Bekri Mustafa Yargıtay’da!

Daha bir hafta bile olmadı..

Danıştay’ın ant kararının temyize değil, tasihihi karara tabi olduğunu iddia eden, aksi yönde açıklama yapan Milli Eğitim bakanlığı bürokratlarını da alaya alan, cahillikle suçlayan İlber Ortaylı, dün Yargıtay’da ağırlanmış..

Hani Bekri Mustafa’nın K. Ayasofya’ya imam olması fıkrası vardır ya..

O hesap..

Hem Hasan Karakaya abiye bir rahmet dileyelim..

Hem de onun 19 Temmuz 2013 tarihli köşesinden, Bekri Mustafa fıkrasını alıntılayalım:

“Bekri Mustafa, yoksul bir mahallede ‘Küçük Ayasofya Camii’nin önünden geçmektedir... O sırada musallada bir tabut vardır, fakat namazı kıldıracak imam ortalarda yoktur.

Cemaatin, beklemekten canı sıkılır ve başında kavuğu, sırtında cübbesiyle oradan geçen Bekri Mustafa’yı ‘hoca’ zannederek namazı kıldırmasını söylerler.

‘Yok, ben hoca değilim’ dese de, dinlemezler ve zorla öne geçirirler.

Bekri Mustafa namazı kıldırdıktan sonra tabutun örtüsünü açar ve ölünün kulağına bir şeyler fısıldar.

Cemaat, ölüye ne söylediğini merak eder.

Bekri Mustafa gülerek cevaplar:

‘Sen şimdi aramızdan ayrılıp ahirete gidiyorsun. Eğer orada, bu dünyanın ahvalini sana sorarlarsa, ‘Bekri Mustafa Ayasofya’ya imam oldu’ dersin. Onlar durumu anlar...’ dedim.”

Bekri Mustafa olayı böyle..

Bugün, hukuk konusundaki cahilliğini bir kenara bırakıp, Danıştay 8. Dairesi’nin kararında açıkça “Temyizi kabil olmak üzere” diye yazdığını da atlayıp..

“Ben kararı okudum. Dört dörtlük bir karar” dedikten sonra..

Milli Eğitim Bakanlığı bürokratlarının “Kararı temyiz edeceğiz” açıklamasına cevaben, “Ona temyiz demezler. Tashihi karar derler” diyerek ahkam kesen İlber Ortaylı, dün Yargıtay’da ağırlanmış..

Yargıtay başkanı orda.. Yüksek yüksek hakimler orda..

Cumhurbaşkanı’nın yerin dibine soktuğu ant kararını göklere çıkaran İlber Ortaylı, Yargıtay’ın kuruluşunun 150. yılı kapsamında düzenlenen “İdari Teşkilat ve Yargı Bağımsızlığı” konulu toplantıda yüksek hakimlerin huzurunda, Osmanlı dönemindeki hukuku anlatıyor..

Tam da Bekri Mustafa’nın namaz kıldırması gibi..

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İlber Ortaylı, Yargıtay’daki konuşmasında da, yine sözü ant kararına getirmiş..

İşe bakın..

Türkiye’de bir siyasi iktidar var.

Bir de muhalefet..

Muhalefetin büyük çoğunluğunun desteklediği bir karara imza atan Danıştay’ın görüşünden yana tavır alan bir tarihçi, Yargıtay’a davet edilip, bir de Yargıtay’da yüksek hakimlere, siyasi iktidar karşıtı söylemle hitapta bulunuyor..

Yargıtay’da söyledikleri tam şöyle:

“Bazı büyüklerimiz Danıştay’a saldırdılar ama, Danıştay kararı reddettiğinde baktı o karara. Hangi gerekçeyle bu alınmış, kaldırılmasının gerekçesi ne? Bakmış bir şey yok. Kaldırılmasının kesin bir gerekçesi, esbabı mucibesi yok. Ben o kaldırma kararın gerekçesini solcu gazetelerin muhabirlerinden, yazarlarından veya televizyondaki tartışmalardan öğrenecek değilim. Yani hakimler heyeti, bunu gidip oralardan takip edip okuyacak değil, bunu sen yazacaksın buraya. Hukukun diliyle yazacaksın, hukukun kavramlarıyla, prensipleriyle yazacaksın ki açık olsun!”

Bekri Mustafa’nın 2018 versiyonu Ortaylı, siyasi iktidara diyor, “Ant kaldırılırken, gerekçesini yazacaksın buraya..” diye..

“Yazmazsan, Danıştay, solcu gazetecilerden öğrenir sebebini” diye de ekliyor..

Bugüne kadar yönetmelik değişikliklerinde, madde iptalinin hangi gerekçesi yayınlanmış, bir tane örnek gösterebilir mi, İlber Ortaylı..

Gösteremez..

Haydi onu gösterememesini mazur görelim..

Milli Eğitim Bakanlığı’na akıl veriyor da..

Danıştay 8. Dairesi’ne niye sormuyor, Ortaylı:

“5 yıl önce sana gelen bir davayı.. 5 yıl niye beklettin? Nisan ayında verdiğin kararın gerekçesini, Ekim ayına kadar niye beklettin?”

Buyursun, 8. Daire üyeleri, bunun da gerekçesini yazsın..

“İşimiz yoğundu” derse..

Açarım dosyaları, açarım kararları..

Üç ayda verdikleri kararları, 6 ayda verdikleri kararları yüzlerine vururum..

Ama bizde işler böyle yürüyor..

“Tayyip Erdoğan diktatör.. Yargıtay ve Danıştay da, Erdoğan’ın iki dudağının arasından çıkacaklara bakıyor” deniliyor..

Yargıtay’ı da.. Danıştay’ı da..

En kritik dönemlerde. En kritik kararlara imza atarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı yalnız bırakıyor.. Erdoğan’a gol atmaya kalkışıyor..

Bir de devamında..

Ne konuşacağı belli olan İlber Ortaylı gibi adamlar, Yargıtay’a çağrılıp, konuşma yaptırılıyor..

Kamuoyuna el üstünde takdim ediliyor..

Yani birileri soracak olursa, biz burdan haber verelim: “Bekri Mustafa, K. Ayasofya’ya imam olmuş.. Gerisini siz anlayın artık.”

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Danıştay’ın da dün 150. kuruluş yıldönümü idi..

Ant kararına yönelik bir haftadır yaptığımız eleştiriler, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın da gündeminde idi..

Erdoğna da sordu, “5 yıl neyi beklediniz” diye..

Danıştay Başkanı Zerrin Güngör de karşısında..

Sonra kürsüye gelen Güngör, “5 yıl neyin beklendiği”ni açıklamadı ama..

Eğer ant çok zorunlu bir konu idiyse.. O 5 yıl içinde bir nesil hiç ant okumadan ilkokulu bitirdi, ama..

Burdaki vehameti(!) ant lehine karar verenler ne ile izah edecekler bilinmez ama..

Zerrin hanım, Cumhurbaşkanı’na şu cevabı verdi:

“Danıştay’ın her iki fonksiyonu nedeniyle verdiği kararların hukuki sınırlar içinde, bilimsel yönden eleştirilmesi mümkündür. Yargı mensupları olarak kararlarımızın bilimsel eleştirisine her zaman açığız. Yargı kararlarının taraf menfaati bakışıyla değil objektif, bilimsel kriterlere göre değerlendirilmesinin hukukun gelişmesine katkı sağlayacağına inanıyoruz. Öte yandan özellikle yargılama süreci devam eden bir dava hakkında görüş beyan edilmesinin, hukuka, adalete ve yargıya olan güveni sarsacağı unutulmamalıdır.”

Davanın içeriği hakkında, diyelim cevap vermiyorsunuz.. Çünkü süreç devam ediyor..

Peki.. O dosyanın 5 yıl bekletilmesi.. Karar verildikten sonra da 6 ay gerekçe yazmak için bekletilmesine bir cevabınız yok mu?

O da mı, devam eden yargılama sürecine tabi?

Hani, temyiz üzerine, o konuda da, İdari Dava Daireler Genel kurulu bir karar verecek olsa, bekleyelim derim ama..

O konuya girmeden, dosya kapanacak..

Zerrin hanım da, “Şimdilik de olsa, Erdoğan’ın eleştirilerini, nasıl savurdum ama” diye, ekibini motive etmeye devam edecek!