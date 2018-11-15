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Başörtülülerin böyle bir ‘Devlet abisi’ yoktu!

15 Kasım 2018 Perşembe

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tak diye emretti..

Milli Eğitim Bakanlığı, şak diye gereğini yaptı..

Öğrenci andı ile ilgili Danıştay 8. Dairesi’nin kararının temyiz dilekçesinde, Milli Eğitim Bakanlığı’nın avukatları, biraz konunun dışına çıkarak, genel değerlendirmelerle, MHP Genel Başkanı’nı üzmüşler..

Salı günkü grup toplantısında konuyu gündeme getiren Devlet Bahçeli’nin tepkisi üzerine..

Milli Eğitim Bakanlığı, ant kararı ile ilgili temyiz dilekçesindeki o ifadeleri kaleme alan avukatı ve denetlemeyi gerektiği şekilde yapmayan bürokratı görevden aldı.

Ayrıca o ifadelerin de temyiz dilekçesinden çıkartıldığını açıkladı..

Hukukçular bilirler.

Olay aslında çok basit..

İktidarın kadrolaşamamasının bir sonucu bu..

Tepede Tayyip Erdoğan var..

“Öğrenci andı”nın kaldırılmasından yana bir Cumhurbaşkanı var..

Ama.. Aynı zamanda, “Türklük ile, veya başka bir etnik yapı ile de kavga etmek istemeyen” bir Cumhurbaşkanı’mız var..

Bakanlıktaki avukatlar ise..

“Bakanlık öğrenci andını kaldırmak istedi..  Danıştay iptal etti.. Şimdi temyiz dilekçemize her şeyi yazalım, öğrenci andının kaldırılmasını ölümüne savunalım ki, davayı kazanalım” mantığı ile..

Temyiz dilekçesine ilgili-ilgisiz her şeyi yazdılar..

Eski Türkiye’nin alışkanlığını bir defa daha tekrarladılar..

Ama..

Bu sefer duvara tosladılar..

Eski Türkiye’nin, geride kaldığını gösteren bir çıkış ile..

Görevlerinden oldular..

Bana kalırsa, biraz ağır bir ceza..

Ama..

İktidarın yapmak istedikleri ile..

Alt kadrolardakilerin uyumsuzluğunu sona erdirecek bir devrim olacak ise..

Gerekli/zorunlu bir uygulama oldu..

Niçin “gerekli bir uygulama” diyorum?

Eski Türkiye’deki o alışkanlığın acısını çok çektik de onun için..

Cumhurbaşkanı ve siyasi iktidarın söylemi ile, alt kadrolardakinin söyleminin birbiri ile çelişik olduğunu gösteren, çok daha uç örnekleri bire bir yaşadık da onun için..

Mesela?

Mesela, 2002’de AK Parti ezici çoğunlukla iktidara gelmiş.

Toplumsal mutabakat ile başörtü sorununun çözüleceğini seçmenine vaad etmiş..

Başbakan’ın eşi başörtülü..

Bakanların bir kısmının eşleri başörtülü..

Böyle bir siyasi iktidarın, başörtü karşıtlığı yapması mümkün mü?

Teorik olarak, mümkün değil..

Ama pratikte, tam aksi oluyor..

AİHM’de açılan başörtü yasağının insan hakkı ihlali olduğu gerekçeli meşhur davada, kendi eşi de başörtülü olan Abdullah Gül’ün Dışişleri Bakanlığı döneminde, bürokratlar AİHM’e yolladıkları cevap dilekçesinde, şunları iddia ediyorlar:

“Türkiye’nin laiklik ilkesi, çağdaş eğitim konusundaki tutumu, çağdaş eğitim ilkeleri, yasal düzenlemeler ve mahkemelerin aldığı kararlar gereği, Türkiye Anayasası din istismarını yasaklamaktadır. Türban, üniversitelerde laik eğitimle çeliştiği ve bağdaşmadığı, gericiliği teşvik ettiği için, türban yasağı Anayasa’ya uygundur.”

Hatta, AK Parti’nin iktidarının birinci yılında dahi..

Yani 2003 Kasım ayında dahi..

“Türban gericiliği teşvik etmekte, çağdaşlaşma yolunda geri adım olduğundan, laik eğitim ilkesine ters düşmektedir. Siyasilerce de şeriat bayraktarlığı için siyasi amaçlı kullanılmaktadır” ifadeleri ile, ek savunma da yapılmıştır.. Yapılabilmiştir..

Darbecilerin borusunun öttüğü..

Ergenekon’un hayatta olduğu..

Ahlaksız gazetecilerin, generallerle iş bitirerek siyasi iktidara tehditler savurduğu o günkü Türkiye’de, bazı akl-ı evveller de..

“Bak bak.. AK Parti aslında başörtü yasağının kalkmasını istemiyor.. AİHM’e yolladığı savunmada, yasağı savunuyor” diyerek, tehdit altındaki AK Parti’nin çaresizliği üzerinden, siyasi rant oluşturmaya çalışıyordu..

Aynı zamanda da bu örnek ile..

AK Parti’nin, bürokrasiye hakim olamadığını da görmüş oluyorduk..

O tarihlerde, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, Türk kimliğine yönelik bugünlerdeki bazı eleştirel bakış açılarına gösterdiği tepkiye benzer bir tepki koyacak, tesettürlülerin bir Devlet abisi olmadığı için..

AİHM’e o savunmayı yollayan bürokratlar görevden alınmıyor, “Sen bu ülkenin Başbakan’ının eşinin başındaki örtüyü görmüyor musun? Başörtülülere ettiğin o hakaretler, aynı zamanda amirin konumundaki Başbakan’a da hakarettir” itirazı, hiç kimse tarafından dillendirilmiyordu..

O yasakçı bürokratlar, CHP’li kadrolar tarafından el üstünde tutuluyor.. Devletin esas savunucuları gibi gösteriliyordu..

O bürokratlar, o ahlaksız iddiaları dile getirdikten sonra dahi, yıllarca görevde kaldılar..

Ne Devlet Bahçeli’nin kendisi..

Ne de..

Bugünkü Devlet Bahçeli’nin bir benzeri..

O tarihlerde, siyasi iktidara bir zılgıt çekip..

O bürokratların görevden alınmasını sağlayamadılar..

AİHM’deki başörtü yasağı ile ilgili dava, tüm Müslümanların davası idi..

Tepkisizlik, tüm Müslümanların sorunu idi..

Akit’e özel gibi görünen..

Ama, aslında yine tüm dindar insanları ilgilendiren başka örnekler de verebilirim..

Mesela..

Yine AK Parti’nin iktidarının ilk yılları..

İstanbul’da ikiz Sinagog saldırıları yaşanmış..

Ardından, durumdan vazife çıkartan, dönemin Jandarma Komutanı ve daha sonraki yıllarda Ergenekon davasından tutuklanan Şener Eruygur, Suriye’ye dil öğrenmeye giden 20 kadar kızı, özel ekip yollayarak derdest edip, Türkiye’ye getirtiyor. Büyük tantanalarla.. “Teröristler yakalandı” palavraları ile..

Akit de.. Her zamanki duyarlılığı ile, o genç kızların, sadece Arapça öğrenmek için Suriye’ye gittikleri, terör ile hiçbir ilgileri olmadığını, belgeleri ile ortaya koyuyor..

Kızların büyük çoğunluğu serbest kalıyor.. Sadece iki kişi tutuklanıyor. Daha sonra onlar da beraat ediyor.

Ama..

İlk aşamada Şener Eruygur’un iddialarını boşa çıkarttığımız için.. Cezalandırılmak isteniyoruz..

Jandarma Komutanlığı, İçişleri Bakanlığı’na yazı gönderiyor..

“Komutanımıza hakaret eden Akit gazetesine dava açılması”nı isteyen tehdit içerikli yazıyı yolluyor..

AK Parti’nin göreve getirdiği İçişleri Bakanı da..

“Emriniz, emirdir” deyip, Akit gazetesine dava açılması için, İstanbul Valiliği’ne yazıyı yönlendiriyor..

AK Parti’nin göreve getirdiği İstanbul Valisi de, Akit’e davayı açtırtıyor.. 

O dava.. 10 yıl sürdü.. 

AK Parti’nin iktidarında, darbeciler, Akit’i, AK Partili bürokratlara dava ettirdiler..

Ara ara, bazı içişleri bakanlarına biraz da espri ile karışık, “Bizi dava ettiniz, vazgeçmeyi düşünür müsünüz” dediğimizde..

“Aaa.. Öyle mi.. Vah vah vah”dan başka bir şey duymadık..

Alnımızın teri ile, yarım milyon liralık o davayı, 10 yıl sonra kazandık..

İşte böyle, bürokratlar ile, iktidarın.. Hatta darbeci bürokratlar ile, siyasi iktidarın uyumsuzluğu, her daim olagelmiştir..

Biz mağdur olduğumuzda, o çelişki giderilememişti. Türk etnik kimliğine laf edilince.. Anında refleks gösterildi..

 

YORUM YAZ

  • Mülüman TürkMülüman Türk1 sa önce
    "Biz mağdur olduğumuzda, o çelişki giderilememişti. Türk etnik kimliğine laf edilince.. Anında refleks gösterildi.." ifadenden anlaşıldığı üzre Türk değilsiniz. Peki siz hangi etnik guruptansınız beyfendi. Bakın milletin Türklüğüyle durmadan uğraşırsanız bir gün o milletin hışmına uğramanız kaçınılmaz olur. Bu ülke Türklerindir bunu kabullenin artık. Din ile ırkı karıştırıyorsun. O Türk etnik gurubu olmasa şu an sen dinini yaşayamıyor olacaktın. Emperyalizme ruhunu satmayan çoğunluk hala Türklerdedir. Birde sen kendini ve gazeteni hangi hakla Türklükle kıyaslarsın. İslam temeli konusunda brokratlar böylesi aymazlık yaparsa onu dersin. Örtü İslam demek değildir. Kadrolaşma konusunda hükümet her yere anlı secdeli diye fetöcüleri doldurmadı mı. O fetöcüler kendine saldırınca Müslüman Türkler kurtardı hükümeti. Bahçeliye de haksızlık ediyorsun, ben hiç oy atmadım ona ama adamın hakkını yeme. Dini hassasiyetlerde her zaman hükümetin yanında durdu. Ben Akpartiye oyumu atarken birileri Türklüğüme sövsün diye atmadım. Türk milletiyle bir sorununuz varsa onun kurduğu devlette yaşamazsınız. Dünyada 160 tan fazla devlet var, gidin efendim.
  • Aslan akbeyAslan akbey1 sa önce
    hep söylüyorum . akparti kendi tavanına sahip çıkmıyor. kendine oy verip bugünlere getiren anadolu insanının değil de metropol insanlarının oylarına talip bir parti haline geldi. o kada rkorkak ve tırsaklar ki, solculardan, feministlerden kadın derneklerinden korkuyolar. halbu ki Allahtan hakkıyla korkan başka bütün korkulardan endişelerden kurtulur yaa. insanlar toplum önünde akpartiyi savunamıyor artık. çünkü bir anlaişmazlık olsa akpartililer biliyoruz ki bizlere sahip çıkmayacak. ama karşı partiliye kendi partisi sahip çıkacaktır. adamlar karılarını döver, ama gene de partileri bir kelime etmez. solcu ya. asla birbirlerine laf etmezler. bizde birisi karısının bir isteğini ypamaz hoopp hemen akparti dahi sağcısı solcusu hepsi bir adamın üzerine atlar. adamı yaşarken öldürüler. bütün siyasi ve sosyal hayatı bitirilir. şimdi sen gel bu toplumdan yeni fatihler abdülhamidler bekle..
  • mizanmizan1 sa önce
    Mükemmel bir yazı olmuş. Teşekkürler, tebrikler.
  • Vatan TuranVatan Turan1 sa önce
    ... her ne pahasına olursa olsun Türk milleti yeni bir kurtuluş savaşı vermeli ve ihanet içindeki ...
  • bilal.bilal.1 sa önce
    yarın ahirette herkes hesaba çekilecek, biz müslümanlar datüm günahkarlar da... hiç bir IRK ÜSTÜN DEĞİLDİR. ÜSTÜNLÜK ANCAK VE ANCAK TAKVA İLEDİR.... DİYOR SALLALLAHÜ ALEYHİ VESELLEM....
  • İkrarİkrar2 sa önce
    Guzel bir gun dilegile,internet haberde uc bes diziye ceza kesilmisgelen sikayetler uzerine Rtukhakli olarak inceleyipcezasini ve geregini yapmis.aslikda dizilerin yerine daha guzel saglik beceri ulke carafiyasi insan zekasi buluslar birde fakir yasayankari ulke menfati gostetilse .dizi filim gibi tiyatro bunlar yine aslina donse salonlara.ki en azindan dizi yerine aile fertletine zaman ayirsa yarin ne yapacagina ve birazda butun gunun yorgundan kendine istirat firsati bulsa derin RTUK,e tesekurler.
  • MaliMali2 sa önce
    İyi ki kadrolaşmamışlar..Yoksa ... her sabah iki rekat ... için şükür namazı kılardık ...!!!
  • M aliM ali2 sa önce
    Ali bey yine hayret bir yazınızı okudum..Siz nasılkendinizi Türk kimliği ile bir tutarsınız. ...
  • mehmetcikmehmetcik2 sa önce
    Bu ulkeyi seviyorsak, kufretmeden, ayrimcilik yapmadan, birbirimize saygi ve sevgi gostermemiz gerekir. Devamli doldurusa geldigimizin farkindamisiniz. Bizi birbirimize dusurmek icin dahili ve harici dusmanlarimiz elinden geleni herseyi yapiyor. Biz savasla yenilemeyecek bir milletiz. Birbirimize saygi duymayi ogrendigimiz zaman herseyin ustesinden gelebiliriz. Yazarlarin, dusunurlerin, bu konuya hassasiyet gosterip insanlarimizi bolmekten ziyade, birlestiren yazilar yazip soylemlerde bukunmasi gerekir.. Bilmem anlatabildimmi.
  • mehmetcikmehmetcik3 sa önce
    Herseyi neden Bas Ortusune ve Bas Ortululere indexliyorsunuz, anlamak cok zor. Ulkeyi ve milleti birbirine baglayacak konu bulmak bu kadar zormudur??..
  • tuzcutuzcu3 sa önce
    Aaa öyle mi ....
  • Bekir özataBekir özata4 sa önce
    Bahçelinin başörtüsü ýasağının kalkması için göstermiş olduğu tavır duruş gözüne dursun MHP düşmanı
  • ramazanramazan4 sa önce
    İktidarın kadrolaşmaması mı ... daha nerede kadrolaşacak İmam hatip mezunu turizm İl müdürlüğünde görev yapıyor bu ülkede siz diyorsunuz ki İktidar kadrolaşmadı ...
  • Davur YılmazDavur Yılmaz5 sa önce
    Bu ülkede o kadar çok haksızlık var ki..
  • beyhudebeyhude6 sa önce
    Sayın Bahçeli son zamanlardaki olaylarla çok pis bir oyun oynuyorsunuz, bunun altında kalırsınız diye dış güçlere demedi, birilerine dedi. Bu birileri de iktidarda olabilir mi?
  • komünistkomünist7 sa önce
    ben CHPliyim CHP iktidarda olup ben mağdur olsam CHP kesinlikle benim oyumu alamazdı, benim verdiğim oy ile devletten maaş alacak ve beni mağdur edecek, ...
  • börü budunbörü budun7 sa önce
    adamın söyledikleri yenilir yutulur cinsten değil türk milletini aşşağılamamı dersin kendini türk kavramından uzak tutup başka bir kavimdenmiş gibi söylenmesinemi yanarsın yoksa durup durup seçim arefesi milleti germeyemi yanarsın yani o adam beni görevden alın demiş resmen açıklamalarıyla ya ne yapılmasını bekliyordunuz sayın yazar

Ali Karahasanoğlu

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