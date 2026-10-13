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Gündem Kılıçdaroğlu’ndan Azerbaycan’a başörtüsü nasihati ‘Biz bu acıyı yaşadık, artık bitmesi lazım’
Gündem

Kılıçdaroğlu’ndan Azerbaycan’a başörtüsü nasihati ‘Biz bu acıyı yaşadık, artık bitmesi lazım’

Yeniakit Publisher
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Azerbaycan’da yaşanan başörtüsü yasağına Türkiye’den tepkiler yükselirken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da bugünkü grup toplantısında, Azerbaycan’daki başörtüsü tartışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulunarak kadınların kıyafet tercihleri üzerinden ayrıştırılmaması gerektiğini söyledi. Azerbaycanlılara seslenen Kılıçdaroğlu, Türkiye’nin de geçmişte benzer süreçlerden geçtiğini belirterek bu konudaki acıların sona ermesi gerektiğini dile getirdi.

Geçmişte CHP zihniyetinin başörtüsü konusunda yaptıklarına yönelik özeleştiride de bulunan Kılıçdaroğlu’nun içten çağrısı dikkat çekti. Kadınların başı açık veya başı kapalı olması üzerinden ayrılmasını doğru bulmadığını dile getiren CHP Lideri, Türkiye’nin bu konuda ağır bir sınav verdiğini söyledi. Kılıçdaroğlu, geçmişte yaşananlarda kendilerinin de sorumluluğu olduğunu belirterek bu sorumluluğu üstlenen bir kişi olarak Azerbaycan’a çağrıda bulundu.

“LAİKLİĞİN GÜVENCESİ BAŞÖRTÜSÜ DEĞİLDİR DEMOKRASİDİR”

Kılıçdaroğlu, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Sevgili Azerbaycanlı kardeşlerim; sizin sevinciniz bizim sevincimiz, sizin acınız bizim de acımız. Başörtüsü olayları oluyor ve izliyoruz. Bu acıyı biz yaşadık, bu acının bitmesi lazım. Bu sorumluluğu üstlenen bir kişi olarak Azerbaycan'a sesleniyorum: Kadınlarla ilgili ayrışma yapmayın. Kadınların başımızın üstünde yeri vardır. Bırakın onlar üniversiteye gitsinler. Öğretmenleri olsun. Başı açık başı kapalı hiç önemli değil. Kadınları özgür bırakın, istediği kıyafetini seçsin. Laikliğin güvencesi başörtüsü değildir. Laikliğin güvencesi demokrasidir demokrasi. Laikliğin güvencesi insan haklarıdır insan hakları. Laikliğin güvencesi herkesin inancına saygı duymaktır. Hiç kimseyi inancından ötürü yargılayamayız. Kimin inançlı olup olmadığını sadece yüce Yaradan bilir. Hiç kimsenin diğerinin inancını ölçme hakkı ve yetkisi yoktur. Peygambere verilmeyen bir yetkiyi kimse kullanmamalı"

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Yorumlar

Recep Aydın / Sosyal Bilimci

Siyasetin Çelişkili Hafızası ve Geç Gelen Hakikat: Başörtüsü Yasaklarından Azerbaycan’a Çıkarılacak Dersler Tarih, hafızasını taze tutanlar için en büyük öğretmendir; ancak siyasi kurumlar için bu öğretinin idrak edilmesi genellikle toplumsal maliyetler ödenip, derin yaralar açıldıktan sonra gerçekleşir. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Azerbaycan’da başörtüsü kısıtlamalarına karşı yükselen seslere katılarak "kadınların kıyafet tercihleri üzerinden ayrıştırılmaması gerektiğini" savunması ve Türkiye’nin geçmiş acılarını hatırlatması, bu gecikmiş idrakin en bariz örneklerinden biridir. Bugün verilen bu yapıcı mesaj, geçmişin karanlık sayfalarıyla yüzleşildiğinde hem bir pişmanlık (nedamet) itirafı hem de sınır ötesine uzanan tarihi bir ders niteliği taşımaktadır. Türkiye, yakın tarihinde bürokratik oligarşinin ve statükonun eliyle yürütülen, üniversite kapılarından kışlalara, mezuniyet törenlerinden kamu alanlarına kadar uzanan acımasız bir başörtüsü yasağı dönemini yaşamıştır. Ne yazık ki ana muhalefet partisi CHP, o dönemde bu yasakçı zihniyetin en büyük savunucusu, kalkanı ve hatta yargı yoluyla uygulayıcısı olmuştur. Özgürlükleri genişletmeye yönelik her yasal adımı Anayasa Mahkemesi kapılarına taşıyan, milyonlarca genç kadının eğitim hakkını, geleceğini ve inancını hiçe sayan bir siyasi bagaj, bugün dönüp bakıldığında koca bir toplumsal ve vicdani vebaldir. Bugün "ıslah-ı nefis" edilerek, kadınların giyim kuşamı üzerinden siyaset yapılmaması gerektiğinin söylenmesi, geçmişte yapılan hataların büyüklüğünü örtmez; aksine o hataların toplumda ne denli derin izler bıraktığının zımni bir kabulüdür. Geç gelen bu sağduyu "buna da şükür" dedirtse de, asıl önemli olan bu pişmanlığın sadece dönemsel bir siyasi strateji değil, köklü bir zihniyet dönüşümü olmasıdır. Türkiye bu sancılı süreçleri, toplumsal barışını ve enerjisini yıllarca heba ederek, ancak büyük bir kararlılıkla aşabilmiştir. Sözün Özü ve Azerbaycan’a Ders: Tam da bu noktada, Türkiye’nin ödediği bu ağır bedeller ve sonradan varılan bu "hidayet ve nedamet" noktası, bugün benzer tartışmaların eşiğinde olan Azerbaycan için çok önemli bir ders barındırmaktadır. İnanç ve kılık-kıyafet özgürlüğü, bir devletin çağdaşlık kriteri değil, temel insan hakkıdır. Türkiye’nin geçmişte düştüğü "kamusal alan" yanılgısına ve yapay kutuplaşma tuzaklarına kardeş Azerbaycan düşmemelidir. Devletlerin gücü, vatandaşlarının inançlarını ve kıyafetlerini tek tipleştirmekten değil; farklılıkları kucaklayan bir adaleti tesis etmekten gelir. Siyasetçilerin hırsları veya bürokrasinin korkuları uğruna inançlı kadınları kamusal hayattan, okullardan tecrit etmek, toplumsal enerjiyi içeriden kemiren bir hatadır. Türkiye’nin onlarca yıl sonra varabildiği "ayrıştırmama" noktası, Azerbaycan için bir zaman kaybı olmamalıdır. Kardeş coğrafyanın yapması gereken, Türkiye'nin geçmişteki yanlışlarını tekrarlamak değil; bu yanlışlardan ders çıkararak köklü ve sarsılmaz bir inanç özgürlüğü iklimini bugünden inşa etmektir. Çünkü tarihin acı tecrübeleri sabittir: Yasaklar kalıcı olmaz, sadece geride telafisi zor gönül kırıklıkları ve toplumsal yaralar bırakır. Gecikmiş de Olsa Gelen Bu Sağduyu, Geleceğe Dair Umut Verici Bir Milattır Kemal Kılıçdaroğlu’nun geçmişin bagajını ve partisinin katı statükocu hafızasını bir kenara bırakarak Azerbaycan’daki yasaklara karşı böylesine net, kucaklayıcı ve özgürlükçü bir duruş sergilemesi, toplumsal barış ve demokratik olgunlaşma adına büyük bir sevinç ve memnuniyetle karşılanmalıdır. Yıllarca inanç özgürlüğünün önünde en büyük barikat olarak duran bir geleneğin, bugün mazlumun ve mağdurun yanında saf tutması, adaletin ve hakikatin er ya da geç galip geleceğinin en açık ispatıdır. Siyasette hatalardan dönmek, nedamet getirmek ve doğrunun yanında hizalanmak küçümsenecek değil, aksine alkışlanacak bir erdemdir. Türkiye’nin geçmişte ödediği ağır bedellerden süzülen bu ortak sağduyu dalgası, hem içerideki kutuplaşma duvarlarını yıkmakta hem de sınır ötesindeki kardeşlerimize sarsılmaz bir umut ışığı olmaktadır. Temennimiz ve en büyük sevincimiz, bu samimi dönüşümün hem Türkiye'nin hem de tüm Türk dünyasının geleceğinde kalıcı, yasaksız ve prangasız bir özgürlük iklimini ebediyen hakim kılmasıdır.
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