Bilim insanlarından doğal dinozor kemikleri keşfi: 115 milyon yıllık bulundu! Dünyayı sallayan keşif

115 milyon yıllık bir dinozorun kemiğinde ilk kez bulundu! "Proceedings of the National Academy of Sciences" dergisinde yayımlanan araştırma, fosilleşmiş dinozor alyuvarlarının içinde hemoglobinden türeyen moleküllerin kimyasal olarak doğrulandığı ilk çalışma olma özelliğini taşıyor. Önceki araştırmalarda eski fosillerde kan hücrelerine benzeyen yapılar belirlenmişti ancak bu yapıların içinde söz konusu moleküler kalıntıların varlığı kesin olarak gösterilememişti. Kan hücreleri kemiklerin içinde korundu Araştırmacılar, dinozorun uzuv kemiklerini incelerken geçmişte kan damarlarının bulunduğu küçük kanalcıkların içinde çok sayıda mineralize alyuvar tespit etti. Kimyasal analizler, hemoglobinin oksijen taşınmasını sağlayan bileşenlerinden hem moleküllerinin fosillerde korunduğunu ortaya koydu. Araştırmaya liderlik eden Curtin Üniversitesi WA-Organik ve İzotop Jeokimyası Merkezi Direktörü Profesör Kliti Grice, bulgunun yalnızca fosil kayıtlarındaki kan izlerinin zaman aralığını genişletmediğini, aynı zamanda soyu tükenmiş hayvanların fizyolojisini ve yaşadıkları çevreyi moleküler düzeyde inceleme imkanı sunduğunu belirtti. Kan kalıntıları nasıl korundu? Araştırmacılara göre olağanüstü korunmanın arkasındaki etkenlerden biri hausmannit adı verilen mineral. Bu mineralin fosilleşmiş kan hücrelerini ve bunların moleküler bileşenlerini stabilize ederek uzun jeolojik dönemler boyunca korunmalarına yardımcı olduğu düşünülüyor.