Eyüpsultan seçiminden yeni görüntüler: CHP'li üyelerin tehdidi kamerada

Eyüpsultan Belediye Başkan Vekilliği seçiminde yaşananlar, AK Parti Eyüpsultan İlçe Başkanlığının yayımladığı videoyla yeniden gündeme geldi.

10 Ekim'de gerçekleştirilen seçimin üçüncü turunda Cumhur İttifakı adayı Muhammet Çakır ile CHP adayı Cafer Parlak'ın oyları 18-18 olarak açıklanmış, Çakır adına kullanılan bir oy pusulası geçersiz sayılmıştı.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, üçüncü turda 14 Cumhur İttifakı üyesinin yanı sıra 5 CHP'li meclis üyesinin de Muhammet Çakır'a oy verdiğini belirterek gerçek sonucun 19-18 olduğunu savunmuştu.

BASKIYLA DIŞARI ÇIKARILDILAR

İlçe Başkanlığının yayımladığı videonun dikkat çeken bölümlerinden biri de üçüncü tur oylamasının ardından meclis salonunun boşaldığı anlar oldu.

AK Parti cephesi, CHP'li meclis üyelerinin bir bölümünün kendi partilerinden iki meclis üyesinin baskısıyla dışarı çıkarıldığını öne sürüyor. Bu müdahalenin, üçüncü turda Cumhur İttifakı adayına yönelen 5 oyun ardından gerçekleştiği belirtiliyor.

Görüntülerde salonun boşaldığı anlar yer alırken, üyelerin dışarı çıkarılma gerekçesi ve baskı iddiaları ayrıca açıklığa kavuşturulmayı bekliyor.

EYÜPSULTAN’I MAHKEME KAPILARINA MUHTAÇ ETTİNİZ

Videonun sonunda ise Cumhur İttifakı meclis üyelerinin seçim sürecine yönelik tepkisi duyuluyor.

Meclis üyeleri, "Eyüpsultan’ı mahkeme salonlarına muhtaç ettiniz, yazıklar olsun!" sözleriyle yaşananlara tepki gösteriyor.

Üçüncü turdaki geçersiz oy kararının ardından dördüncü tura geçilen seçimde Cafer Parlak 19 oyla belediye başkan vekili seçilmişti.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ise üçüncü turda Muhammet Çakır'ın salt çoğunluğu sağladığını savunarak seçim sonucuna karşı hukuki mücadele yürüteceklerini açıklamıştı.

GÖZLER HUKUKİ SÜREÇTE

Eyüpsultan Belediye Başkan Vekilliği seçiminin ardından tartışmanın odağında, üçüncü turda geçersiz sayılan oy pusulasının hukuki durumu bulunuyor.

İlçe Başkanlığının yayımladığı video ve İl Başkanı Abdullah Özdemir’in açıklamalarının ardından gözler, seçim sonucuna ilişkin hukuki sürece çevrildi.