Azerbaycan’daki yasağa tepki çığ gibi: Başörtülü kızın feryadı yürekleri dağladı!

Azerbaycan'da devlet okullarındaki kıyafet kurallarına ilişkin yapılan düzenlemelerin ardından başörtülü öğrenci ve öğretmenlere yönelik kısıtlamalar gündeme geldi.

Bazı okullarda başörtülü kız öğrencilerin okul kapısından geri çevrildiğini gösteren görüntüler kamuoyuna yansırken, öğretmenlerden de başörtülerini çıkarmalarının veya görevlerinden ayrılmalarının istendiğine ilişkin haberler yayımlandı.

Yayımlanan görüntülerde okula alınmayan başörtülü kızın feryadı yürekleri dağladı. Mağdur kız öğrenci sitemini, kırgınlığını şu sözlerle dile getirdi: “Ben bir kere okulumu küçük düşürdüm mü? Hiç terbiyesizlik yaptım mı? Aksine okulumu yücelttim. 97 puan aldım. Bana gösterilen saygı bu mu?”

İNTERNETE DE KISITLAMA GETİRİLDİ

Başörtüsü yasağına ilişkin görüntülerin sosyal medyada hızla yayılmasının ardından, 12 Ekim’de sabah saatlerinde Azerbaycan’dan Instagram ve TikTok’a erişim şikayetleri gelmeye başladı. Yerel haber siteleri de iki platformda erişim sorunları yaşandığını duyurdu.

GÖRÜNTÜLER YAYILMASIN İSTİYORLAR

Kullanıcıların aktardığı bilgilere göre Instagram’da akış yenilenmiyor, profiller ve paylaşımlar açılmıyor. TikTok’ta ise videoların yüklenmesinde ve hesaplara erişimde zorluklar yaşanıyor. Bazı kullanıcılar, platformlara yalnızca VPN aracılığıyla ulaşabildiklerini belirtiyor.

Erişim sorunlarının, başörtüsü protestolarına ilişkin görüntülerin yayılmasını ve eylem çağrılarını engellemek amacıyla uygulanan bir kısıtlamadan kaynaklandığı belirtildi.