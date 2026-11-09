  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Türkler koşa koşa Rusya'ya gitmeye başladı: Sebebi herkese sitem ettirecek 3’ü çocuk 5 ölü! Gazze'de çadır göçük altında kaldı Amerikalı tarihçiden tarihi itiraf: Sultan Abdülhamid’i deviren darbe tek bir mason locasında tezgahlandı! Tarihi tahrif eden söylemlere Altan Tan’dan yanıt: “Amed” kelimesi Kürtçe değildir! İşgalci rejimde koltuk sevdası kaos getirdi! Netanyahu yenilgiyi hazmedemiyor, İsrail'de Meclis baskını alarmı! Karabağ Zaferi’nin 6’ncı yılı İstanbul’da kutlandı! Galata Kulesi Azerbaycan bayrağıyla aydınlandı 600 binden fazla hane elektriksiz kaldı! Rusya enerji altyapısını ve gemileri hedef aldı İran'ı bitirebilmek için Çin'in kucağına atladılar! Trump: "Ne olur bize yardım edin." İran’dan ABD’ye tehdit dolu son dakika teklifi: Ya kabul edin ya da cehenneme tanık olun! Beşiktaş'tan 3 puanlık şov!
Dünya Yunanistan'ın kabul etmediğini Fransa kabul etti!
Dünya

Yunanistan'ın kabul etmediğini Fransa kabul etti!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Yunanistan'ın kabul etmediğini Fransa kabul etti!

Fransa’nın, Yunanistan ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) arasında gerçekleştirilmesi planlanan Great Sea Interconnector (GSI) projesi hakkında Türkiye’yi diplomatik kanallar aracılığıyla bilgilendirdiği iddia edildi.

Yunanistan ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) arasında elektrik bağlantısı kurulmasını öngören Great Sea Interconnector (GSI) projesinde Türkiye'yi ilgilendiren yeni bir diplomatik gelişme yaşandı.

Yunan basınında yer alan haberlere göre Fransa, proje kapsamındaki çalışmaların başlaması konusunda Türkiye'yi diplomatik kanallar üzerinden yazılı olarak bilgilendirdi.

Yunanistan merkezli SKAI televizyonunun 8 Kasım'da yayınladığı haberde, Fransa ile Türkiye arasında çalışmaların başlangıcına ilişkin yazılı iletişim gerçekleştirildiği belirtildi.

SKAI'ın haberinde, Yunanistan ve GKRY'nin GSI kapsamındaki çalışmalar için gerekli izinleri vermesinin ardından Fransa'nın Türkiye'ye bildirimde bulunduğu aktarıldı.

Fransa'nın Türkiye ile temasa geçmesinin, Akdeniz'de Libya ile Türkiye arasında kurulan sınıra Paris'in uyum gösterdiği yorumları yapılıyor.

 

ANKARA'NIN YAZILI BİLDİRİM TALEBİ GÜNDEME GELMİŞTİ

Yunan basınında daha önce yayımlanan haberlerde de Fransa'nın Türkiye ile diplomatik temas yürüttüğü belirtilmişti.

Kathimerini'nin 6 Kasım tarihli haberinde, Türk diplomatik kaynaklarına dayandırılan bilgilerde Ankara'nın, GSI kapsamındaki çalışmalar konusunda yapılacak mutabakatın yazılı hale getirilmesini istediği aktarılmıştı.

Haberde, Fransa'nın araştırma gemisinin faaliyetleri konusunda Türkiye ile temas halinde olduğu ve diplomatik yazışma sürecinin yürütüldüğü ifade edilmişti.

 

BİLDİRİM TÜRKİYE'NİN PROJEYE ONAY VERDİĞİ ANLAMINA GELMİYOR

Yunan basınında yer alan haberlerde, Fransa'nın Türkiye'ye yaptığı bildirimin Ankara'nın projeye onay vermesi anlamına gelmediği özellikle vurgulandı.

Öte yandan söz konusu bildirimin tam metni ve diplomatik yazışmanın ayrıntıları kamuoyuyla paylaşılmadı.

Bu nedenle Fransa'nın Türkiye'ye ilettiği bildirimin kapsamı ve Ankara'nın buna ilişkin resmi tutumunun ne olduğu konusunda kesin bir değerlendirme yapmak için taraflardan gelecek açıklamalar önem taşıyor.

Osmanlı mirasına Yunan gaspı: Tarihi camiyi kilise müzesi yapıyorlar
Osmanlı mirasına Yunan gaspı: Tarihi camiyi kilise müzesi yapıyorlar

Gündem

Osmanlı mirasına Yunan gaspı: Tarihi camiyi kilise müzesi yapıyorlar

Yunanistan'da Batı Nil virüsü vakaları daha da artıyor
Yunanistan'da Batı Nil virüsü vakaları daha da artıyor

Avrupa

Yunanistan'da Batı Nil virüsü vakaları daha da artıyor

Akar’dan Yunan iddialarına tokat gibi cevap!
Akar’dan Yunan iddialarına tokat gibi cevap!

Aktüel

Akar’dan Yunan iddialarına tokat gibi cevap!

Yunanlıların Türk hezeyanları yine zirvede! Müftülük logosundan akıl almaz suçlama
Yunanlıların Türk hezeyanları yine zirvede! Müftülük logosundan akıl almaz suçlama

Gündem

Yunanlıların Türk hezeyanları yine zirvede! Müftülük logosundan akıl almaz suçlama

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23