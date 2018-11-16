Bak Başbuğ paşa, imam hatipler neden artıyor!

Cevabını bilmiyormuş gibi, sormuş İlker Paşa: “İmam hatipler neden çoğalıyor?”

Çünkü İlker Paşa..

Daha fazla din eğitimi alan gençler, sizin, avanenizin yalanlarına kanmıyorlar..

Sizin palavralarınızı sorguluyorlar..

Onun için de, imam hatipler artmalı.. Artıyor..

Bak İlker Başbuğ Paşa..

Senin imam hatip karşıtı o yazını yayınlayan Cumhuriyet’ten, birkaç haber vereceğim..

İmam hatiplere ne kadar çok ihtiyacımız olduğunu, mevcut sayısının yetersiz olduğunu sen de anlayacaksın..

Senin yazının anonslandığı sayfada, senin fotoğrafının hemen altındaki haberde..

Genelkurmay İstihbarat Daire Başkanı İsmail Hakkı Pekin’in bir açıklaması var..

Diyor ki Pekin: “Yeşil kod adlı Mahmut Yıldırım yaşıyor. Kanser hastası..”

Bak şimdi İlker Paşa....

İmam hatiplere ne kadar ihtiyacımız var, gör..

İsmail Hakkı Pekin’in yıllarca işgal ettiği koltuğa, bir imam hatiplinin oturmasının ne kadar büyük önemi var, bak ve gör..

Kim bu Mahmut Yıldırım?

Onlarca cinayette parmağı olduğu belirtilen, aslında Kürt ama, derin devlet safında, Güneydoğu’da birçok faili meçhul cinayete imza atmış bir kişi..

Aleyhinde yakalama kararları var..

Taa 1990’lardan bu yana..

Ama.. Yakalanamıyor...

Yaşıyor mu, yaşamıyor mu, o bile belli değil..

Yıllarca TSK’da generallik yapmış İsmail Hakkı Pekin..

Fazladan bir de İstihbarat Daire Başkanlığı yapmış bu general..

Gerçekten işini başarı ile yapan bir komutan olsa idi..

Görevde olduğu dönemde, avucunun içini bildiği gibi, Mahmut Yıldırım’ın da yerini bilirdi ama..

Ya bildiği halde yakalatmadığı için..

Ya da başarısızlığından dolayı, bir derin adam, yıllardır gizemli konumunu sürdürmüş..

Pekin gibiler yerine..

İşini Allah rızası için ve dört dörtlük yapacak generallerin oturması için, imam hatipler zorunlu...

PKK’yı, 35 yılda bitiremeyen, ama başörtülüleri kapı kapı fişleyen generaller yerine, asli işini yapacak generallerin olması için, imam hatipler ihtiyaç..

Dünyada maaş aldığı işini, hakkı ile yapmazsa, ahirette hesabını vereceğine inanan insanlarla terör sona ereceği için, imam hatipler gerekli..

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Devam ediyorum, İlker Başbuğ’un, imam hatip karşıtı yazısını, büyük bir aşk ile yayınlayan Cumhuriyet’teki, imam hatip mezunu eksikliğinin hangi hokkabazlıklara yol açtığını gösteren somut bilgileri aktarmaya..

Cumhuriyet’te bir başka haber..

“Fesliyi ziyaret insaniymiş” diye başlık atılmış.

Tarih bilgileri yok.

Bilgileri olsa da, kıyas mantıkları yok..

Hakperestlik diye bir dertleri yok..

Olmadığı için de, lafın nereye gideceğini bilmiyorlar..

Fes dedikleri başlığın, bir dönem, Mustafa Kemal’in de kafasında olduğunu unutmuşlar..

Kadir Mısıroğlu’a vuralım derken, ona “fesli” diye hakaret etmek isterlerken..

Yücelttikleri M. Kemal’e de vurduklarının, hakaret ettiklerinin farkında bile değiller..

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Yine aynı Cumhuriyet’ten bir başka haber..

“İDO seferleri durduruyor” diyorlar.

Karara gerekçe olarak da son dönemdeki döviz kurundaki yükselişe karşın, fiyat artışı taleplerinin kabul görmemesini gösteriyor Cumhuriyet’teki arkadaşlar.

Cumhuriyet’teki arkadaşlar, klasik liselerde, bilimin ışığında, matematik, fen derslerini öğrenmeleri ile, her şeyi düzgün yapabilselerdi..

Okullarda okutulan pozitif bilim derslerinin yanı sıra, vicdan, hak, ahiret inancı gibi kavramlara ihtiyaç olmasaydı..

Cumhuriyet’in klasik liselerden mezun muhabirleri, böyle akla ziyan, maddi gerçeklere aykırı bir habere imza atmazlardı..

İstanbul’da yaşayan herkes biliyor ki, AK Parti iktidarı döneminde hizmete giren Marmaray ile, İstanbul’un Avrupa ve Asya yakalarındaki insanlar, yaya olarak 5 dakikada karşı kıtaya geçebiliyorlar. Günde 200 bin insan, Marmaray’ı kullanıyor..

2013’e kadar, böyle bir hizmet yoktu..

2013’te devreye girdi..

Hali ile..

Deniz otobüslerinin müşterileri de azaldı..

Döviz kurunun da belki küçük bir etkisi vardır ama..

Esas sorun, vatandaşın 5 dakikada Marmaray ile karşı kıtaya geçmesindeki pratikliktir..

Klasik lisede, matematiği öğrenirsiniz. Feni öğrenirsiniz.. Biyolojiyi öğrenirsiniz ama..

Vicdanı bu kadarcık öğrenebilirsiniz..

Haksızlık etmemeyi, dürüst olmayı, bu kadarcık öğrenirsiniz..

Bu kadarcık öğrendiğiniz için de, şu veya bu çıkarınız için, böyle yalanlar savurursunuz..

Tek sebep, döviz kurundaki oynama imiş gibi, maddi gerçeklerle de çelişen haberler yazarsınız..

Gerçekleri bilen vatandaşlar, sizlere inanmazlar..

Allah korkusu olan, hak hukuk bilen, vicdanlı insanları tercih ederler..

Çocuklarını da öyle yetiştirmek için, koşa koşa imam hatiplere yazdırırlar..

İmam hatipler, bunun için çoğalır..

Tamam mı, İlker Paşa..

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Bir somut örnek daha vereyim..

Yine, İlker Paşa’nın imam hatiplerin artmamasını istediği yazının yayınlandığı Cumhuriyet’te birinci sayfada başlığı verilmiş..

“Göçmen aileye aşı yok” diyor, başlıkta..

“Suriyeli göçmenlere etmedik hakaretleri bırakmayan solcular, imana mı gelmişler” diye merak edip okuduğunuzda..

Yine vicdansızca yapılmış bir çarpıtma ile karşı karşıya olduğunuzu görüyorsunuz..

Aslında, başlıkta sundukları gibi, “Göçmene aşı yok” diye bir maddi veri yok..

İstanbul’da hastanelerde bebeklerine aşı yaptırmak isteyen göçmenler geri çevriliyor diye yazmışlar da..

Haberin devamını okuduğunuzda, “geçici konaklama yapan göçmenlerin, son bulundukları ilde de aşı hizmetinden yararlanabilecekleri”ne dair bir bilgilendirme yazısını, imam hatip havası teneffüs etmemiş Cumhuriyet’çiler almışlar, “Göçmene aşı yok” diye çarpıtarak veriyorlar..

Göçmene, daimi kaldığı yerde aşı var..

Bu tartışmasız..

Geçici konakladıkları yerlerde ise, mükerrerlik olmaması için tereddüt duyulmuş, onun da takibinin mümkün olduğuna ilişkin tespitler yapılıp, “geçici konaklanılan yerde de, göçmenler aşı hizmetinden yararlanır” diye, yazı gönderilmiş..

O zaman, “Göçmene aşı yok” başlığı doğru mu?

Yalan..

Hem de kuyruklu yalan..

Bu kuyruklu yalanların arasından, İlker Paşa kafasını çıkarıyor, soruyor: “İmam hatipler neden çoğalıyor?”

İşte bu kuyruklu yalanlar çoğalmasın diye, imam hatipler çoğalıyor, paşam..

Anladın mı?