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Spor CANLI ANLATIM: Alanyaspor - Trabzonspor
Spor

CANLI ANLATIM: Alanyaspor - Trabzonspor

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CANLI ANLATIM: Alanyaspor - Trabzonspor

Trabzonspor, Süper Lig'in 11. haftasında Alanyaspor ile deplasmanda karşılaşıyor. Karsılaşma Alanyaspor 0 - 2 Trabzonspor skoruyla devam ediyor.

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Alanyaspor 0 - 2 Trabzonspor

34' GOL! Onuachu'nun pası ile ceza sahasında topu alan Salah, kale sahasında soğukkanlılığını korudu ve kaleci ile karşı karşıya pozisyonda düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

30' Alanyaspor'da Hadergjonaj, sağ kanattan ortasını yaptı. Kale sahasına gönderilen topa hiçbir oyuncu dokunamayınca meşin yuvarlak diğer kanattan oyun alanını terk etti.

22' Sol taraftan hareketlenen Muçi, rakibinden sıyrılıp topu Salah'a gönderdi. Sağ çaprazdan kaleciyle karşı karşıya kalan Salah'ın vuruşunu kaleci Victor çıkardı.

20' Salah'ın sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda iyi yükselen Savic, boş pozisyonda topu üstten auta attı.

17' GOL! Wagner Pina, topu ağlara gönderdi. Nwaiwu'nun savunma arkasına attığı pasa sağ taraftan hareketlenen Pina, sağ çaprazdan karşı karşıya kaldı. Pina, uzak köşeye düzgün bir vuruşla Trabzonspor'u 1-0 öne geçirdi.

8' Salah'ın sağ taraftan yaptığı ortayı kaleci Victor elinden kaçırdı, Ozan Tufan önünde kalan topa vuruşunu yaptı ama savunma ayak koydu.

4' Trabzonspor gole yaklaştı. Salah'ın ceza sahasına gönderdiği ortaya savunmadan ileri çıkan Nwaiwu kafayı vurdu top üstten dışarı gitti.

1' Maçta ilk düdük çaldı.

İŞTE İLK 11'LER 

Alanyaspor: Victor, Lima, Bedirhan, Aliti, Duarte, Yusuf, Hadergjonaj, Baron, Maestro, Hwang, Arda.

Trabzonspor: Onana, Pina, Savic, Nwaiwu, Cabral, Fabinho, Ozan, Muçi, Salah, Saviolo, Onuachu.

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