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Bak Başbuğ paşa, imam hatipler neden artıyor!

16 Kasım 2018 Cuma

Cevabını bilmiyormuş gibi, sormuş İlker Paşa: “İmam hatipler neden çoğalıyor?”

Çünkü İlker Paşa..

Daha fazla din eğitimi alan gençler, sizin, avanenizin yalanlarına kanmıyorlar..

Sizin palavralarınızı sorguluyorlar..

Onun için de, imam hatipler artmalı.. Artıyor..

Bak İlker Başbuğ Paşa..

Senin imam hatip karşıtı o yazını yayınlayan Cumhuriyet’ten, birkaç haber vereceğim..

İmam hatiplere ne kadar çok ihtiyacımız olduğunu, mevcut sayısının yetersiz olduğunu sen de anlayacaksın..

Senin yazının anonslandığı sayfada, senin fotoğrafının hemen altındaki haberde..

Genelkurmay İstihbarat Daire Başkanı İsmail Hakkı Pekin’in bir açıklaması var..

Diyor ki Pekin: “Yeşil kod adlı Mahmut Yıldırım yaşıyor. Kanser hastası..”

Bak şimdi İlker Paşa....

İmam hatiplere ne kadar ihtiyacımız var, gör..

İsmail Hakkı Pekin’in yıllarca işgal ettiği koltuğa, bir imam hatiplinin oturmasının ne kadar büyük önemi var, bak ve gör..

Kim bu Mahmut Yıldırım?

Onlarca cinayette parmağı olduğu belirtilen, aslında Kürt ama, derin devlet safında, Güneydoğu’da birçok faili meçhul cinayete imza atmış bir kişi.. 

Aleyhinde yakalama kararları var..

Taa 1990’lardan bu yana..

Ama.. Yakalanamıyor...

Yaşıyor mu, yaşamıyor mu, o bile belli değil..

Yıllarca TSK’da generallik yapmış İsmail Hakkı Pekin..

Fazladan bir de İstihbarat Daire Başkanlığı yapmış bu general..

Gerçekten işini başarı ile yapan bir komutan olsa idi..

Görevde olduğu dönemde, avucunun içini bildiği gibi, Mahmut Yıldırım’ın da yerini bilirdi ama..

Ya bildiği halde yakalatmadığı için..

Ya da başarısızlığından dolayı, bir derin adam, yıllardır gizemli konumunu sürdürmüş..

Pekin gibiler yerine..

İşini Allah rızası için ve dört dörtlük yapacak generallerin oturması için, imam hatipler zorunlu...

PKK’yı, 35 yılda bitiremeyen, ama başörtülüleri kapı kapı fişleyen generaller yerine, asli işini yapacak generallerin olması için, imam hatipler ihtiyaç..

Dünyada maaş aldığı işini, hakkı ile yapmazsa, ahirette hesabını vereceğine inanan insanlarla terör sona ereceği için, imam hatipler gerekli..

Devam ediyorum, İlker Başbuğ’un, imam hatip karşıtı yazısını, büyük bir aşk ile yayınlayan Cumhuriyet’teki, imam hatip mezunu eksikliğinin hangi hokkabazlıklara yol açtığını gösteren somut bilgileri aktarmaya..

Cumhuriyet’te bir başka haber..

“Fesliyi ziyaret insaniymiş” diye başlık atılmış.

Tarih bilgileri yok.

Bilgileri olsa da, kıyas mantıkları yok..

Hakperestlik diye bir dertleri yok.. 

Olmadığı için de, lafın nereye gideceğini bilmiyorlar..

Fes dedikleri başlığın, bir dönem, Mustafa Kemal’in de kafasında olduğunu unutmuşlar..

Kadir Mısıroğlu’a vuralım derken, ona “fesli” diye hakaret etmek isterlerken..

Yücelttikleri M. Kemal’e de vurduklarının, hakaret ettiklerinin farkında bile değiller..

Yine aynı Cumhuriyet’ten bir başka haber..

“İDO seferleri durduruyor” diyorlar.

Karara gerekçe olarak da son dönemdeki döviz kurundaki yükselişe karşın, fiyat artışı taleplerinin kabul görmemesini gösteriyor Cumhuriyet’teki arkadaşlar.

Cumhuriyet’teki arkadaşlar, klasik liselerde, bilimin ışığında, matematik, fen derslerini öğrenmeleri ile, her şeyi düzgün yapabilselerdi.. 

Okullarda okutulan pozitif bilim derslerinin yanı sıra, vicdan, hak, ahiret inancı gibi kavramlara ihtiyaç olmasaydı..

Cumhuriyet’in klasik liselerden mezun muhabirleri, böyle akla ziyan, maddi gerçeklere aykırı bir habere imza atmazlardı..

İstanbul’da yaşayan herkes biliyor ki, AK Parti iktidarı döneminde hizmete giren Marmaray ile, İstanbul’un Avrupa ve Asya yakalarındaki insanlar, yaya olarak 5 dakikada karşı kıtaya geçebiliyorlar. Günde 200 bin insan, Marmaray’ı kullanıyor..

2013’e kadar, böyle bir hizmet yoktu..

2013’te devreye girdi..

Hali ile..

Deniz otobüslerinin müşterileri de azaldı..

Döviz kurunun da belki küçük bir etkisi vardır ama..

Esas sorun, vatandaşın 5 dakikada Marmaray ile karşı kıtaya geçmesindeki pratikliktir..

Klasik lisede, matematiği öğrenirsiniz. Feni öğrenirsiniz.. Biyolojiyi öğrenirsiniz ama..

Vicdanı bu kadarcık öğrenebilirsiniz..

Haksızlık etmemeyi, dürüst olmayı, bu kadarcık öğrenirsiniz..

Bu kadarcık öğrendiğiniz için de, şu veya bu çıkarınız için, böyle yalanlar savurursunuz..

Tek sebep, döviz kurundaki oynama imiş gibi, maddi gerçeklerle de çelişen haberler yazarsınız..

Gerçekleri bilen vatandaşlar, sizlere inanmazlar..

Allah korkusu olan, hak hukuk bilen, vicdanlı insanları tercih ederler..

Çocuklarını da öyle yetiştirmek için, koşa koşa imam hatiplere yazdırırlar..

İmam hatipler, bunun için çoğalır..

Tamam mı, İlker Paşa..

Bir somut örnek daha vereyim..

Yine, İlker Paşa’nın imam hatiplerin artmamasını istediği yazının yayınlandığı Cumhuriyet’te birinci sayfada başlığı verilmiş..

“Göçmen aileye aşı yok” diyor, başlıkta..

“Suriyeli göçmenlere etmedik hakaretleri bırakmayan solcular, imana mı gelmişler” diye merak edip okuduğunuzda..

Yine vicdansızca yapılmış bir çarpıtma ile karşı karşıya olduğunuzu görüyorsunuz..

Aslında, başlıkta sundukları gibi, “Göçmene aşı yok” diye bir maddi veri yok..

İstanbul’da hastanelerde bebeklerine aşı yaptırmak isteyen göçmenler geri çevriliyor diye yazmışlar da..

Haberin devamını okuduğunuzda, “geçici konaklama yapan göçmenlerin, son bulundukları ilde de aşı hizmetinden yararlanabilecekleri”ne dair bir bilgilendirme yazısını, imam hatip havası teneffüs etmemiş Cumhuriyet’çiler almışlar, “Göçmene aşı yok” diye çarpıtarak veriyorlar..

Göçmene, daimi kaldığı yerde aşı var..

Bu tartışmasız.. 

Geçici konakladıkları yerlerde ise, mükerrerlik olmaması için tereddüt duyulmuş, onun da takibinin mümkün olduğuna ilişkin tespitler yapılıp, “geçici konaklanılan yerde de, göçmenler aşı hizmetinden yararlanır” diye, yazı gönderilmiş..

O zaman, “Göçmene aşı yok” başlığı doğru mu?

Yalan..

Hem de kuyruklu yalan..

Bu kuyruklu yalanların arasından, İlker Paşa kafasını çıkarıyor, soruyor: “İmam hatipler neden çoğalıyor?”

İşte bu kuyruklu yalanlar çoğalmasın diye, imam hatipler çoğalıyor, paşam..

Anladın mı?

 

YORUM YAZ

  • AbdiAbdi5 dk önce
    Pasa pasa git duvarinin onundeagla icin acilsin,shalom
  • Ahmet KösecilerAhmet Köseciler16 dk önce
    hahahah öldüm gülmekten. imam hatiplerin artması eğitimi baltalıyor ve böylelikle eğitimsiz bireyler türüyor ve devamında akp oyları azalmıyor. bunu ben değil kendi adamınız söyledi, eğitim seviyesi yükseldikçe akp oyları azalıyor diye. amacınız gerçekten dindar nesil yetiştirmek olsa zaten bu din tüccarı haramzadeleri bir dakika koymaz insanlar yerinde.
  • mizanmizan28 dk önce
    Bence muhafazakar değerleri savunanlarda ya özgüven eksikliği var ya fazla hassasız. Yazıya bahis kişi batı argümanlarıyla ömrünü geçirmiş kendi kültürüyle alakası zayıf biri. Bu adamın dediklerinin benim için hiç bir önemi yok. Şu an etkin bir insan mı değil, ne lüzum onu kaale alayım. Aynı şey fırıldak Ahmet Hakan denen kişi için. Yok üstat Kadir Mısıroğlu'na şunu dedi bunu dedi. Bu kişi küfretse ne olur. Bilgisi sadece incir çekirdeğini dolduran bir adam. Yok efendim Kırık Mine şunu dedi... Yahu bırakın Allah aşkına. Çapsız insanlara çap kazandırmayın Lütfen....
  • Nuran DevresNuran Devres32 dk önce
    ... İHL lerden mezun olanlar vicdanlı, hakkaniyetli mi oluyorlar yani? ...
  • ilyasilyas40 dk önce
    Bostancı'da oturan bir vatandaş nasıl 5 dakika'da marmaray ile karşıya geçecek? ido neden özelleştirildi? benim, karanlık ortamda ve yeraltı gibi mekanlarda durma fobim var ise marmaray'a da binemiyorsam ne olacak? baliyo hattını düzelteceğiz dediniz, 10 yıldır o hat kapalı. alınan trenler çürüdü. bunlar da mı yalan
  • İsa KESKİNİsa KESKİN1 sa önce
    Ara vapuru yandan çarklı nostaljisini yaşayan bir kaç hayrandan başka yolcusu kalmamış salınım katsayısı yüksek manzarası hatrına bindiğimiz vapurları da mı dert. Demek tek derdimiz ara vapuru ha! Tövbe ,tövbe!Ayrıca Ali Bey sizlerden Allah razı olsun. Diğer gazeteler de sizin gibi demokrat olup yorum yapma düşünce açıklamaya fırsat verseler keşke.
  • ErcanErcan1 sa önce
    İmam Hatiplilerin olmadığı için Yeşil'in yakalanmasını söylüyorsun, Tahir Elçi'yi vuran silahın niçin bulunamadığı ...
  • vatandaşvatandaş1 sa önce
    Sevgili kardeşim paşa için eleştirine katılıyorum ama imam hatipler için çok fazla iyimser olduğunuzu düşünüyorum.sonuçta o okullarda diğer okullardan bir farkı var mı ki öyle düşünüyorsunuz.benim kanaatim sizin dediğiniz gibi okul göremiyorum çok özür dileyerek söylüyorum
  • I.gencI.genc1 sa önce
    IHL OLMASAYDI TC NIN TAPUSUNU ISGALCILERE TESLIM EDERDIN PAŞA PAŞA
  • kadir çetinkadir çetin1 sa önce
    mahmut yıldırımda imam hatip mezunu. biz bunlara din düşmanı ,münafık deyince kızıyorlar. adamların alerjisi var islama
  • ahmet vedciahmet vedci1 sa önce
    hangi milletvekilinin oğlu-kızı imam hatip e gidiyor acaba?
  • bir dostbir dost1 sa önce
    ... tabi tabi...
  • Aydın entelAydın entel1 sa önce
    Ehmmmanalitik angumanlara donanımlı örgütsel halklar rasyonel.elitist olmalıdır. Batı relativizmi mutlakaentellektuelevrensel demokrasihegomanyasininhalkın özgün düşüncesine yararlar veyaaykirilari irdelenmesi sorgulanmalidir .bu bağlamda ehmmm kavramlara elde edilen veriler pozitivizmin yukseltisidir.
  • KOCATEPEKOCATEPE1 sa önce
    "İMAMA HATİPLİLİK RUHU" ÖNEMLİ BİRNÜVE. YERLİ ve MİLLİ BİR EĞİTİM SİSTEMİ. ANCAK GELİŞTİRMEK ve GENİŞLETMEK ZORUNDAYIZ. YÜKSEK ÖĞRETİME YÖNELİK SÜPER ANADOLU İMAM HATİP LİSELERİ YANINDA, TÜRKİYENİN TEKNİK ALTYAPISI İÇİN ELAMAN YETİŞTİRMEYE YÖNELİK "TEKNİK İMAM HATİP LİSELERİ" AÇILABİLİR, TARIM ve HAYVANCILIK, SANAYİDE TEKNİK ELAMN V.S GİBİ, BÖYLECE İLERİDE İMAM HATİP ÇIKIŞLI İŞ ARAYAN BİR YIĞILMAYI DA ÖNLEYEBİLİRİZ. SAYIN YAZAR LÜTFEN BU KONUDA BİR YAZI KALEME ALALIM. KARŞI TARAFIN KASITLI ELEŞTİRİLERİ BİZİM İÇİMİZDE YAPACAĞIMIZ HAKLI ELEŞTİRİ ve FİKİR CİMNASTİĞİNİ DE ENGELLEMESİN. BU FIRSATLA İMAMA HATİP OLAYINI ÜLKEMİZİN İHTİAYAÇLARI DOĞRULTUSUNDA DAHA DA GELİŞMİŞ BİR EĞİTİM SİSTEMİ İÇİN BİR FIRSAT BİLELİM. SAYGILARIMLA
  • AYDINAYDIN1 sa önce
    MADEM İMAM HATİPLİ OLMAK IO KADAR İYİ NİYE AKP M. VEKİLLEİR BAKANALRI BAŞBAKANLARI BÜRÜKRATLARI ÇOCUKLARINI İMAM HATİBE GÖNDERMİYORLARDA GENELLİKLE AVRUPAİ OKULLARI RESCİH EDİYORLAR...
  • AcizAciz1 sa önce
    Ali abi istediğiniz kadar yazın anlamaz çünkü ALLAH anlama kabiliyetini almış slm ve dua
  • İbrahim M.İbrahim M.2 sa önce
    ... (sana göre) daha iyi mi?
  • Murat BULUTMurat BULUT2 sa önce
    Doğruları öğrenmeye herkesin hakkı var. İlker paşada doğruları öğrenir inşaallah
  • vatandas bekir vatandas bekir 2 sa önce
    Sayin yazarım katrani ne kadar isitsan isitşekere dönmez .bu inkar .nankör .yalancı .iftira .çamur .Tayfasıiflah olmaz .bunların cogunu klonlamislar hep aynı telden çalarlar çünkü doğuştan yeminli dir ler ....
  • ÇoğalırÇoğalır2 sa önce
    Devr-i AKP ...
  • GakkoşGakkoş2 sa önce
    Yahudi ağlama duvarında zırlayan bir BORU'dan beklenen bir hareket.
  • YILMAZ ŞEKERCİYILMAZ ŞEKERCİ2 sa önce
    HARİKA BİR YAZI OLMUŞ..
  • bilal.bilal.2 sa önce
    Selamun aleykumAli abi. tamam kabul imam hatipler artsın ama; imam hatipteki hocalarımızın çoğu müfredattan ve uygulamalardan hoşnut değiller. İmam hatipler daha aktif ve daha iyi olması için hocalarımıza kulak vermek lazım. Maalesef ki imam hatipler de şu üniversite sınavlarına kurban edilmektedir. kuran ve sünnet ikinci, üçüncü ve hatta dördüncü sıraya atılmaktadır öğrenci ve veliler tarafından. maalesef ki hakikat bu. onun içindir ki imam hatipler hocalarımızın katılımıyla yeniden düzenlenmeli allah rızası için....
  • UmutluUmutlu2 sa önce
    Bu yazar yazdıklarına ...
  • hasanhasan2 sa önce
    ... birinin yuzunden
  • BerkBerk2 sa önce
    Yahu vicdan, hak, doğruluk, dürüstlük diye yazmışsın ..  
  • Ibrahim akIbrahim ak2 sa önce
    Ihl nin çoğalmasının bir nedeni de yillarca zorla kat sayi zulmu yaptilar halk mecvuren tercih etmedi simdi aslına donuyor bunlar ihlerde hamgi dersler okutulur normal liselerden ne farki var bilmezler ki bi de cuma namazinin hangi gün olduğunu bilmezler deyince kizan tipler
  • OzanOzan2 sa önce
    17 yıl da ki Türkiye deki ilerlemeleri yazarmısınız PKK bitti mi ? halkın gelir refah seviyesi arttı mı ? 17 yılda bu ülkede olum olarak neler değişti yazarmısınız ... peki eyyyyyy Müslüman Din kardeşim Müslüman halkın için ne yaptın ? Yaz gazeteci yaz bunları yaz.
  • MahoagaMahoaga3 sa önce
    LAV antitank silahına "bunlar silah değil, boru" diyen,Mekke'de, Medine'de değil de, Yahudilerin meşhur AĞLAMA DUVARI'nda ellerini duvara aynen yahudiler gibi koyup dua eden bu 'paşa' gerçekten kimlerin 'paşa'sı acaba?
  • erden canerden can3 sa önce
    Selamunaleykum ali bey yazinizi cok begenerek okudum yuce allahim sizleri maddi manevi butun sikintilardan kurtarsin dunyada ahirette af ve afiyet versin amin amin amin
  • saaresaare3 sa önce
    dinini ogrenmis imanli bir genclik ve millet icin imam hatipler olmazsa olmazdir. al sana cevap pasa bozuntusu. gerci sende biliyorsun bu cevabi ama sizin isiniz gucunuz seytanlik oldugu icin...sizin icinize seytan kacmis, seytan sizin gibilere sagdan yanasmis, yasasin cehennem hakkin karsisinda olan siz ve sizin gibi guruha...
  • yalcinyalcin3 sa önce
    ali bey bunlar adam olmaz. bunlar atam dedikleri ve devrinin en modern insani olduklarini iddia ettikleri kamal efendinin, insanlarin kilik kiyafetiyle ugrasacak kadar modern cahil oldugunun bile farkinda degiller.insanlarin kilik kiyafetiyle ugrasanlara insanlar o gunde bu gunde nereleriyle guluyor acaba. yabancilar eminim bi yerleriyle gulmuslerdir ve halada guluyorlardir ama kamal efendi kendi adamlari oldugu icin sirtini yere vermez ve methiyeler dizerler. bu ahmaklarda ovunurler yabancilar bile bizim atamizi ovuyor diye. halbuki ovecekler tabi, adam zaten onlardan ))
  • İkrar İkrar 3 sa önce
    Bir sen soyle birde beni dinlermusin,pasa.belki asker olarak halki yetkilerinizle korkutdunuz lakin,Allahi ve vicdani unuttunuz.
  • MisafirMisafir3 sa önce
    Tamam cumhuriyet gazetesi kapansın. İmam hatipler azalsin olsun bitsin.
  • HasanHasan3 sa önce
    Çokluk mu önemli kalite mi ...
  • Mehmet Coşkun Mehmet Coşkun 4 sa önce
    Tam da oyle zaten o fetoculer nerde yetisti acaba yuzde doksani feto okullarindan ve imamhatiplerden mezun ayrica imam hatiplerin kontenjanlarini da goruyoruz kimse secmiyor zorunlu sectirmelerine ragmen kampanya duzenlemelerine ragmen bos okullar cunku ici bos veliler gondermek istemiyor bu zamanda bu iktidarda bile bos kaliyorsa varin siz dusunun sizler gibi kindar nesil yetisiyor...Senin tek sorunun ataturkle solcularla bunun icin para aliyorsun birgun bu kosede emeklinin asgari ucretlinin memurun darda zorda kalmis gecinemeyen insanlarin sorunlarina deginmedin cunku oyle ysparsan diger yazarlar gibi kapinin onune konursun
  • ramazanramazan4 sa önce
    Siz çok haklısınız heryer İmam hatip olsun ... nasıl olacak bu işler peki buna da bir çare bulsa imamlarımız okusalar
  • ayhanayhan4 sa önce
    hayırlı sabahlar muhterem editör; evvelki gün sehven japon alfabesi karakter sayısında yapmış olduğum. hatayı düzeltmişsiniz dikkatiniz için teşekkür ederim.
  • ayhanayhan4 sa önce
    bölücülüğe, ateizme, anarşiye, terör örgütlerine destek veren, yalan haber yapıp okurlarını kasten gazlayan ve motive eden, sadece islam(başka dinlerle meselesi yoktur) karşıtlığı yapan, adı öztürkçe olmayan aslında halkın idaresi(ulusun egemenliğicumhuriyet oluyor yani) anlamında arapça olan isim takarak çıkardığı 35 bin civarında tirajla İslam düşmanı para babalarının ve holdinglerin destek verdiği ,maalesef devlet kurumlarının mecburen(nedense) aldığı ve kitle beyin travmalarına sebep olan, iftira atan, halkı kin ve düşmanlığa teşvik eden, çamur deryası olması sebebiyle adının çamuriyet olması gereken bir pislik kaynağıdır. "şüphesiz ki müşrikler pisliktir..".arapçasını bilmezler latin alfabesiyle (savaş açtıkları diyanetin mealidir)yazayım; (innemâl muşrikûne necesun) hatam varsa bilenler kusuruma bakmasın lütfen...onlardan olup da yorum yazan varsa gıcık olacaktır ancak amacımda zaten gıcık olanlara gıcıklık yapmaktır.kalın sağlıcakla.
  • BaşeğmezBaşeğmez5 sa önce
    İslam dinini gerçek manada yaşayankişitabii ki daha dürüst olur ve yaptığı her işte Allah ın rızasını gözetir.
  • KomünistKomünist8 sa önce
    İmam hatipler zorla dayatıldığından artmasın ...

Ali Karahasanoğlu

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