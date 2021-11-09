“Baş terörist” gitti, “Millet İttifakı’nı FETÖ destekliyor” diyen geldi!

Parasının bolluğundan mı, yoksa FETÖ’cü Hidayet Karaca’yı savunurken sarfettiği “O terörist ise, ben baş teröristim” sözünün arkasındaki gerçekten mi kaynaklı, bilemiyorum..

Lütfü Türkkan isimli küfürbaza yönelik, İyi Parti’den ciddi bir tepki hâlâ gelmedi..

İyi Parti’nin Genel Başkanı bir kadın..

İyi Parti içinde kadın milletvekilleri de az değil..

Bir tanesi çıkıp da “Yeter be! Nedir bu rezilliğimiz? Parası çoksa çok.. Parası batsın” diyemedi..

Bir tanesi çıkıp da, “Adam zaten baş terörist olduğunu itiraf etmiş. Hangi aklı başında insan, şehidin kardeşine sinkaflı küfür eder ki? Adam ‘Baş teröristim’ dediğine göre.. Şehidin kardeşine küfür etmesinde de bir gariplik olmasa gerek. Bu adamın gerçek yüzünü daha öncede görememişiz. Özür dileriz” diyemedi..

Bir yoklama çektiler..

“Grup başkanvekilliğinden istifa etti” dediler..

Kendi partilerinden herkesi dizginlemişlerdi ama..

Halk nezdinde tepkinin gittikçe büyüdüğünü görünce..

Bugünkü, adet olduğu üzere yapılacak grup konuşması öncesinde, grup başkanvekili seçimi bahanesi ile yapılan toplantıda, Genel Başkan Meral Akşener’in ifadeleri olarak, bazı cümleler basına sızdırıldı..

Ne demiş Asena?

Aslında halkın tepkisinin derecesini ölçmek için test olmak üzere kurguladıklarıcümleleri, İP’li yöneticiler sızdırdılar..

Szıdırmaya göre, Meral Akşener, toplantıda demiş ki:

“Bu olayı tasvip etmemiz mümkün değil. Bizi sahadan çekmek istiyorlar!”

İlk an, şöyle anladım..

Meral Hanım, Lütfü Türkkan’ı, İP’e girmiş bir kripto olarak yorumlayıp, partisini sahadan çekmek için bu milletvekilinin bir operasyon çektiğini iddia etmiş..

Öyle ya..

“Bizi sahadan çekmek istiyorlar” dediğine göre..

Olay da, Lütfü Türkkan’ın sözleri ekseninde yaşandığına göre..

Lütfü Türkkan, İyi Parti’yi sahadan çekmek için operasyon çekiyor olmalı..

Akşener’in sızdırılan konuşmasının devamında ise, şöyle deniliyor:

“Vatandaşla diyaloglarınızda soğukkanlılığınızı koruyun, öfkenize mağlup olmayın!’’

Meral Hanım bu cümlede, bambaşka bir noktaya savruluyor..

Adeta Lütfü Türkkan’ın savunarak, onun şahsında diğer İP milletvekillerine, “Sinirlenmeyin, sakin olun” tavsiyesinde bulunuyor..

Akşener’in ilk cümlesi ile ikinci cümlesi, birbiri ile çelişkili.

“Soğukkanlılığınızı koruyun, öfkenize mağlup olmayın!” cümlesi, şu açıdan da Meral Hanım’ın büyük bir çelişki içinde olduğunu, kafa karışıklığı yaşadığını ispatlıyor..

“Öfkenize mağlup olmayın” derken..

Meral Hanım, ne “öfke”sinden bahsediyor?

Öfke, aslında bir haksızlığa uğramayı da içinde barındırır..

Siz bir haksızlığa uğramış olacaksınız ki, öfke sahibi olasınız..

Lütfü Türkkan, hangi haksızlığa uğramış ki, “öfke” sahibi olmaya hakkı varmış gibi, algı oluşturuluyor..

Meral Hanım’ın sızdırılan cümlelerinin devamında da yine çelişkiler sürüyor.

Şöyle demiş, Meral Hanım:

“Gündemi değiştirmelerine müsaade etmeyeceğiz.”

Afedersiniz ama, küfrü eden senin grup başkanvekilin..

Eğer o küfür ile gündem değiştirilmek istendi ise..

Onu yapan, senin milletvekilin..

Senin yanındaki adam, şehidin bacısına küfür edecek..

Sen de, “Gündemin değiştirilmesine izin vermeyeceğiz” derken..

“Şehidin kardeşi, küfürü hakketti. Hakettiği küfür edildi. Ama biz gündemin, o küfür ekseninde oluşmasına izin vermeyeceğiz” mi demek istiyorsun, Meral Hanım?

Neresinden bakarsanız bakınız..

Meral Hanım’ın yoğun bir stres altında olduğu açık.

Üç cümlede, birbiri ile çelişkili ifadeler kullanabiliyorsa..

Kendi milletvekiline çakıp, sonra onu savunuyor, sonra tekrar ona ağır eleştiriler yöneltiyorsa..

Meral Hanım, HDP ile ittifak işinin, insanı nerelere getirdiğini görüp, yol yakınken yanlıştan dönmelidir.

Lütfü Türkkan’ın küfrü de..

Meral Akşener’in çaresiz açıklamaları da..

HDP ile yapılan ittifakın suçluluk psikolojisinin açığa çıkmasından başka bir şey değildir..

Bir yandan milliyetçilikten bahsedeceksiniz.. Diğer taraftan HDP ile ittifak yapacaksınız..

Sonra tekrar “HDP’yi, PKK’nın yanında konumlandırıyoruz” diyerek, bir önceki tavrınızın tersini dillendireceksiniz..

Hali ile yaptığınız danstan başınız dönecek..

Ve sonunda..

Böyle sağa sola saldırmaya başlayacaksınız.

Yaşanılan olayların özeti, işte bu..

Ve benim üzüldüğüm nokta..

İyi Parti içinde, kendisine saygı duyulacak birkaç kişiden birisi olan Yavuz Ağıralioğlu’nun da..

Lütfü Türkkan’ın küfürünün eleştirisini yaptıktan sonra..

O küfre mazeretler sunmaya kalkışmasıdır..

Yapmayın beyler..

Sizin gibi olmayan adamların kirlerini üzerinize sürmeyin..

Lütfü Türkkan değil mi ki, FETÖ’cü Hidayet Karaca tutuklandığında, “O terörist ise, ben baş teröristim” demiş..

Sizler değil misiniz, “Biz FETÖ’den, hep uzak durduk” diyen?

Adamın sözleri ortada..

Bu adam grup başkanvekiliniz olmuş..

Şehit bacısına küfür edince istifa etmiş..

Yerine kim gelmiş?

“Millet ittifakını FETÖ destekliyor” diyen Erhan Usta..

Sizin kadronuz bu mu?

Hepsi hepsi bu mu?

Başka adam bulamıyor musunuz?

İktidara yürüdüğünüzü iddia ederken, bir grup başkanvekiliniz gidip diğeri geliyor ve hangisini masaya yatırsak defolu çıkıyor..

Erhan Usta’nın sözlerini kabul etseniz, bir dert.. Sizi FETÖ kuklası olmakla suçluyor..

Erhan Usta’nın sözlerini “Yalan söylüyor” diyerek reddetseniz..

Yine olmuyor, çünkü o adamı dün grup başkanvekili seçtiniz..

Bir çağrı ile bitirelim:

İP içindeki dürüst isimler..

Bu kir içinde kendilerini temiz tutmaya çalışacaklarına..

“Şampanya patlatması” skandalından “hazine arazisini işgal”e, “kamu bankasına borcunu ödememesi”ne kadar bin bir türlü rezilliğe imza atanları terkedip, “Gençliğimizin hayali idi” dediğiniz Ayasofya’nın açılmasından, daha başka onlarca ideallerinizi gerçekleştirme yolunda büyük adımlar atanlara destekçi olunuz..