Rize’den küresel pazara somon darbesi: Avrupa pazarını sallayan Türk somonuyla uzun yaşam merkezi doğuyor!

Rize, 6. Gastronomi Günleri ile birlikte Avrupa pazarında yüksek değer bulan Türk somonu ihracatını, İyidere Lojistik Limanı altyapısını ve geleneksel sağlıklı beslenme kültürünü bir araya getirerek kenti küresel ölçekte bir "longevity" (uzun yaşam) ve gastronomi merkezine dönüştürmeyi hedefliyor.

6.GastronomiRize Günleri, "sofrada yaşayan miras, tarladan sağlığa" felsefesiyle farklı alanlarda düzenlenen etkinliklerle sonra erdi. Rize’de gastronomi artık yalnızca mutfakta değil; denizde, ormanda üretim alanında yeniden tanımlanıyor. Zengin iç su kaynakları, elverişli sahil yapısı ve yüksek su kalitesiyle Türkiye su ürünleri sektörünün stratejik üretim merkezi haline gelen Rize, son yıllarda somon ihracatındaki başarısıyla adından söz ettiriyor. Rize Belediyesi’nin yerel kalkınma vizyonu, şehir markası çalışmaları ve gastronomi odaklı tanıtım hamleleriyle desteklenen bu süreçte Türk Somonu, Avrupa pazarında kalite algısının yüksekliği sayesinde rakiplerinden daha pahalıya alıcı buluyor. Rizeli yatırımcıların üretim gücü, Rize Belediyesi’nin koordinasyon ve tanıtım desteğiyle birleşerek bölgesel bir ekonomik başarı hikâyesine dönüşüyor.

Avrupa’da Türk somonu kalite algısı ve fiyat üstünlüğü

Türkiye’de son sekiz yılda üretim ve ihracatta hızlı bir yükseliş gösteren Türk somonu, dünya pazarlarında dikkat çeken su ürünleri arasında yer alıyor. Yaklaşık 20 aylık üretim döngüsünün ardından sofralara ulaşan ve "gökkuşağı alabalığı" türü olan Türk somonu, 2025 yılında yaklaşık 520 milyon dolarlık ihracat geliriyle sektörün "parlayan yıldızı" oldu. Rusya, Japonya, Vietnam, Kanada ve Avrupa pazarlarında yoğun talep gören ürün, 2026’nın ilk çeyreğinde 91 milyon doları aşan gelir elde etti.

Türk somonunun Avrupa’daki başarısının ardında, omega-3 ve omega-6 yağ asitleri ile yağ oranı açısından Norveç somonuna kıyasla daha değerli bulunması yatıyor. Sektör temsilcileri, "Türk somonu lezzet ve kalite olarak biraz daha değerli" değerlendirmesini yaparken, ürünün Avrupa’da Norveç somonundan yaklaşık yüzde 15-20 daha yüksek fiyatla alıcı bulup rakip ürünlerden daha yüksek bir değerle raflarda yer alıyor. Bu algının güçlenmesinde Rize Belediyesi’nin yürüttüğü tanıtım faaliyetleri, yerel üretici buluşmaları ve 'Rize markasını öne çıkaran gastronomi organizasyonları önemli rol oynuyor.

İyidere lojistik limanı, ihracatın yeni güç merkezi

Rize’nin somon ihracatındaki bu yükselişini taçlandıracak en önemli altyapı hamlesi ise İyidere Lojistik Limanı. Projede yüzde 82 fiziki gerçekleşme seviyesine ulaşıldı ve liman 2026’nın üçüncü çeyreğinde tamamlanmayı hedefliyor. 2 bin 950 metre uzunluğunda ana mendireğiyle Karadeniz’in en büyük limanlarından biri olacak tesis, dökme yük ve Ro-Ro taşıma dahil yılda toplam 13 milyon ton kapasiteye ulaşacak.

Rize Gastronomisinin Gözü Denizlerde: Longevity ve sağlıklı mutfak

Rize, yalnızca üretim ve ihracatta değil, gastronomi alanında da köklü bir dönüşüm yaşıyor. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre doğuşta beklenen yaşam süresinin en yüksek olduğu iller sıralamasında Rize, Ordu, Giresun ve Trabzon ile birlikte istikrarlı şekilde zirvede yer alıyor. Bu durumun tesadüf olmadığını vurgulayan bilim insanları, Rize mutfağının sağlıklı yaşam üzerindeki etkisini "longevity" (uzun yaşam) kavramı çerçevesinde değerlendiriyor.

Karalahana gibi geleneksel süper besinlerin yanı sıra, Rize gastronomisi artık gözünü denizlere çevirmiş durumda. Türk somonu ve alabalık, yerel restoranlarda imza tabaklar olarak sunulurken, "Sudan Sofraya" anlayışıyla tarlada başlayıp sağlıkla buluşan bir mutfak kültürü inşa ediliyor. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Yılmaz’ın ifadesiyle karalahana gibi fonksiyonel gıdalar, kolesterol seviyelerinin düşürülmesine yardımcı olurken damar ve kalp sağlığını da olumlu yönde destekliyor. Somon gibi omega açısından zengin ürünlerle birleşen bu mutfak anlayışı, Rize’yi sağlıklı beslenme ve uzun yaşam turizminin cazibe merkezi haline getiriyor. Rize Belediyesi’nin öncülüğünde hayata geçirilmesi planlanan longevity merkezi, sağlıklı mutfak atölyeleri ve gastronomi rotaları bu vizyonu somutlaştıracak.

Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, konuyla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı: "Rize’nin mavi ve yeşil gücünü sağlıklı gastronomiyle, üretimle ve ihracatla birleştiren bir dönüşümü hep birlikte hayata geçiriyoruz. Bizim için somon sadece bir ihraç ürünü değil; uzun yaşam kültürümüzün, sağlıklı mutfağımızın ve şehir markamızın bir parçası. Rize Belediyesi olarak üreticimizin, yatırımcımızın ve gastronomi emekçimizin yanında durmaya; İyidere Lojistik Limanı’nın açtığı ufukla Rize’yi dünyaya bağlamaya, Rize’yi bir longevity merkezi yapma hedefimizle misafirlerimizi hem bahçede ağırlamaya hem sağlıklı mutfağımızla doyurmaya devam edeceğiz. Gastronomi Günleri kapsamında 12 ilçeye ait 100’den fazla yemek şeflerimizle beraber yapıldı, reçetelendirildi, kitabını çıkardık."

Somon Üretim Tesisinde Deneyimsel Gastronomi

Bu vizyonun somut bir yansıması olarak, Rize’deki somon üretim tesislerinde Rize Belediyesi’nin katkılarıyla düzenlenen özel etkinlik gerçekleştirildi. Etkinliğe katılan basın mensupları ve gastronomi profesyonelleri, tesis ziyareti sırasında üretim süreçlerini yerinde gözlemledi; taze somonla hazırlanan sağlıklı menülerin tadına vardı. Katılımcılar, "Sudan Sofraya" anlayışının Rize’de nasıl hayata geçtiğini yerinde deneyimleyerek Rize somonunun kalite yolculuğuna tanıklık etti. Rize Belediyesi yetkililerinin de yer aldığı programda, sağlıklı mutfak kültürü ile su ürünleri üretiminin bir arada yürütüldüğü bu modelin, Rize turizmine ve gastronomi kimliğine önemli katkı sağlayacağı vurgulandı.