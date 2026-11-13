Ankara'da oturanlar dikkat: Bu yollar trafiğe kapanacak!
Ankara'da Yeni Parti 1. Olağan Kurultayı dolayısıyla bazı yollar trafiğe kapanacak. Bu kapsamda Ankara Emniyet vatandaşlara uyarılarda bulundu.
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Ankara'da Yeni Parti 1. Olağan Kurultayı dolayısıyla bazı yollar trafiğe kapanacak. Bu kapsamda Ankara Emniyet vatandaşlara uyarılarda bulundu.
Yarın ve pazar günü Ankara'da düzenlenecek Yeni Parti 1. Olağan Kurultayı dolayısıyla trafikte bazı değişikliklere gidilecek.
Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Ankara Spor Salonu'nda düzenlenecek kurultay dolayısıyla ihtiyaç duyulması halinde bugün saat 21.00'den etkinlik bitene kadar bazı yollar araç trafiğine kapalı tutulacak.
BU YOLLARI KULLANACAKLAR DİKKAT Cumhuriyet Caddesi'nin Tren Garı Kavşağı ile Baruthane Kavşağı arasında kalan bölümü çift yönlü olarak, Tren Garı Kavşağı'na bağlanan ve buraya açılan yan varyantların tamamı ile Tren Garı Kavşağı'ndan Ulaştırma Kavşağı'na bağlanan yan varyantın tamamı araç trafiğine kapatılacak.
Ulaştırma Kavşağı'ndan Tren Garı Kavşağı'na ve Kazım Karabekir Caddesi'ne bağlanan yan varyantların tamamı da program sona erene kadar araç trafiğine kapalı olacak
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