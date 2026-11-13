Ahmet Hakan’dan azgın azınlığın hedefindeki sanatçılara destek! Emine Erdoğan’ın ‘Cesur yürek’leri
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Hürriyet Yazarı Ahmet Hakan, “Cesur yürek sanatçılarımız” başlıklı köşe yazısında, Emine Erdoğan ile çeşitli programlarda fotoğraf çektiren sanatçıları “Cesur yürek” ilan etti.
“Emine Erdoğan’la fotoğraf çektiren sanatçılarımızı linç ediyorlar” diyen Ahmet Hakan şunları söyledi:
“Yapmadıklarını bırakmıyorlar bu sanatçılarımıza. Hakaretler yağdırıyorlar. Aşağılıyorlar. Dışlıyorlar. Alay ediyorlar. İyi ama neden? Sanatçılarımızın fotoğraf çektirdikleri o Emine Erdoğan ki: Hiçbir zaman siyasi tartışmaların içinde yer almadı. “Sıfır Atık” gibi çok hayırlı bir projeyi dünyaya armağan etti. Türk mutfağını, geleneksel Türk sanatlarını tanıtmaya kendini adadı. Polemiklerden, gereksiz çıkışlardan uzak durmaya hep özen gösterdi. Azgın azınlık öyle azmış durumda ki... Böyle bir Emine Erdoğan’la fotoğraf çektirilmesine bile tahammül edemiyor. İşte tam da bu nedenle: Azgın azınlığın lincini göze alarak Emine Erdoğan’la aslanlar gibi fotoğraf çektirmekten geri durmayan... Meryem Uzerli, Tuba Büyüküstün, Ceyda Ateş, Ava Yaman, Kerem Bürsin, Barış Arduç, Bülent İnal, Serkan Altunorak, Şahika Ercümen, Demet Şener... Gibi cesur yürek sanatçılarımıza bin selam”
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