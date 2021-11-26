  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ali Karahasanoğlu
Ali Karahasanoğlu
TÜM YAZILARI
Abdurrahman Dilipak
Abdurrahman Dilipak

Abdurrahman Dilipak

26 Kasım 2021

İnsanların çoğu hüsrandadır
Ahmet Gülümseyen
Ahmet Gülümseyen

Ahmet Gülümseyen

26 Kasım 2021

Spor turizmi ve ‘tencere’ ve ‘tavacılar’!
Ahmet Varol
Ahmet Varol

Ahmet Varol

26 Kasım 2021

Halk mı anlaştı Hamduk mu?
Ali Karahasanoğlu
Ali Karahasanoğlu

Ali Karahasanoğlu

26 Kasım 2021

Atatürkçü hakime hanım, yaptı yapacağını!
Hüseyin Öztürk
Hüseyin Öztürk

Hüseyin Öztürk

26 Kasım 2021

Medeniyetimize Düşmanlıktan Vazgeçmiyorlar
Kenan Alpay
Kenan Alpay

Kenan Alpay

26 Kasım 2021

Pazardaki Düşman, Döviz Kurundaki İhanet ve Direnen Soğan

Murat Alan
Murat Alan

Murat Alan

26 Kasım 2021

Brezilya’ya bak, Türkiye’deki oyunu gör
Prof. Dr. Ahmet Maranki
Prof. Dr. Ahmet Maranki

Prof. Dr. Ahmet Maranki

26 Kasım 2021

Türk Devletleri Teşkilâtı-Aksakallar Şurası!
Şevki Yılmaz
Şevki Yılmaz

Şevki Yılmaz

26 Kasım 2021

Yalanla abâd olunmaz!
Yaşar Değirmenci
Yaşar Değirmenci

Yaşar Değirmenci

26 Kasım 2021

Sohbetsiz olmaz!

Dolar düşecek mi? İslam Memiş açıkladı
Ekonomi

Dolar düşecek mi? İslam Memiş açıkladı

Dolar/TL kurunda son günlerde yaşanan dalgalanmaya ilişkin ekonomist İslam Memiş'ten çarpıcı uyarılar geldi.
Türkiye'yi sarsan rapor! Müslüme'nin dedesi babası çıktı
Gündem

Türkiye'yi sarsan rapor! Müslüme'nin dedesi babası çıktı

Mersin'de kaybolduktan 10 gün sonra cansız bedeni bulunan 3 yaşındaki Müslüme'nin ölümüyle ilgili ortaya çıkan rapor Türkiye'yi dehşete düşü..
Borçlarını ödemezlerse... Havalimanını Çin'e vermek zorunda kalabilirler
Dünya

Borçlarını ödemezlerse... Havalimanını Çin'e vermek zorunda kalabilirler

Uganda'nın, Entebbe Havalimanı'nın genişletilmesi için Çin'den aldığı 207 milyon dolarlık krediyi ödemeyerek mahkemelik olması halinde haval..
Karamollaoğlu darbecileri savundu: İçime sindiremiyorum
Gündem

Karamollaoğlu darbecileri savundu: İçime sindiremiyorum

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Halk TV'de yaptığı açıklamada, 28 Şubat davasında ceza alan generallerin hapis cezası alma..
Prof. Dr. Bengi Başer'den sokak olaylarını kışkırtma çabası!
Gündem

Prof. Dr. Bengi Başer'den sokak olaylarını kışkırtma çabası!

Pandemi sürecinde çizdiği felaket senaryoları ile halka korku pompalayan Prof. Dr. Bengi Başer, "ekonomik kriz" çığırtkanlığı ile başlatılan..
Açıklanan son anket muhalifleri şoka soktu
Siyaset

Açıklanan son anket muhalifleri şoka soktu

Yayınlanan son anket sonuçlarına göre, vatandaşların yüzde 60'ı enflasyon, fahiş fiyat ve işsizlik gibi ekonomik sorunları muhalefetin değil..
Türkiye düşmanı Cem Özdemir yeni kabinede yer alacak: İşte yeni görevi!
Avrupa

Türkiye düşmanı Cem Özdemir yeni kabinede yer alacak: İşte yeni görevi!

Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a küstahça sözler sarfeden Türkiye kökenli Cem Özdemir’in Almanya’da “Tarım Bakanı” olacağı yö..
Siyaset

"Gece 12'de operasyon var" demişti... Durmuş Yılmaz'dan görülmemiş pişkinlik

Geçtiğimiz günlerde Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası yaptığı, "Gece 12:00'de operasyon var. Resmi Gazete'yi takip edin" açıklaması son..
Putin'i sarsacak karar! Oy çokluğuyla kabul edildi
Dünya

Putin'i sarsacak karar! Oy çokluğuyla kabul edildi

Avrupa Parlamentosu, Suriye, Libya, Ukrayna, Sudan, Mozambik, Libya, Orta Afrika Cumhuriyeti gibi ülkelerde skandallara imza atan Rus paralı..
39 yıl önce ‘petrol yok’ denilerek kapatılan kuyu devreye alındı! İşte üretim miktarı
Ekonomi

39 yıl önce ‘petrol yok’ denilerek kapatılan kuyu devreye alındı! İşte üretim miktarı

Açıklamalarda bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 39 yıl önce ‘petrol yok’ denilerek kapatılan kuyuyla ilgili sevindiren ..

Atatürkçü hakime hanım, yaptı yapacağını!

26 Kasım 2021


Ali Karahasanoğlu İletişim: [email protected]

14 Temmuz 2021 tarihli yazımda, hakimin niyetinin kötü olduğunu, 35 yıllık hukuk tecrübeme dayanarak yazmıştım..

Yazımın başlığı, “Dilipak ile AK Parti arasındaki davaya Atatürkçü hakim girerse!” idi..

Tam da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “helalleşme” sözleri.. Devamında AK Parti Genel Başkanı Tayyip Erdoğan’ın, CHP Genel Başkanı hakkında bile açtığı davalardan eski tarihte vazgeçtiğini hatırlattığı günlerde..

O hakim, AK Parti ile Dilipak’ın arasını daha da açmak için..

Öyle bir karar imza attı ki..

Neresinden tutmaya çalışsanız, elinizde kalır.

Olayı biliyorsunuz..

Abdurrahman Abi’nin, İstanbul Sözleşmesi’nin yürürlükte olduğu dönemde, eşcinselliği meşrulaştıracak bazı ifadeler içeren o düzenlemeyi eleştirdiği yazısında..

Sözleşmeye ölümüne sahip çıkan.. 

Eşcinselliğin, İstanbul Sözleşmesi ile meşrulaştırılmasını gözlerden kaçırmak isteyen bazı kişilerin, AK parti içine de sızmış olabileceğini, bir uyarı mahiyetinde kaleme aldığı yazısını, sanki tüm AK Partililere söylenmiş gibi gösteren..

Her partide olabileceği gibi..

AK Parti içine de sızmış olabilecek az da olsa akepelilere eleştiriler vardı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan..

Sırtında yumurta küfesi var iken..

Benim “Sadece birkaç maddeye şerh konularak da, amaç hasıl olabilir.. Tümü ile sözleşmeden geri çıkmamız biraz aşırı bir talep olabilir” diye düşünüyor olmama rağmen.. 

Elini taşın altına koydu..

Saadet Partisi’nin sabahtan akşama kadar istismar ettiği, sanki AK Parti bilerek o sözleşmeye imza atmış gibi göstermeye çalıştığı İstanbul Sözleşmesi’nden geri çıktığımızı belirten imzasını attı..

Benim için, Abdurrahman Abi’nin birileri tarafından eleştirilen yazısındaki amacı, Erdoğan’ın “Sözleşmeden çıkıyoruz” imzası ile gerçekleşmiş oldu.

O dakikadan sonra, artık Dilipak Abi’nin eleştirileri sakıt olduğu gibi, AK Parti’de siyaset yapan bazı kişilerin “Dilipak’ın yazısı, çok ağır eleştiri içeriyor” nitelemeleri de, boşa çıkmış oluyordu.

Hele hele..

Daha bu ayın başında..

Lütfü Türkkan’ın bir şehidin bacısına ettiği küfüre, İyi Parti Genel Başkanı, kendisi de bir hanım olan Meral Akşener’in bile eleştiri getirmemesini kınayarak..

Kadınlara yapılan küfürü bile, kendi mahallelerinden geldiği için eleştiremeyenlerin varlığına dikkat çekerek..

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, “Her kim bu ülkede bir daha İstanbul Sözleşmesi ile başlayan bir cümle kurarsa, ona en başta ve en çok kendi adlarını sapkın ideolojik ajandaları uğruna istismar ettiği için kadınlarımız tepki göstermelidir” sözlerinden sonra..

Abdurrahman Dilipak ile AK Parti arasında hiçbir ihtilaf kalmadığı kesinleşmiş oluyordu..

Ama..

Araya Atatürkçü hakimler girince..

Muhafazakar camianın yakından tanıyıp saygı gösterdiği Abdurrahman Dilipak ile AK Parti arasındaki karşılıklı sevgi ve hürmet ilişkisi bozulmak istenince..

Açılmış o dava, dünkü karar ile, hukuk kuralları paspas edilerek, sebebi ortadan kalkmış bir ihtilaf olmaktan, bir kardeş kavgasının kıvılcımı haline getirilmek istendi..

AK Parti’nin bir yıl önce açtığı davada, Atatürkçü hakime hanım, Abdurrahman Dilipak ve Akit gazetesinin, AK Parti Genel Başkanlığı’na 100 bin TL manevi tazminat ödemesine karar verdi..

Tartışma nereden çıkmıştı?

İstanbul Sözleşmesi’nden..

Şu an İstanbul Sözleşmesi var mı?

Yok..

O zaman biz neyin davasını devam ettirdik?

Neyin davasını, Atatürkçü hakime hanıma, karara bağlattırdık?

Bu bir yana..

Atatürkçü hakime hanımın AK Parti ile Abdurrahman Dilipak arasında, kapanmış olan bir ihtilafı tekrar alevlendirmek için verdiği kararın arka planını vereyim ki..

Gerçeği, siz de bilesiniz..

Gazetemizin avukatı Ali Paccı’nın, dün İstanbul’da da ayrı bir duruşması olduğu için..

Ankara’daki, AK Parti’nin açtığı davaya, mazeret dilekçesini, duruşmadan önce yolladı..

Küçükçekmece’deki ceza davasının bekletici mesele yapılması gerektiğini hatırlattı.

Ki bu hatırlatma, takdire dayalı bir husus değil..

Yargıtay içtihatları ile kesinkes uyulması gereken bir husus..

Öyle ki..

Biz o içtihat ile, 312 generalin aleyhimize açtığı ve karara bağlanan manevi tazminat kararının iptalini, 28 Şubat’çı üyelerin çoğunlukta bulunduğu Yargıtay üyelerine kabul ettirmiştik..

Ama şimdi..

Yargıtay üyelerini boşverin..

Ankara’daki bir asliye hukuk hakimesi..

Önüne koyduğumuz Yargıtay içtihatlarını kenara itekleyip..

Mazeret dilekçesi dosyaya girdiği halde..

Duruşmada okumadan..

O dilekçe yokmuş gibi..

Bildiğini okudu..

Kararı, yüksek bir tazminat belirleyerek verdi..

Mazeret dilekçesini alır, okur, sonra reddedebilirsiniz..

“Mazeretinizi yeterli bulmadım” diyebilirsiniz..

“Dilipak’ın zaten kendisi burada. Ayrıca iki de avukatı var. Sizin gelmenize zaten gerek yoktu” diyebilirsiniz..

Ama..

Akit gazetesi hakkında da tazminata hükmettiğinize göre..

Akit gazetesini de sadece Av. Ali Paccı dosyada temsil ettiğine göre..

O tarafın mazeretini, “Boşveer.. Duruşma zaptına bile geçirmeye gerek yok” diyerek, çöpe atılmış muamelesine tabi tutarsanız..

O karar, istinaftan döner..

İstinaftan dönmezse, Yargıtay’dan döner..

Ha; bu arada, Atatürkçü hakime hanım, bu karar üzerinden bizim AK Parti ile kavga etmemezi bekliyorsa..

Duruşmadan önce verdiğimiz kapı gibi dilekçeyi, mazeretimizi, toplanmasını istediğimiz delilimizi.. Ve tahkikat bitirilirse, sözlü duruşma için süre verilmesi talebimizi “Görmezden geliyorum” diyerek.. Es geçerse..

Biz o oyuna düşmeyiz..

İstanbul Sözleşmesi’nden imzasını geri çeken Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a yönelik, bizden, özellikle de benden, tek olumsuz bir kelime işitemez..

O cumhurbaşkanı ki.. 

Muhalefetteki tüm partiler, birlik olup, onu indirmek için geceli gündüzlü çalışırlarken..

Kadınları da, bin bir yalan ile istismar ederek, İstanbul Sözleşmesi üzerinden, Cumhurbaşkanı’na karşı kışkırtırlarken..

O sözleşmeden imzasını geri çekmiştir.

Bizim için olay kapanmıştır.

Nokta.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Okir

Sanki akparti bilerek o sözleşmeye imza atmış gibi ne demek ya..
  • Yanıtla

Süleyman Sırrı Dinçer

Kaleminize sağlık Sevgili Ali İhsan Karahasanoğlu kardeşim.(65 yaşındayım) Her zaman söylerim İyiki varsınız KARAHASANOĞLU AİLESİ. Şimdii bu konunun dışında Abdurrahman bey sütten çıkmış ak kaşık değil. Karanlık kirli bir yönü var.Maalesef gerçek böyle.Bu tespitim bur duygu vs falan değil.Plavın içindeki beyaz taş olayı ve bu rolunü çok sinsi oynuyor.Bakın yerel seçimler öncesi kaybettirdiği oylar bir yana (Açıkça karşı tarafa çalışan yazılar yazdı.hem de peş peşe sürekli.neden göz yumdunuz Sevgili karahasanoğlu .Ben kredisinin yüksekliğine ve tiraj kaygısına bağlıyorum) yıllar önce bir yazısında "CIA ajanları benim evime de geldiler ..." Şimdi tahminimi sylüyorum üst düzeyde bu ev muhabbeti biliniyordu ve ÖN ALMAK İÇİN yazdı..Yarın bir gün Sen CIA (MOSSAD diye anlayın) ile şu tarihte evinde görüştün derlerse Ne olmuş ben çok daha önce kendim bizzat yazdım kötü bir gelişme olsa yazar mıydım.. Umarım eve gelirken elleri boş gelmemişlerdir !! selamlar saygılar.
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay