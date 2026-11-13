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Vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi: Cuma namazı sonrası 2 bin fidan dağıtıldı

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Vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi: Cuma namazı sonrası 2 bin fidan dağıtıldı

Kastamonu’nun İhsangazi ilçesinde cuma namazı için camiye gelen vatandaşlara ücretsiz olarak 2 bin ceviz, ahlat ve adaçayı fidanı dağıtıldı.

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Foto - Vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi: Cuma namazı sonrası 2 bin fidan dağıtıldı

Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde, 2 bin fidan vatandaşlara ücretsiz verildi.

#2
Foto - Vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi: Cuma namazı sonrası 2 bin fidan dağıtıldı

Cuma namazı için Merkez Camii'ne gelen vatandaşlar, namazın ardından Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü İhsangazi Orman İşletme Müdürlüğü tarafından dağıtılan ceviz, ahlat ve adaçayı fidanlarından ücretsiz olarak aldı.

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Foto - Vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi: Cuma namazı sonrası 2 bin fidan dağıtıldı

Vatandaşların büyük ilgi gösterdiği fidanlar kısa sürede tükendi.

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Foto - Vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi: Cuma namazı sonrası 2 bin fidan dağıtıldı

Vatandaşlar dağıtılan fidanlar için yetkililere teşekkür etti.

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