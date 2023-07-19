Yunanistan Türkiye ilişkilerinde felaket kapıda! Bu kez tam yer yerinden oynayacak: Türk okulu adımı!

Yunanistan Eğitim Bakanlığına bağlı Doğu Makedonya Trakya Eyaleti Birinci ve İkinci Dereceli Okullar Bölge Müdürlüğünün kararına göre, Rodop ilinde 7, İskeçe ilinde 2 Türk azınlık ilkokulu kapatılacak.

Kararla, 2011'den bu yana öğrenci yetersizliği gerekçesiyle sistematik olarak kapatılan Türk azınlık ilkokulu sayısı sürekli yükselirken, Batı Trakya'da faaliyetlerine devam eden azınlık okulu sayısı da 90'a düştü.

- Türk Azınlık tepkili

Batı Trakya Türk Öğretmenler Birliği (BTTÖB) tarafından sosyal medya üzerinden yayımlanan açıklamada, söz konusu karara tepki gösterildi.

Açıklamada, "Batı Trakya Türk Azınlığı'nın çocukları, velileri ve öğretmenleri her yeni eğitim ve öğretim yılına senelerdir üzgün ve buruk başlıyor. Tüm azınlık insanı, 'acaba bu yıl kaç okulumuz daha kapatılacak, kaç okulun daha kapısına zincir vurulacak' kaygısını taşıyor." ifadelerine yer verildi.

Okulların kapatılması kararının Lozan Antlaşması'na aykırı olduğuna işaret edilen açıklamada, 13 yıl önce 194 olan azınlık okul sayısının son alınan kararla 90'a düşürüldüğü aktarıldı.

Azınlık okullarının Yunanistan'ın kültürel bir zenginliği olduğu vurgulanan açıklamada, "Bu sebeple devletin bu okulların eğitim kalitesini yükseltmek, çağdaş eğitimin gereklerini bu okullarda yerine getirmek için azınlık kurumları ile diyalog kurması elzemdir." denildi.

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