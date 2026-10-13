Kılıçdaroğlu’ndan Azerbaycan’a başörtüsü nasihati ‘Biz bu acıyı yaşadık, artık bitmesi lazım’

Geçmişte CHP zihniyetinin başörtüsü konusunda yaptıklarına yönelik özeleştiride de bulunan Kılıçdaroğlu’nun içten çağrısı dikkat çekti. Kadınların başı açık veya başı kapalı olması üzerinden ayrılmasını doğru bulmadığını dile getiren CHP Lideri, Türkiye’nin bu konuda ağır bir sınav verdiğini söyledi. Kılıçdaroğlu, geçmişte yaşananlarda kendilerinin de sorumluluğu olduğunu belirterek bu sorumluluğu üstlenen bir kişi olarak Azerbaycan’a çağrıda bulundu.

“LAİKLİĞİN GÜVENCESİ BAŞÖRTÜSÜ DEĞİLDİR DEMOKRASİDİR”

Kılıçdaroğlu, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Sevgili Azerbaycanlı kardeşlerim; sizin sevinciniz bizim sevincimiz, sizin acınız bizim de acımız. Başörtüsü olayları oluyor ve izliyoruz. Bu acıyı biz yaşadık, bu acının bitmesi lazım. Bu sorumluluğu üstlenen bir kişi olarak Azerbaycan'a sesleniyorum: Kadınlarla ilgili ayrışma yapmayın. Kadınların başımızın üstünde yeri vardır. Bırakın onlar üniversiteye gitsinler. Öğretmenleri olsun. Başı açık başı kapalı hiç önemli değil. Kadınları özgür bırakın, istediği kıyafetini seçsin. Laikliğin güvencesi başörtüsü değildir. Laikliğin güvencesi demokrasidir demokrasi. Laikliğin güvencesi insan haklarıdır insan hakları. Laikliğin güvencesi herkesin inancına saygı duymaktır. Hiç kimseyi inancından ötürü yargılayamayız. Kimin inançlı olup olmadığını sadece yüce Yaradan bilir. Hiç kimsenin diğerinin inancını ölçme hakkı ve yetkisi yoktur. Peygambere verilmeyen bir yetkiyi kimse kullanmamalı"