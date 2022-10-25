Zelenskiy İsrail'i bombardımana tuttu! 'Takındığınız tutumun...'

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, İsrail'i kendilerine hava savunma sistemi teslim etmemekle suçladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, İsrail merkezli bir gazetenin düzenlediği bir programa video konferans aracılığıyla katıldı

Zelenskiy katıldığı programda Ukrayna savaşında Rusya-İran yakınlaşmasını ele aldı.

İsrail'in Kiev yönetiminin silah taleplerini karşılamayarak Ukrayna savaşında takındığı tarafsız tutumunun Rusya'nın askeri alanda İran ile ortaklık kurmasına yol açtığını öne süren Zelenskiy, Rusya'nın İran'dan tedarik ettiğini öne sürdüğü insansız hava araçları ve kamikaze dronlara karşı İsrail'in hava savunma sistemini göndermesine ilişkin taleplerini yineledi.

Zelenskiy, Ukrayna ordusunun sahada Rus güçleri "alt ettiğine" dikkati çekerek "Ancak maalesef ki kendi Demir Kubbe'mize sahip değiliz. Halen gökyüzümüzü güvence altına alacak modern ve etkili hava ve füze savunma sisteminden yoksunuz." diye konuştu.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Ukrayna'ya silah sağlamasının Rusya'yı öfkelendirebileceği endişesinin İsrail'i askeri yardımdan vazgeçirdiğini savunurken bu durumun da İran-Rusya ittifakına zemin hazırladığını söyledi.

İsrail Ukrayna'nın baskısı altında

Ukraynalı yetkililer daha önce birçok kez İsrail üretimi Demir Kubbe'nin Rusya karşısında kendilerine teslim edilmesi gerektiğini savunmuştu.

İsrail'in Rusya karşısında Ukrayna'ya yönelik desteği yalnızca insani yardımdan öteye geçmiyor.

Ukraynalı yetkililer, İran üretimi olduğu belirtilen İHA'ların ve kamikaze dronların ülkeyi hedef almasına karşılık olarak son dönemde İsrail'den hava savunma talebini artırdı.

Bu konuda baskı altında olan İsrail'in yine de Ukraynalı yetkililerinin çağrılarını reddettiği biliniyor.

İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz pazartesi günü Ukraynalı mevkidaşı Oleksiy Reznikov'a yaptığı bilgilendirmede, İsrail'in Ukrayna'ya silah sistemi sağlamayacağını ifade etmişti.

Kaynak Mepa News