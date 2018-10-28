5 yıldır çamur atanlar, şimdi ‘İsmi Atatürk olsun’ diyorlar!

3. Havalimanı inşaatı başlarken, tartışılanları kısaca aktarıyorum.

Nereden aldığımı da, her alıntının sonuna not düşüyorum...

“3. havalimanı inşaatı için 750 yerli kamyon şoförü bulamadılar, çare #Vietnam’dan ithal şoför/Hürriyet”

“3. havalimanı için korkunç iddia!/www.samanyoluhaber.com”

“3.Havalimanı mahkeme kararlarını dinlemeden,4de3ü bataklık olan alanda mühendislik sakat,milyonlarca ağaç kesilmesi cabası..../Nevval Sevindi”

“3. Havalimanı neden gecikiyor?/Zaman gazetesi”

“Sayıştay Raporu projenin tel tel döküldüğünü ortaya çıkardı: 3’üncü Havalimanı batak iş/Birgün gazetesi”

“4milyarı da bataklık yutacak/Taraf gazetesi”

“@MucellaYapıcı #3köprü & #3havalimanı ile zaten #kuzeyormanları canlılarını tehlikeye attılar,şimdi barınakta kuşlara da bakacağız diyorlar./ K.OrmanlarıSavunması”

“Sen misin 3. havalimanı inşaatına giren! Otlamak isteyen mandalara 5 bin lira ceza/Zaman gazetesi”

“#Demirtaş: 3. Havalimanı, 3. Köprü, Kanal İstanbul gibi aklını yitirmiş projeleri iptal edeceğiz.@HDPgenelmerkezi ”

“Büyük skandal normal bir ülkede! Ulaştırma Bakanı itiraf etmiş; 3. Havalimanı alanı bataklık./Hakan Şükür”

“3’üncü havalimanı için tasdik edilmiş, çizilmiş herhangi bir proje var mı? Projenin onayını yapacak, kalitesini kontrol edecek firma var mı?/Mehmet Altan”

“ ‘3. Havalimanı’ndan uçak kalkamaz’ Bu rapor bütün dengeleri bozdu!/Karşı gazete”

“3’üncü havalimanı, pistler ve terminal alanı; DHMİ hiçbir çalışma yapmadan, projesi olmadan, jeolojik etütleri yapılmadan ihale edildi. İhaleyi alanlar bu konularda hiçbir soru sormadan ve inceleme yapmadan bu işe atladılar. Zorluklarla şu anda yeni yeni karşılaşmaya başladılar ve çok açık söyleyeyim işi yapmaya hiç de gönüllü değiller. Altı tamamıyla balçık olan bir zeminle daha yeni yeni karşılaşıyorlar ve bu zeminde 1 milyar metreküp dolgu yapacaklar/Fatih Altaylı”

“3. Havalimanı yazısı, son yazısı oldu. Emir geldi ve artık Fatih Altaylı yazı yazmayacak./Ünal Tanık”

“Çevre Mühendisleri: İstanbul suyu için 3. havalimanı projesi iptal edilmeli/t24”

“Jeoloji Mühendisleri Odası: ‘3.Havalimanı alanı jeolojik açıdan inşaata uygun değil./arkitera.com”

“3. havalimanı kaçak ve en büyük imar suçudur/Birgün gazetesi”

“3. Havalimanı, 3. Köprü müteahhitleri kendi hatalarıyla batsalar bile Hazine garantisi verildiği için millet ödeyecek./Tuncay Opçin”

“3. Havalimanı 70 göleti bitirdi. TMMOB uyardı: ‘Ciddi su krizi yaşanacak’/Hürriyet gazetesi”

“3. Havalimanı inşaatında iş makinası gölete düşmüş. Sorun yok, yenisini alırlar. Nasıl olsa borçlarına hazine, yani bizler kefiliz. Öderiz!/Cem Toker”

“Mahkeme, 3. havalimanı kamulaştırmasını durdurdu/imctv”

“CHP Yolsuzlukları Araştırma Komisyonu Başkanı Aykut Erdoğdu, 3. Havalimanı projesini değerlendirdi. Erdoğdu, 3. Havalimanı ihalesinde yaşanan yolsuzluklara ilişkin olarak yaptığı açıklamada, ‘Mega proje olarak gösterilmeye çalışılan bu proje ekolojik, teknik, hukuki ve ekonomik açıdan bir mega felakettir’ dedi. / Hürriyet”

“3. Havalimanı hafriyat döküm sahası dedik şimdi gerçekler ortaya çıkmaya başladı!/Rasim Acar”

“Biri bana istanbul büyükşehir belediyesi son çevre planında 3. havalimanı ve çevre sorunu konusunda ne yazıyor söyleyebilir mi?/Metin Uca”

“3. Havalimanı’na tepki gösterenlere CHP milletvekillerinden tam destek./ensonhaber”

“Gezi zekalılar olarak, talanın diğer adı olan 3. Havalimanı projesine neden karşı çıktığımızı ‘Bilal’e anlatır gibi’ yine anlatalım./Ahmet Şık”

“3. Havalimanı İçin Göl ve Göletler Kurutuluyor/ Her gün 1 Yeni Bilgi”

“3. havalimanında 4 milyar dolar ek maliyet: ‘Böyle projeler ülkeyi Yunanistan yapar’/diken.com”

“Yapılan incelemeler göstermiştir ki, 3.Havalimanı sahası olarak belirlenen alan gerek Terkos Gölü, kuş göç yolları ve orman alanlarına etkisi dikkate alındığında ekolojik açıdan, gerekse jeolojik durum, proje kotu ve dolgu ihtiyacı gibi teknik kriterler açısından uygun değildir./TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu 3. Havalimanı Çalışma Grubu-Üye Şubeler”

“‘4 milyar dolar maliyet artışı, kaynak belli değil’/Kuzeyormanlarısavunması”

Söylem böyle böyle devam ediyor..

O tarihlerde henüz FETÖ’cü hakimler tasfiye olmadığı için..

3. Köprü için... 3. havalimanı için engelleme kararları da çıkıyor..

3. Köprü için çıkan bir karardan sonra, Kuzey Ormanları Savunması, İstanbul 8. İdare Mahkemesi’nin verdiği durdurma kararına yönelik basın toplantısında şu açıklamayı yapıyorlar:

“3. Köprü artık 2 beton kuleden, Kuzey Marmara Otoyolu ise asfalt izinden ibarettir!”

Hatta kafa da buluyorlar..

Şehir Plancıları Yönetim Kurulu Üyesi Ayşe Yıkıcı, “Köprü ayaklarıyla kalabilir, biz bunu Kuzey Ormanları büstü olarak da adlandırabiliriz!” diyor.

Ve yarın itibari ile..

3. Havalimanı, inşaallah açılıyor..

5 senedir sabah akşam bu havalimanı için küfredenler.

Akla hayale gelmeyen iddialarla kara çalmaya çalışanlar..

Takoz olmak için can atanlar..

“Orası bir bataklık” diyenler.

Kendilerini Atatürkçü olarak tanıtarak, tepemizde boza pişirenler..

Şimdi 5 yıldır söylediklerini unutturup..

Yeni bir söylem ile karşımıza çıktılar..

Şimdi diyorlar ki..

“Yeni havalimanının adı, Atatürk olmalı..”

Atatürkçü Düşünce Derneği’nden tutun..

TMMOB üyelerine kadar hemen hepsi aynı fikirde..

Ne diyelim bu uyanıklara?

Ne diyelim bu arkadaşlara?

3. Havalimanını yaptırmamak için, ellerinden gelen her şeyi yapan.. Bu uğurda iftira üzerine iftira atanlara..

Söyleyin sayın okurlarım, ne diyelim?