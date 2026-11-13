  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Dışişleri Bakanlığı, Siyonist İsrail’in saldırısını kınadı Trump: Bu iş bittiğinde İsrail’e gidip başbakan olabilirim İmamoğlu davasında 8 sanığa tahliye Malatya'daki helikopter kazasında son durum: Şehit olan askerlerimizin kimlikleri açıklandı Meclis’te MEB bütçesine sert tartışma damga vurdu! Bakan Tekin ve Özçağdaş arasındaki gerilim nedeniyle oturuma ara verildi! Hakan Fidan’a "Abdullah Çatlı" sorusu! Bakan Fidan'ın cevabı olay oldu Malatya’daki acı olay geçmişteki yaraları yeniden deşti! Türkiye’yi yasa boğan S-70 Sikorsky kazalarının kahreden bilançosu ortaya çıktı! Ganyancı’dan antrenör olursa sonuç kaçınılmaz! Millilerimiz İzmir’de öne geçtiği maçta Belçika’ya yenildi Pentagon ve işgalci İsrail’den İran’a yönelik yeni saldırı hazırlığı deşifre oldu! Havlucuların partisinin derdi, depremde yıkılan okulun büstü! Özgür Özel'in avanelerinin algı oyunu bozuldu
Gündem Ahmet Hakan’dan azgın azınlığın hedefindeki sanatçılara destek! Emine Erdoğan’ın ‘Cesur yürek’leri
Gündem

Ahmet Hakan’dan azgın azınlığın hedefindeki sanatçılara destek! Emine Erdoğan’ın ‘Cesur yürek’leri

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Ahmet Hakan’dan azgın azınlığın hedefindeki sanatçılara destek! Emine Erdoğan’ın ‘Cesur yürek’leri

Hürriyet Yazarı Ahmet Hakan, “Cesur yürek sanatçılarımız” başlıklı köşe yazısında, Emine Erdoğan ile çeşitli programlarda fotoğraf çektiren sanatçıları “Cesur yürek” ilan etti.

Emine Erdoğan’la fotoğraf çektiren sanatçılarımızı linç ediyorlar” diyen Ahmet Hakan şunları söyledi:

Yapmadıklarını bırakmıyorlar bu sanatçılarımıza. Hakaretler yağdırıyorlar. Aşağılıyorlar. Dışlıyorlar. Alay ediyorlar. İyi ama neden? Sanatçılarımızın fotoğraf çektirdikleri o Emine Erdoğan ki: Hiçbir zaman siyasi tartışmaların içinde yer almadı. “Sıfır Atık” gibi çok hayırlı bir projeyi dünyaya armağan etti. Türk mutfağını, geleneksel Türk sanatlarını tanıtmaya kendini adadı. Polemiklerden, gereksiz çıkışlardan uzak durmaya hep özen gösterdi. Azgın azınlık öyle azmış durumda ki... Böyle bir Emine Erdoğan’la fotoğraf çektirilmesine bile tahammül edemiyor. İşte tam da bu nedenle: Azgın azınlığın lincini göze alarak Emine Erdoğan’la aslanlar gibi fotoğraf çektirmekten geri durmayan... Meryem Uzerli, Tuba Büyüküstün, Ceyda Ateş, Ava Yaman, Kerem Bürsin, Barış Arduç, Bülent İnal, Serkan Altunorak, Şahika Ercümen, Demet Şener... Gibi cesur yürek sanatçılarımıza bin selam

Arnavutköy Belediyesi, Çevreci Projeleriyle COP31’de Dünya Sahnesine Çıktı
Arnavutköy Belediyesi, Çevreci Projeleriyle COP31’de Dünya Sahnesine Çıktı

Aktüel

Arnavutköy Belediyesi, Çevreci Projeleriyle COP31’de Dünya Sahnesine Çıktı

COP31 devam ediyor! Antalya'da kamu personeli yarın da idari izinli sayılacak
COP31 devam ediyor! Antalya'da kamu personeli yarın da idari izinli sayılacak

Yerel

COP31 devam ediyor! Antalya'da kamu personeli yarın da idari izinli sayılacak

Kardemir Çelik, demir çelik sektörünün yeşil dönüşümünü COP31'e taşıyacak
Kardemir Çelik, demir çelik sektörünün yeşil dönüşümünü COP31'e taşıyacak

Ekonomi

Kardemir Çelik, demir çelik sektörünün yeşil dönüşümünü COP31'e taşıyacak

Türkiye’nin COP31 vizyonuna İngiltere’den dev adım! Londra yönetimi fosil yakıtlara savaş açıp elektrifikasyon yol haritasını ilan etti!
Türkiye’nin COP31 vizyonuna İngiltere’den dev adım! Londra yönetimi fosil yakıtlara savaş açıp elektrifikasyon yol haritasını ilan etti!

Gündem

Türkiye’nin COP31 vizyonuna İngiltere’den dev adım! Londra yönetimi fosil yakıtlara savaş açıp elektrifikasyon yol haritasını ilan etti!

AB'nin kabul etmediği kokoreç COP31'de yabancı ziyaretçilerin favorisi oldu
AB'nin kabul etmediği kokoreç COP31'de yabancı ziyaretçilerin favorisi oldu

Aktüel

AB'nin kabul etmediği kokoreç COP31'de yabancı ziyaretçilerin favorisi oldu

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

KÖKSAL

Size destek olmak adına belirtmeliyim, bu kardeşlerimiz ekmeklerinin ve diğer emekçilerin devamlılığı için çalışıyor... Azgın grupsa ideolojilerinin peşinden gidiyor, emekçileri düşünmüyorlar... Her insan aynı düşünmek mecburiyetinde değildir... 19 kişilik aileyiz ve değişik fikirlerimiz var, bizi güzel bir aile yapan da farklılıklarımız...
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23