Fenerbahçe’den Totti iddialarına yanıt
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Süper Lig devi Fenerbahçe, İtalyan futbol efsanesi Francesco Totti’nin kulübün futbol yapılanmasında görev alacağına yönelik iddiara sosyal medyadan cevap verdi.
İtalyan futbol efsanesi Francesco Totti’nin Fenerbahçe futbol yapılanmasında görev alacağı yönündeki iddialara sarı-lacivertli kulüpten yanıt geldi.
Fenerbahçe söz konusu iddiaların gerçeklerle hiçbir ilgisinin bulunmadığını duyurdu.
Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde:
Francesco Totti’nin kulübümüzün futbol yapılanmasında görev alacağı yönündeki haberin gerçeklerle hiçbir ilgisi bulunmamaktadır.
Gerçek dışı iddiaları araştırmadan ve teyit etmeden kamuoyuna sunan medya kuruluşlarını, gazetecilik ilkelerine uygun davranmaya ve sorumluluk bilinciyle hareket etmeye davet ediyoruz.
Gündem
Fenerbahçe otobüsüne saldırıda yeni gelişme: 5 şüpheliye 39 kişiye karşı tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüsten ceza istendi