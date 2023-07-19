O ilimiz için önemli tahmin! Her dediği çıkan Meteoroloji saat verip uyardı: Aşırı sıcak hava uyarısı!

Iğdır'da valilik ve belediye, yurt genelinde yaşanan sıcak hava dalgası nedeniyle vatandaşları uyardı. Meteoroloji verilerine göre hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine çıkacağı tahmin ediliyor. Kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocuklar başta olmak üzere tüm vatandaşların 11:00-16:00 saatleri arasında dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

Iğdır'da valilik ve belediye, yurt genelinde yaşanan sıcak hava dalgası nedeniyle vatandaşları uyardı. Meteoroloji verilerine göre hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine çıkacağı tahmin ediliyor. Kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocuklar başta olmak üzere tüm vatandaşların 11:00-16:00 saatleri arasında dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.- Iğdır için aşırı sıcak hava uyarısı

Yurt genelinde sıcak hava dalgası ile ilgili yapılan uyarıların ardından Iğdır'da valilik ve belediye vatandaşları sıcaklıklara karşı uyardı.Sıcak hava dalgası etkisine giren ülkemizde hava sıcakları artarken Iğdır'da valilik ve belediye vatandaşların saat 11.00 ile 16.00 arasında dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğine dikkat çekti. Valilik ve belediye tarafından yapılan uyarıda; "Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre ilimizde hava sıcaklıkları 19.07.2023 çarşamba gününden itibaren mevsim normallerinin 1 ila 5 derece üzerine çıkacağı tahmin ediliyor. Sıcak hava nedeniyle kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocuklar başta olmak üzere tüm vatandaşlarımızın günün en sıcak saatleri olan 11: 00-16: 00 saatleri arasında dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir" denildi.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde orman yangını çıktı. Ekipler yangını havadan ve karadan müdahaleyle söndürmeye uğraşıyor.

İlçeye bağlı Durmuşlar Mahallesi yakınlarında ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Bölgeye sevk edilen 3 helikopter, 12 arazöz, 6 su tankı, 6 ilk müdahale aracı, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ve yaklaşık 80 personel ile yangına müdahale ediliyor.

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