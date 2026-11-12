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Gündem Müftülüğün Kur’an kursunda kemalist ritüel… Yetkili isim açıklama yaptı
Gündem

Müftülüğün Kur’an kursunda kemalist ritüel… Yetkili isim açıklama yaptı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Müftülüğün Kur’an kursunda kemalist ritüel… Yetkili isim açıklama yaptı

Çanakkale İl Müftülüğü’ne bağlı 4-6 yaş Kur’an kursunda 10 Kasım nedeniyle kemalist tören yapıldı. Sosyal medyadan paylaşılan görüntüler tartışma konusu olurken müftülük yetkilisi konuya dair açıklama yaptı.

10 Kasım’da CHP’nin 1’inci Genel Başkanı Mustafa Kemal’in ölümünün 88’inci yıl dönümü dolayısıyla çeşitli kurum ve kuruluşlarda törenler yapıldı. Törenlerin en dikkat çekeni ise, Çanakkale İl Müftülüğü’ne bağlı 4-6 yaş Kur’an kursunda yapılan anma oldu.

Başörtülü bir yetkilinin, Kur’an-ı Kerim öğrenmeleri için kursa gönderilen çocukların yakalarına Mustafa Kemal’in fotoğrafını astığı, bir çocuğa ise “K. Atatürk” imzalı tişört giydirildiği görüldü. Duvara siyah bir çarşaf gerildiği ve üstüne, “Bizde zaman hep Atatürk’ü gösterir” yazılması dikkat çekti.

 

 

Allah kelamını öğrenmek isteyen 4-6 yaş arasındaki çocukların, müftülük eliyle kemalist propagandaya alet edilmeleri tartışma konusu oldu.

Yaşananların ardından Çanakkale İl Müftülüğü’nden bir yetkili, konuya ilişkin açıklama yaptı. Daily Islamist’in sorularını cevaplayan Müftü Yardımcısı Sedanur Sezen, etkinliğin müfredat kapsamında milli manevi değerleri aşılamak amacıyla yapıldığını belirtti.

Daily Islamist’in, Mustafa Kemal’in İslam ve Kur’an-ı Kerim hakkındaki sözlerini sorması üzerine Sezen’in, “Olumsuz bir şey duymadım” dediği belirtildi.

 

Mustafa Kemal’in bu ülkenin kurucusu ve gazi olduğunu belirten Sezen, mevzuata aykırı bir durum yaşanmadığını eğer yaşandıysa gerekli işlemlerin yapılacağını söyledi.

Bu etkinliğin İslam fıkhına göre doğru olup olmadığı yönündeki soruya ise “Biz mevzuata göre hareket ediyoruz” cevabını verdiği aktarıldı.

Peki İslam fıkhına göre bu doğru mu?” sorusuna ise “buna cevap vermek istemiyorum” dediği öğrenildi.

İfade ettiği görüşlerinin şahsi görüşü değil kurum görüşü olduğunu özellikle belirten Sezen, çocuklara tişört giydirilmesiyle ilgili de velilerden izin alındığını savundu.

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Yorumlar

İbrahim Arif

Her yönü ile tam bir maskaralık....

Sururi Şakrucu

Sayın müftülükteki yetkililer kendi cocuklarinıza yapin bu sacmalıkları. Şu eziklikten bi kurtulun artık
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