ.KULA DEĞİL ALLAH KULLUĞU ESAS ALDI: SİZİN GİBİ YOBAZLAR ONDNA SONRA İSLAMI GERİCİLİĞİE EVRRİLTTİLER. KULA KULUĞA KÖLELİĞE HUREFELEREBOYUN EĞDİRDİLER. SİİZN SAVUNDUĞUNUZ HZ. MUHAMMEDİN DİNİ DEĞİL KATİL EMEVİLEİRN ABABSİLERİNHUREFE DİNİ
  • O Türk..!O Türk..!1 sa önce
    Yeni havaalanını kullanmalarını istemiyorsan. Eskisini açık tutarsın o zaman. Götürürüz kimin nereyi kullandığını. Eskiyi kapatıp daha sonra insanları yenisine mecbur edip eleştiremezsiniz. Ha bu arada yapılan her hizmet iyidir daha iyilerini yapsınlar. Bir de İstanbuldan başka yerlerde var bilader. Birazda fabrika açıp üretimi desteklesinler. Ancak üretimle büyük devlet olursun. Kuru inşaatla olamazsın.
  • BaşeğmezBaşeğmez2 sa önce
    Ali kardeşim; Din, müslümanlık, Allah’a iman, peygamber, Allah’ın hükmü, ahiret hayatı gibi kavramları bunlara söylemedin mi, herşey süt liman.
  • Sahra Sahra 2 sa önce
    Koprulerde de ayni seyler olmuş bu solcularda kafa değişik her seye itiraz edip en cok onlar kullaniyor iyilik yap denize at balik bilmezse Halik bilir
  • mustafaamustafaa2 sa önce
    sayın yazar hava limanı yap işlet devret modeli değimi ülkemize halka ne faydası var yabancı şirketler ve yandaşlar kaznacak81 vilayetin hepsine istanbul havalimanı gibi havalimanı yapılsa ne olacak tabana ne faydası olacak cebini dolduranlar yabancı şirketler ve yandaşlar olacak şakşakçılığıda asgari ücretli emekli ve köylü küçük esnafa düşecek hemi Allah bu millete akıl fikir versin ak parti bir numaralı zengin dostudur 17 yıldır zengini daha zengin fakiri daha fakir yapmıştır güya akp müslüman iktidar tabi yersen
  • Vatan TuranVatan Turan2 sa önce
    Ülkede İslam'ı bilen kaç kişi var? ..
  • MülayimMülayim3 sa önce
    Gerçekten çok takdir ettiğim bir gazeteci siniz. Bugün yine döktürmüşsünüz. Yanlız merak ediyorum bunca özel konuyu sadece siz mi buluyorsunuz yoksa yardım aldığınız ya da ilham veren dostlarınız da var mı
  • MisafirMisafir5 sa önce
    Yok öyle Atatürk önderliğinde düşmanı yenip, vatanı kurtaramadı yok saymak.
  • Dehşetverici inanç sistemi:Dehşetverici inanç sistemi:7 sa önce
    Milletin dini İslamdır. (Devletin dini: atatürk neye inanıyorsa)
  • TurkolTurkol7 sa önce
    Muhalefetin Istanbuldaki gosteriye katilmadigini anladikta, sizin yazinizin hic bir yerinde Cumhuriyet Bayraminiz Kutlu Olsun diyememenizi anlayamadik mirim.. Icinizden gelmedi herhalde..... Ama dincilerle, din simsarlarıyla yani dinimizi ticari girişimleri ve siyasal ihtirasları için kotuye kullananlarla hep sorunu olmuştur. Cumhuriyet Bayraminiz Kutlu ve Mubarek olsun.

Ali Karahasanoğlu

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