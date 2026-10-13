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Gündem Tahran'dan kritik Hürmüz Boğazı hamlesi! Umman ile mutabakat sağlandı ama kapıların açılması şartı değişmedi!
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Tahran'dan kritik Hürmüz Boğazı hamlesi! Umman ile mutabakat sağlandı ama kapıların açılması şartı değişmedi!

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Tahran'dan kritik Hürmüz Boğazı hamlesi! Umman ile mutabakat sağlandı ama kapıların açılması şartı değişmedi!

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, küresel ticaretin ve petrol sevkıyatının en hayati noktalarından biri olan Hürmüz Boğazı’ndaki geçiş düzenlemelerine dair son derece kritik açıklamalarda bulundu. Rus RİA Novosti ajansına konuşan Garibabadi, boğazdaki duruma ilişkin Umman ile gerekli mutabakata vardıklarını ve koşullar sağlandığı takdirde her iki ülkenin Uluslararası Denizcilik Örgütü’ne kayıt yaptırabileceğini belirtti.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi Hürmüz Boğazı’ndaki geçiş düzenlemelerine ilişkin, “Umman ile Hürmüz Boğazı için gerekli mutabakata vardıklarını” belirtti.

İran basınına yansıyan haberlere göre, Garibabadi Rus haber ajansı RİA Novosti'ye Hürmüz Boğazı’ndaki duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.

“Umman ile Hürmüz Boğazı için gerekli mutabakata vardık.” diyen Garibabadi koşullar sağlandığı zaman ülkesi ile Umman’ın Uluslararası Denizcilik Örgütü’ne kayıt olabileceğini söyledi.

Uluslararası Denizcilik Örgütü’ne kayıt olmanın Hürmüz Boğazı’nın açılacağı anlamı taşımadığını dile getiren Garibabadi, boğazın, ABD’nin yükümlülüklerini yerine getirmesi halinde açılacağını kaydetti.​​​​​​​

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