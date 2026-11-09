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Gündem Ahmet Hakan Yeni Partililere fena yüklendi! ‘Saçmalamaktan başka bir çıkış yolu bulamıyorlar’
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Ahmet Hakan Yeni Partililere fena yüklendi! ‘Saçmalamaktan başka bir çıkış yolu bulamıyorlar’

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Ahmet Hakan Yeni Partililere fena yüklendi! ‘Saçmalamaktan başka bir çıkış yolu bulamıyorlar’

Hürriyet Yazarı Ahmet Hakan, Yeni Parti’den istifa eden Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer’e “O zaten Tekirdağlı değildi” diye saldıran Yeni Partililere “Saçmalamaktan başka bir çıkış yolu bulamıyorlar” ifadeleriyle tepki gösterdi.

“Candan Tekirdağlı değilmiş” başlıklı köşe yazısında Ahmet Hakan şunları söyledi: “Aydın’da Özlem gitti.  ‘Hapisle korkutuldu, topukladı, topuklayan efe oldu’ dediler. Afyon’da Burcu gitti. ‘Hepsi kocasının yüzünden, boşasın kocasını gelsin’ dediler. İzmir’de Cemil gitti. ‘Korktu, kaçtı. Burnundan fitil fitil getireceğiz’ dediler. Ve en son Tekirdağ’da Candan gitti. Candan Yüceer için sadece şöyle bir şey diyorlar: ‘O zaten Tekirdağlı değildi’ Dört dönem Tekirdağ’dan milletvekili yaptıkları, son dönemde de Tekirdağ’a Büyükşehir Belediye Başkanı yaptıkları kişi için... ‘O zaten Tekirdağlı değildi’ diyorlar. Bol keseden attılar, sözlerini iktisatlı kullanmadılar, söylenecek her şeyi bütünüyle tükettiler. Sıra Tekirdağ’a gelince... Saçmalamaktan başka bir çıkış yolu bulamıyorlar”

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Yorumlar

Hilal

Yeni partinin çıkış yoluna ihtiyacı yokki çıkış yoluna ihtiyacı olan akp dir fon yolsuzluğunu bile temizleyemediler liste ellerinde adam kayırma peşindeler siyasetçiler saraydakiler işin içinde batık ekonominin iyice batmasına sebep oldular
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