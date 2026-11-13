SP’li Fatih Yılmaz'dan SEDDK'ya zor soru: Mellce Sigorta'ya müdahale sonrası neler yaşandı?

Saadet Partisi Şişli İlçe Başkanı Fatih Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Mellce Sigorta'nın 28 Kasım 2023 tarihinde yönetiminin değiştirilmesi ve sonrasında yaşanan gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

“MÜDAHALEDEN SONRA BORÇLAR NEDEN AKSADI?”

Kendi yönetimleri döneminde şirketin hasar ödemelerini, personel maaşlarını, SGK yükümlülüklerini ve işletme giderlerini karşıladığını belirten Yılmaz, prim üretiminin arttığını ve teknik göstergelerin iyileştiğini ifade etti.

Yılmaz, SEDDK tarafından görevlendirilen iki üyenin de o dönemde yönetimde bulunduğunu hatırlatarak, 28 Kasım 2023'te yönetimin tamamen değiştirildiğini ve sigorta portföyünün Güvence Hesabı'na bırakıldığını aktardı.

SEDDK'YA MALİ TABLOLARI AÇIKLAMA ÇAĞRISI!

SEDDK Başkanı Davut Menteş'e seslenen Yılmaz, şu soruları yöneltti:

“SEDDK’nın atadığı yönetim döneminde personel maaşları, SGK primleri, kiralar ve diğer borçlar neden aksadı? Bu dönemin mali tabloları ve ödeme kayıtları neden kamuoyuyla paylaşılmıyor?”

Sermaye koymaya hazır yatırımcılar ve imzalanmış bir devir protokolü bulunduğunu belirten Yılmaz, şirketin faaliyetlerini sürdürmesine neden imkân tanınmadığının da açıklanmasını istedi.

“KAMUOYU CEVAP BEKLİYOR!”

Müdahale öncesi ve sonrası mali tabloların bağımsız biçimde incelenmesi çağrısında bulunan Fatih Yılmaz, paylaşımını şu ifadelerle tamamladı:

“Sayın Menteş, biz tedbirin varlığını değil, tedbirin sonuçlarını sorguluyoruz. Sigortalıları korumak için alınan karar, sigortalıları ve acenteleri neden bu kadar zor durumda bıraktı? Kamuoyu cevap bekliyor.”

Yılmaz'ın gündeme taşıdığı iddialar ve mali tablolara ilişkin sorular, paylaşımda dile getirilen açıklamalara dayanıyor. SEDDK'nın konuya ilişkin yanıtı ise aktarılan metinde yer almıyor.