Yunanistan'ın kabul etmediğini Fransa kabul etti!

Yunanistan ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) arasında elektrik bağlantısı kurulmasını öngören Great Sea Interconnector (GSI) projesinde Türkiye'yi ilgilendiren yeni bir diplomatik gelişme yaşandı.

Yunan basınında yer alan haberlere göre Fransa, proje kapsamındaki çalışmaların başlaması konusunda Türkiye'yi diplomatik kanallar üzerinden yazılı olarak bilgilendirdi.

Yunanistan merkezli SKAI televizyonunun 8 Kasım'da yayınladığı haberde, Fransa ile Türkiye arasında çalışmaların başlangıcına ilişkin yazılı iletişim gerçekleştirildiği belirtildi.

SKAI'ın haberinde, Yunanistan ve GKRY'nin GSI kapsamındaki çalışmalar için gerekli izinleri vermesinin ardından Fransa'nın Türkiye'ye bildirimde bulunduğu aktarıldı.

Fransa'nın Türkiye ile temasa geçmesinin, Akdeniz'de Libya ile Türkiye arasında kurulan sınıra Paris'in uyum gösterdiği yorumları yapılıyor.

ANKARA'NIN YAZILI BİLDİRİM TALEBİ GÜNDEME GELMİŞTİ

Yunan basınında daha önce yayımlanan haberlerde de Fransa'nın Türkiye ile diplomatik temas yürüttüğü belirtilmişti.

Kathimerini'nin 6 Kasım tarihli haberinde, Türk diplomatik kaynaklarına dayandırılan bilgilerde Ankara'nın, GSI kapsamındaki çalışmalar konusunda yapılacak mutabakatın yazılı hale getirilmesini istediği aktarılmıştı.

Haberde, Fransa'nın araştırma gemisinin faaliyetleri konusunda Türkiye ile temas halinde olduğu ve diplomatik yazışma sürecinin yürütüldüğü ifade edilmişti.

BİLDİRİM TÜRKİYE'NİN PROJEYE ONAY VERDİĞİ ANLAMINA GELMİYOR

Yunan basınında yer alan haberlerde, Fransa'nın Türkiye'ye yaptığı bildirimin Ankara'nın projeye onay vermesi anlamına gelmediği özellikle vurgulandı.

Öte yandan söz konusu bildirimin tam metni ve diplomatik yazışmanın ayrıntıları kamuoyuyla paylaşılmadı.

Bu nedenle Fransa'nın Türkiye'ye ilettiği bildirimin kapsamı ve Ankara'nın buna ilişkin resmi tutumunun ne olduğu konusunda kesin bir değerlendirme yapmak için taraflardan gelecek açıklamalar önem taşıyor.