Takımı 2-0 yenilince ortalık karıştı! Yeni Partili kadın belediye başkanı tel örgülerden atlayıp sahaya daldı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
İmren Alaçatıspor’un Çeşme Belediyespor’u 2-0 mağlup ettiği maçın ardından sahada tansiyon yükseldi... Futbolcular arasında yaşanan gerginlik tribünlere de sıçrarken CHP'den istifa ederek Yeni Parti'ye katılan Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli de tel örgülü demir kapıyı aşarak sahaya girdi.
İzmir Süper Amatör Lig 4. Grup’un 3’üncü haftasında İmren Alaçatıspor ile Çeşme Belediyespor, Yarımada Derbisi’nde karşı karşıya geldi. Alaçatı Sahası’nda oynanan mücadeleyi ev sahibi İmren Alaçatıspor 2-0 kazandı. İlk yarısı golsüz tamamlanan karşılaşmada İmren Alaçatıspor, 73’üncü dakikada Erdi Önal’ın golüyle 1-0 öne geçti. Ev sahibi ekip, 80’inci dakikada Ali Selcik’in kaydettiği golle farkı ikiye çıkardı. İmren Alaçatıspor’dan Mehmet Hamza Sincar 12’nci dakikada, Çeşme Belediyespor’dan Umut Demir 75’inci dakikada, yine Alaçatıspor’dan Ali Selcik ise 82’nci dakikada kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.
MAÇIN ARDINDAN SAHA KARIŞTI
Karşılaşmanın bitiş düdüğüyle birlikte futbolcular arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyerek arbedeye dönüşen gerginlik üzerine Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli de harekete geçti. Denizli, tel örgülü demir kapının üzerinden aşarak sahaya girdi. Denizli'nin sahaya giriş anları kameralara yansırken, Çeşme İlçe Emniyet Müdürü İsmail Kenar da gerginliği yatıştırmak için müdahalede bulundu. Maçtan 2-0’lık galibiyetle ayrılan İmren Alaçatıspor, ligde üçte üç yaparak puanını 9’a yükseltti ve liderliğini sürdürdü.