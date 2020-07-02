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Medya

Z kuşağını ilgilendiren paylaşım! Rockçı Umut Kuzey’den Erdoğan’a destek

Sanatçı Umut Kuzey’den Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın sosyal medya açıklamalarına destek geldi. Kuzey, ‘Bu kararı destekliyorum’ dedi.

Yeniakit Publisher
2020-07-02 14:11:00 - 2020-07-02 14:43:41
Z kuşağını ilgilendiren paylaşım! Rockçı Umut Kuzey’den Erdoğan’a destek

Batı kültürü olan rock müziğinin öncülerinden Umut Kuzey’den sosyal medyada beklenmedik paylaşım geldi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın sosyal medya ile ilgili kararına destek çıkan Umut Kuzey genç takipçilerini şaşırttı.

Umut Kuzey’in Z kuşağı tartışmaları gündemdeyken gençleri ilgilendirecek bu paylaşımı sosyal medyayı ayağa kaldırdı.

İşte o ifadeler,

Klavye delikanlılığının sonu geliyor. Bireysel hak ve özgürlüklerini başkalarının kişiliğini rencide edecek, linç hareketi başlatacak ve çamur at izi kalsın cehaletiyle hareket edecek insanların önünde bir zırh gibi duracağına inandığım bu kararı destekliyorum. Sadece takipçisi ya da sosyal medya seveni çok diye kimse kimseyi linç edemez. Keşke çok daha önceden bu karar alınsaydı ama yine de zararın neresinden dönülse kardır.

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