Vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi: Cuma namazı sonrası 2 bin fidan dağıtıldı
Kastamonu’nun İhsangazi ilçesinde cuma namazı için camiye gelen vatandaşlara ücretsiz olarak 2 bin ceviz, ahlat ve adaçayı fidanı dağıtıldı.
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Kastamonu’nun İhsangazi ilçesinde cuma namazı için camiye gelen vatandaşlara ücretsiz olarak 2 bin ceviz, ahlat ve adaçayı fidanı dağıtıldı.
Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde, 2 bin fidan vatandaşlara ücretsiz verildi.
Cuma namazı için Merkez Camii'ne gelen vatandaşlar, namazın ardından Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü İhsangazi Orman İşletme Müdürlüğü tarafından dağıtılan ceviz, ahlat ve adaçayı fidanlarından ücretsiz olarak aldı.
Vatandaşların büyük ilgi gösterdiği fidanlar kısa sürede tükendi.
Vatandaşlar dağıtılan fidanlar için yetkililere teşekkür etti.
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