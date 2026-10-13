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Dünya ‘Kızımı okula almıyorsanız kaldırın babasının resmini’ Şehit kızından başörtüsü karşıtlarına ders
Dünya

‘Kızımı okula almıyorsanız kaldırın babasının resmini’ Şehit kızından başörtüsü karşıtlarına ders

Yeniakit Publisher
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Azerbaycan’da devlet okullarında uygulanan başörtüsü kısıtlaması tepki çekmeye devam ediyor. Karabağ Savaşı’nda şehit olan bir askerin kızı, başörtüsü sebebiyle okul binasına alınmayınca anne yönetime sert tepki gösterdi.

Azerbaycan’da başörtülü öğrencilerin okullara alınmamasına ilişkin tartışmalara bu kez bir şehit ailesinin yaşadığı olay eklendi. Karabağ Savaşı şehidinin kızının başörtüsü nedeniyle okul kapısından geri çevrilmesi üzerine anne, okul girişindeki şehitler panosunu göstererek yönetime seslendi.

 

“Babasının fotoğrafı da kaldırılsın”

Kızının derslere katılmasına izin verilmediğini belirten şehit eşi, yaşananlara gözyaşları içinde tepki gösterdi.Okul girişinde bulunan şehitler panosunda eşinin fotoğrafını işaret eden anne, “Çocuğumun başörtüsü nedeniyle okula girmesine izin verilmiyor. Eğer benim çocuğum bu okulda eğitim göremiyorsa, babasının fotoğrafı da okul binasından kaldırılsın.” ifadelerini kullandı.

 

Öğrencilerden “başörtüsüne özgürlük” sloganı

Olay sırasında öğrenciler de karara tepki gösterdi. Öğrenciler, “Başörtüsüne özgürlük” sloganları atarak başörtülü öğrencilerin eğitim hakkının engellenmemesini istedi.

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