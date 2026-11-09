Bilim insanlarından doğal dinozor kemikleri keşfi: 115 milyon yıllık bulundu! Dünyayı sallayan keşif

Dinozorun gömüldüğü çevre koşullarının da bu süreçte etkili olduğu tahmin ediliyor. Bilim insanları, hayvanın ölümünden kısa süre sonra tortul tabakalarla örtüldüğünü, ortamda oksijenin az ve mikrobiyal etkinliğin yüksek olduğunu düşünüyor. Bu koşullar, normalde zamanla parçalanıp yok olması beklenen biyolojik materyallerin korunmasını sağlamış olabilir. Fosillerin korunmasına ilişkin varsayımlar sorgulanıyor Science Daily'e göre keşif, özellikle hemoglobinden türeyen moleküllerin bu kadar uzun süre korunamayacağı yönündeki paleontolojik varsayımları sorgulatıyor. Araştırmacılara göre başka fosillerde de geleneksel inceleme yöntemleriyle fark edilmeyen moleküler kalıntılar bulunabilir. Profesör Grice, bulguların hemoglobin gibi bazı biyomoleküllerin milyonlarca yıl boyunca korunamayacağı yönündeki kabulleri değiştirdiğini belirtti. Bu gelişmenin, eski canlıların kan yapısı, metabolizması ve fiziksel etkinlik düzeyleri gibi özelliklerini araştırmak için yeni imkanlar sunabileceğini ifade etti.