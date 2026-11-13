Dev batarya testi sonuçlandı: iPhone 18 Pro Max zirvede, 2 bin dolarlık iPhone Duo şaşırttı!

Akıllı telefonlarda batarya kapasitesi kadar işlemci verimliliği, ekran teknolojisi ve yazılım optimizasyonları da kullanım süresini etkiliyor. Son olarak yeni bir araştırma, 32 farklı akıllı telefonun pil performansını karşılaştırdı. Testin genel sıralamasında Apple'ın iPhone 18 Pro Max modeli ilk sırada yer alırken, şirketin diğer modelleri de farklı kategorilerde öne çıktı.

iPhone 18 Pro Max batarya testinde ilk sırada

Yeni karşılaştırmada, 32 farklı telefon iki farklı senaryoda test edildi. İlk testte cihazlar, maksimum ekran parlaklığıyla Wi-Fi üzerinden üç saat boyunca video akışı gerçekleştirdi. İkinci testte ise 45 dakika boyunca video oynatma, görüntülü görüşme, oyun ve sosyal medya kullanımı bir araya getirildi. Her iki test de yüzde 100 şarjla başlatıldı ve kalan pil yüzdelerinin ortalaması alınarak genel sıralama oluşturuldu.

iPhone 18 Pro Max, genel değerlendirmede rakiplerini geride bırakarak ilk sıraya yerleşti. Apple'ın ilk katlanabilir telefonu iPhone Duo da karma kullanım testinde yüzde 99 pil seviyesiyle aynı sonucu elde etti. Google Pixel 11 Pro XL ise yüzde 97 pil seviyesiyle bu testte üçüncü sırada yer aldı. Cihazın önceki nesil Pixel 10 Pro XL modeli aynı senaryoda yüzde 93 seviyesinde kalmıştı.

Görselin sağ tarafında yer alan "Phones With the Best Battery Life" tablosundaki sıralama şu şekildedir:

* 1. Sıra: Apple iPhone 18 Pro Max ($1,299 - 5,567 mAh)

* 2. Sıra: Apple iPhone 17 ($929 - 3,692 mAh)

* 2. Sıra: Apple iPhone 18 Pro ($1,199 - 4,288 mAh)

* 2. Sıra: Motorola Razr (2026) ($800 - 4,800 mAh)

* 2. Sıra: OnePlus 15 ($900 - 7,300 mAh)

* 3. Sıra: Samsung Galaxy Z Fold 8 ($1,900 - 4,800 mAh)

* 4. Sıra: Apple iPhone 17E ($699 - 4,005 mAh)

* 4. Sıra: Apple iPhone Duo ($1,999 - 4,883 mAh)

* 4. Sıra: Motorola Razr Ultra (2026) ($1,500 - 5,000 mAh)

* 5. Sıra: Samsung Galaxy S26 Ultra ($1,400 - 5,000 mAh)

* 5. Sıra: OnePlus 15R ($700 - 7,400 mAh)

* 6. Sıra: Samsung Galaxy S26 Plus ($1,200 - 4,900 mAh)

* 7. Sıra: Apple iPhone Air ($1,099 - 3,149 mAh)

* 7. Sıra: Google Pixel 11 Pro XL ($1,299 - 5,000 mAh)

* 7. Sıra: Motorola Edge (2026) ($600 - 5,000 mAh)

* 7. Sıra: Motorola Razr Fold ($1,900 - 6,000 mAh)

* 8. Sıra: Google Pixel 11 Pro Fold ($1,899 - 4,806 mAh)

* 8. Sıra: Motorola Moto G Stylus (2026) ($500 - 5,200 mAh)

* 8. Sıra: Xiaomi Leica Leitzphone ($2,265 - 6,000 mAh)

* 9. Sıra: Samsung Galaxy S26 ($1,000 - 4,300 mAh)

* 10. Sıra: Google Pixel 11 ($899 - 4,985 mAh)

iPhone Duo, pahalı fiyatına rağmen genel sıralamada geride kaldı

iPhone 18 Pro Max'in başarısı, iPhone 17 Pro Max'e kıyasla artırılan batarya kapasitesine, A20 Pro işlemcisinin verimliliğine ve iOS 27 optimizasyonlarına bağlı. Bununla birlikte test sonuçları, daha yüksek fiyatın her zaman daha iyi batarya performansı anlamına gelmediğini de gösteriyor. Karma kullanım testinde yüzde 99 pil seviyesiyle ilk sırayı paylaşan 1.999 dolarlık iPhone Duo, genel sıralamada ise dördüncü sırayı paylaştı. Modelin toplam sonucu, 699 dolarlık iPhone 17e ve 1.400 dolarlık Motorola Razr Ultra ile aynı seviyede kaldı.

Üretici bazındaki ortalama sonuçlarda da Apple, üst üste ikinci yıl ilk sırada yer aldı. Birden fazla modeli test edilen markaların dahil edildiği bu sıralamada OnePlus ikinci oldu.