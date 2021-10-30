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Ah ah.. Yıkıp yaptın, niye ismini değiştirmedin?

30 Ekim 2021


Ali Karahasanoğlu İletişim: [email protected]

Ah Tayyip Bey ah..

Ne vardı, alelacele o opera binasını yapacak?

Başka yapılacak iş mi yoktu?

Bırakacaktın o binayı, mezbelelikten geçilmeyecekti..

Sana neydi ki, opera binasının modernini yapma sevdasına soyundun?

Bırak viraneye dönen binaya bakıp bakıp, “Senin yıkılmana izin vermeyeceğiz. Seni yıktırmayacağız” diye söylenip dursunlar.

Mimarlar Odası gelsin, açıklama yapsın..

O gitsin, Tabip Odası gelsin aynı şeyleri tekrarlasın..

O da gitsin, Baro gelsin, “Yıktırmayız” desin..

Sen de yıktırma..

Yıllarca bu sözleri tekrarlasınlar, dursunlar..

Haydi diyelim, yıktırdın..

Hazır yıkılmış iken..

Bıraksaydın, öyle kalsaydı..

Bunlar değil mi, “Her yer beton oluyor” diyenler?..

Bunlar değil mi, Atatürk Kültür Merkezi’nin 150 metre ötesindeki Topçu Kışlası’nın, orjinal şekli ile yapılması girişimine ölümüne karşı çıkıp, “Burası park olarak kalacak” diyenler?..

Atatürk Kültür Merkezi de, yıkılmış iken..

“Alın size bir park daha” derdin..

Türkiye’nin 2 milyar TL’si de cebinde kalırdı.

Ne gerek vardı, bu kadar masraf yapmaya?

Hem bunlar değil miydi, Başbakan Binali Yıldırım “Bu binanın ne özelliği, ayrıcalığı var ki, ‘Yıktırmayız’ diyorsunuz” itirazında bulunduğunda..

“Senin ne özelliğin var?” diye saygısızca çemkirenler?

Yetinmeyip..

“Binanın ismi yeter” diye bir de laf sokuşturanlar?

Ah Tayyip Bey ah..

Bıraksaydın, o harabe bina kalsaydı..

Hatta Gezi isyanındaki o Marks-Lenin afişleri ile kalsaydı..

Niye o afişleri indirttin ki?

Niye o binayı yıktın, niye daha modernini yaptın ki?

Hem..

Atatürk Kültür Merkezi’nin adındaki “Atatürk” adını kaldırmayacak idiysen..

Niye bu işe koyuldun ki?

Hazır bina yıkılmış, çaktırmadan Atatürk ismini kaldırtıp, yerine kendi adını koysaydın ya..

Haydi kendi adını koyman, belki sıkıntı oluşturur..

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’nın, bir portresine 12 milyon TL bayıldığı Fatih’in ismini koysana..

Fatih olmazsa, Kanuni ismini koysana..

Binayı yıktırmış iken, ismini değiştirmeden yerine yenisini, daha modernini niye yaptırıyorsun ki?

Hem bu acele niye?

2,5 senede, öyle bir bina, donanımı ile birlikte nasıl yapılır?

Planda hiç olmayan salgın çıktığı halde, önceki taahhütlere uyulup, o bina nasıl bitirilir?

Hem, senin için deniliyor ya..

“Tayyip Erdoğan, yolları ve köprüleri, 5 müteahhide para kazandırmak için yaptırıyor. Aslında o yollara, köprülere, Türkiye’nin ihtiyacı yok” diyorlar ya..

Hazır, CHP kafalıların da itiraz etmeyecekleri bir opera binası yaptırılıyor..

Biraz uzatsana..

Ek maliyetler çıkartıp, müteahhide biraz daha para kazandırsana..

Türkiye, su gibi ihtiyaç olan Bolu Tüneli’ni, kaç on yılda bitirdi.. Pardon bitiremedi de, sen geldin bitirdin, hatırlamıyor musun?

Ne var yani, şöyle 10 yıla yaysaydın, opera binasının yapımını, ne olurdu?

“Beton bitti” derdin..

“Demir yokluğu var” derdin..

“Müteahhit iflas etti” derdin..

Hiçbir şey diyemiyorsan..

“Salgın çıktı kardeşim. Salgında opera binası mı yapılır” der, yıllarca o inşaatı, devletin kasasını 5 müteahhide aktarmak için bahane yapardın..

Ah Tayyip Bey ah..

Sanki sana madalya takacaklar..

Hatırlasana..

İstanbul’a belediye başkanı olmadan önceki çöp dağlarını, gelir gelmez ortadan kaldırmıştın..

Beşiktaş’ta, Kadıköy’de, Sarıyer’de, Şişli’de ultralüks konutlarında çöp kokusundan oturamayan CHP kafalılar ne demişlerdi?

“Tabii çöp dağlarını ortadan kaldıracak.. İşi bu!”

Sanki Nurettin Sözen başkan olduğunda, onun işi değildi.. O, çöpleri toplamadı, toplayamadı.. 

Ama Tayyip Erdoğan başkan olunca, çöpleri toplama, onun işi oldu!

Hem, 95 bin metrekarelik alana o kültür merkezini yapmanın alemi ne?

950 metrekaresine yap bir kültür merkezi..

94 bin metrekaresine de, şöyle güzel bir AVM..

Onlar da zaten öyle demiyorlar mıydı?

“Yıkılınca, buraya AVM yapılacak” demiyorlar mıydı?

Adamları niye yalancı çıkartıyorsun ki?

Bak, AVM yapınca, “Buraya Atatürk ismini verebiliriz, okey mi” diye sorardın..

Onların onayı ile, Atatürk AVM’yi açmış olurdun.

Sahi..

Bu AVM’cilerin hepsi, Atatürk düşmanı.

Ülkemizde Atatürk caddesi var.. Hem de yüzlerce. Atatürk bulvarı var.. Atatürk sokağı var.. Atatürk Stadı var. Atatürk lisesi var. Atatürk Havalimanı var. Hatta şimdi “Diyanet İşleri Başkanı’nın, cuma hutbesinde niçin Atatürk ismini anmadığı”nı söyleyen ve hesap sormaya kalkan gazetecilerimiz, CHP’li yöneticilerimiz var..

Bir tane de Atatürk AVM’si olması gerekmez mi?

Hem AVM’yi yapmadın..

Hem de yeni binaya Atatürk ismini yeniden verdin..

Oldu mu şimdi bu, Tayyip Bey?..

Ah ah..

Avrasya Tüneli’ni yaptın.. Kadıköy’deki CHP’liler rantını yiyor, sana hakaret ediyorlar.

Marmaray’ı yaptın.. Az kalsın Üsküdar’ı AK Parti’den alacak CHP’liler kullanıyor, sana laf üstüne laf saydırıyorlar.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nü yaptın, İzmir Otoyolu’nu yaptın, Ege sahillerine günü birlik gidip gelen solcular kullanıp, ardından da sana iftira üstüne iftira atıyorlar.

Ah Tayyip Bey ah..

Müjdat Gezen’in gelip, opera binasını gezip, “Teşekkürler Tayyip Bey” diyeceğini mi sandın?

Ah Tayyip Bey ah!

 

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Yorumlar

Kutbettin duran

C.Allah. kuranı kerimde şöyle emrediyör sen onların dinine uýmadıkça onlar seni sevmazler ali bey onlardan teşekkürmü bekliyorsun.
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Özbaş

20 yıldır, hiç bir hizmet'e teşekkür etmeyen, chp bütün "aktivite"leri içinde barındıran, kısa zaman'da bitirilmiş binaya'mı teşekkür edecek, bunların kafaların'ın tek çalıştığı konu, laik'lik. At gözlüğü takmış gibiler, halbu'ki kendi başkanları'nın Türkiye' ye zerre faydası yok! ama peşinden gidiyorlar. BAŞKANIMIZ' a bir kuru teşekkür'ü bile çok görüyorlar NANKÖRLER!
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